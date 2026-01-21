Đại hội Đảng XIV thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên thảo luận.

Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham luận về vấn đề: Xây dựng Chính phủ “Kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham luận về vấn đề “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc”.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham luận về vấn đề: Xây dựng Chính phủ “Kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham luận về vấn đề “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc”.

Trong lễ khai mạc diễn ra sáng qua (20/1), Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết hệ thống dự thảo các văn kiện trình Đại hội bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 Báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai.

Tổng Bí thư cho biết chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV là "đột phá" so với các đại hội trước đây, chỉ rõ "chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến" để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Quá trình chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, hiện đại; kế thừa tinh hoa của các kỳ đại hội trước, kiên định các hệ quan điểm mang tính nguyên tắc, đồng thời thể hiện rõ sự đổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển, bám sát thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan; từng nhận định, từng mục tiêu, từng giải pháp đều xuất phát từ thực tiễn. Đặc biệt, văn kiện lần này đặt ra yêu cầu hành động: Nói đi đôi với làm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của Nhân dân.

Trong quá trình hoàn thiện văn kiện, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt coi trọng việc phát huy trí tuệ tập thể, mở rộng dân chủ, lắng nghe sâu sắc tiếng nói của đảng viên, của nhân dân, của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng bào ta ở trong và ngoài nước.

Chỉ trong 1 tháng đã có gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên, Nhân dân đóng góp hơn 14 triệu lượt ý kiến của nhân dân gửi về các Tiểu ban Văn kiện, được chắt lọc, tiếp thu nghiêm túc, góp phần làm nên một Báo cáo chính trị là sự kết tinh trí tuệ, sức mạnh của nhân dân, là sự hoà quyện giữa ý Đảng với lòng dân, thực sự là "ngọn đuốc soi đường", là "cẩm nang hành động" cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng XIV sáng 21/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu phát triển 2026-2030 và tầm nhìn 2045 là khát vọng lớn, bước đi chắc. Phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" của Đại hội là lời hiệu triệu, là mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử. Đại hội XIV có trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính "bệ phóng" để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.

Để hiện thực hoá các mục tiêu nêu trên, Báo cáo chính trị xác định 12 định hướng lớn; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Chương trình hành động đã cụ thể hoá các nhiệm vụ có thể triển khai thực hiện ngay. Tinh thần cốt lõi được cô đọng trong 8 nội dung quan trọng, thể hiện rõ yêu cầu: Lựa chọn đúng-triển khai nhanh-làm đến nơi đến chốn-đo lường bằng kết quả.

Tổng Bí thư cho biết Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển, diễn ra khi "đồng hồ lịch sử" đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030 - thời khắc Đảng ta tròn 100 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển.

“Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay; nhưng cũng chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều đòi hỏi gay gắt, nhiều sức ép cạnh tranh như lúc này”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói và tin rằng với tầm nhìn chiến lược và các quyết sách đột phá đã được xác định trong các văn kiện trình Đại hội XIV, chúng ta nhất định sẽ tạo ra bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, đưa đất nước phát triển bứt phá, thực hiện trọn vẹn di nguyện thiêng liêng của Bác.

Đại hội Đảng XIV khai mạc trọng thể sáng 20/1 với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên cùng nhiều đại biểu khách mời. Chiều 20/1, đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về các văn kiện Đại hội. Trong 7 ngày làm việc, Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng; thảo luận, thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIV (nhiệm kỳ 2026-2031) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ Đại hội.