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KienlongBank giảm lãi suất tới 2,5%/năm, đồng hành cùng doanh nghiệp SME mở rộng sản xuất

Yến Linh
Yến Linh

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, nhiều ngân hàng đã có động thái giảm lãi suất, hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. KienlongBank triển khai chương trình “Đồng hành vốn vay - Chung tay gắn kết” dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), áp dụng mức giảm lãi suất lên tới 2,5%/năm.

KienlongBank giảm lãi suất tới 2,5%/năm, đồng hành cùng doanh nghiệp SME mở rộng sản xuất

Trong bối cảnh chi phí vốn tác động trực tiếp đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, việc giảm áp lực tài chính có ý nghĩa đặc biệt đối với doanh nghiệp SME. Một mặt bằng lãi suất phù hợp không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn trước mắt mà còn giúp doanh nghiệp chủ động dòng tiền, củng cố nguồn lực và triển khai các kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

Song song với nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất, yêu cầu khơi thông và hướng dòng vốn vào các lĩnh vực tạo động lực cho nền kinh tế cũng tiếp tục được nhấn mạnh. Theo định hướng điều hành, tín dụng cần tập trung cho sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, hạ tầng thiết yếu, các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, cùng các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng.

Bám sát định hướng này, KienlongBank triển khai chương trình “Đồng hành vốn vay - Chung tay gắn kết”, tập trung nguồn lực tín dụng cho doanh nghiệp SME và các nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, Ngân hàng hướng tới đưa nguồn vốn đến gần hơn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, hỗ trợ duy trì hoạt động và tạo thêm nguồn lực cho các kế hoạch phát triển.

Điểm đáng chú ý của chương trình là mức giảm lãi suất lên tới 2,5%/năm, được áp dụng linh hoạt theo từng nhóm khách hàng và kỳ hạn khoản vay. Mức giảm này tạo thêm dư địa để doanh nghiệp cân đối chi phí tài chính và phân bổ nguồn vốn hiệu quả hơn cho vốn lưu động, sản xuất cũng như các kế hoạch mở rộng kinh doanh.

Không chỉ tập trung vào lãi suất, KienlongBank tiếp tục nâng cao hiệu quả quy trình tín dụng và phát triển các giải pháp tài chính phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp. Việc đẩy mạnh số hóa quy trình cũng góp phần rút ngắn hành trình tiếp cận vốn, nâng cao tốc độ xử lý và mang đến trải nghiệm thuận tiện, linh hoạt hơn cho khách hàng.

“Đồng hành vốn vay - Chung tay gắn kết” cũng nối dài chuỗi chính sách KienlongBank triển khai từ đầu năm 2026 nhằm gia tăng nguồn lực hỗ trợ khách hàng. Trước đó, Ngân hàng đã dành 3.000 tỷ đồng cho chương trình tín dụng khách hàng cá nhân với chính sách lãi suất linh hoạt. Từ nhu cầu tài chính của người dân đến nguồn vốn phục vụ doanh nghiệp SME, các chương trình cho thấy định hướng mở rộng phạm vi đồng hành của KienlongBank với khách hàng trong năm 2026.

Đằng sau các chính sách tín dụng là quá trình KienlongBank tiếp tục nâng cao năng suất, tối ưu hiệu quả vận hành và đầu tư cho nền tảng số. Việc sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn tạo nền tảng để Ngân hàng duy trì các chính sách tài chính phù hợp, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ và khả năng đồng hành với khách hàng trong dài hạn.

Thông qua “Đồng hành vốn vay - Chung tay gắn kết”, KienlongBank tiếp tục cụ thể hóa định hướng đưa dòng vốn vào khu vực sản xuất kinh doanh và cộng đồng SME. Từ chính sách lãi suất đến cải thiện trải nghiệm tiếp cận dịch vụ tài chính, Ngân hàng hướng tới tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp chủ động nguồn lực, phát triển hoạt động và cùng đóng góp vào những động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Từ khóa:

#KienlongBank #doanh nghiệp SME

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