Kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt để đạt mục tiêu phát triển 2 con số

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh tinh thần của Đại hội là của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động. Đây sẽ là động lực để Chính phủ kiến tạo, lấy liêm chính làm nền tảng, hành động quyết liệt để phục vụ nhân dân.

Kiến tạo, liêm chính để biến chủ trương thành kết quả

Trình bày tham luận tại Đại hội XIV của Đảng sáng 21/1 với chủ đề: “Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh nhiệm kỳ 2021-2025 là một nhiệm kỳ đặc biệt khó khăn, chưa từng có tiền lệ.

Trong thử thách khắc nghiệt đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ kiên định phương châm: kiến tạo để xây dựng tầm nhìn chiến lược, liêm chính để giữ vững niềm tin, hành động quyết liệt để biến chủ trương thành kết quả cụ thể, phục vụ nhân dân là mục tiêu tối thượng.

Phó thủ tướng cho biết Chính phủ đã kiến tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội ổn định, nhanh và bền vững, hoàn thành 22/26 chỉ tiêu chủ yếu, vượt toàn bộ chỉ tiêu về xã hội. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, bình quân 5 năm đạt 6,3%, đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả ấn tượng, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt; chỉ số hạnh phúc tăng 37 bậc, xếp hạng 46/143 quốc gia.

Chính phủ cũng thực hiện quyết liệt ba đột phá chiến lược, đặc biệt là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia.

Bên cạnh đó, Chính phủ đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển từ quản lý bằng mệnh lệnh sang quản trị dựa trên dữ liệu và kết quả phục vụ; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đưa chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 lên vị trí 44/139 quốc gia.

Chính phủ cũng nỗ lực duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước, đồng thời kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, củng cố niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Daihoidangtoanquoc.

Hướng tới giai đoạn mới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu sáu nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đột phá thể chế, giải phóng nguồn lực cho phát triển; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực; phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại; chú trọng văn hóa, xã hội, bảo đảm công bằng, bao trùm, bền vững; đổi mới nền quản trị quốc gia, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia.

Đặc biệt, Chính phủ quan tâm xây dựng văn hóa liêm chính; kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy danh dự là điều thiêng liêng nhất, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm giá trị cốt lõi, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết.

Phó thủ tướng nhấn mạnh tinh thần của Đại hội là của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, kỷ luật và sáng tạo, đoàn kết và phát triển. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ để Chính phủ tiếp tục phát huy sứ mệnh kiến tạo phát triển, lấy liêm chính làm nền tảng, hành động quyết liệt làm cam kết và phục vụ nhân dân là mục tiêu tối thượng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

TP.HCM tự đổi mới để giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng

Trong khi đó, trình bày tham luận với chủ đề “Phát huy vai trò đầu tàu, xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa phát triển cho cả nước”, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh nhiều thập kỷ qua, thành phố luôn là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của đất nước.

Theo ông Được, thành công ấy cũng đặt ra cho TP một yêu cầu cao hơn trong giai đoạn hiện nay, nhất là trước bối cảnh trong nước và quốc tế đang biến đổi nhanh chóng. Đó là không thể phát triển theo lối mòn mà phải chủ động tự đổi mới chính mình sâu sắc hơn, khác biệt, có chiều sâu, tầm nhìn dài hạn và bền vững hơn. Đây không nhằm khẳng định lại vai trò “đầu tàu” mà để xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đã giao phó.

Khát vọng đến năm 2030 của thành phố gắn liền với khát vọng chung của đất nước đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Trung ương đặt kỳ vọng đặc biệt: Thành phố không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn phải đi trước mở đường, thử nghiệm cơ chế, chính sách mới, trở thành hình mẫu về quản trị đô thị và trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Để hiện thực hóa khát vọng, theo ông Được, TP tập trung vào ba trụ cột: thể chế, khoa học – công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng hạ tầng chiến lược. Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 260/2025/QH15 mở ra cơ hội để TP chủ động thực thi cơ chế linh hoạt, thí điểm mô hình quản trị mới, rút ngắn thủ tục hành chính, mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân. Đồng thời, TP phải dựa vào tri thức, công nghệ và con người thay vì vốn, đất đai hay lao động giá rẻ. Với hệ thống đại học, viện nghiên cứu lớn nhất cả nước, cộng đồng doanh nghiệp năng động và lực lượng lao động trẻ sáng tạo, TP có lợi thế hiếm có để phát triển bền vững.

Các đại biểu dự phiên thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội. Ảnh: Daihoidangtoanquoc.

Hạ tầng đô thị được xác định là hạ tầng chiến lược quốc gia, gồm giao thông – logistics, hạ tầng số, kết nối vùng và hạ tầng cho kinh tế tri thức. Trên nền tảng đó, TP tái định vị vai trò địa kinh tế với ba mũi nhọn: dịch vụ – tài chính – thương mại chất lượng cao; công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với chuỗi giá trị vùng và quốc tế. TP không phát triển đơn độc mà đóng vai trò “kiến trúc sư trưởng”, trung tâm điều phối liên kết vùng, hội tụ tài chính, công nghệ, dịch vụ cao cấp, lan tỏa giá trị gia tăng hài hòa.

Phát triển kinh tế phải hướng tới phục vụ con người. Thành phố đặt mục tiêu trở thành “thành phố toàn cầu đáng sống”, nơi tăng trưởng đi cùng tiến bộ, công bằng; đổi mới đi cùng bao trùm; hội nhập đi cùng bản sắc. Một thành phố đáng sống được đo bằng chất lượng cuộc sống, sự gắn kết xã hội và niềm tin của người dân; giữ chân nhân tài, nuôi dưỡng sáng tạo và củng cố niềm tin xã hội là nền tảng sức mạnh mềm.

Ông Được khẳng định con đường phía trước là tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn và phát triển xanh, từng bước xây dựng năng lực cạnh tranh bền vững, đưa TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, lan tỏa phát triển cho cả nước. Với quyết tâm chính trị cao và khát vọng cống hiến mạnh mẽ, Thành phố cam kết cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, tự cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, hội nhập sâu rộng, có vị thế, uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế.