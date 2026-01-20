Điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV

Công an TP Hà Nội thông báo điều chỉnh phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên một số tuyến đường trọng điểm từ tối nay (20/1) đến hết ngày 25/1 nhằm bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Chiều 20/1, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết Công an Hà Nội vừa có thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Theo lịch điều chỉnh, Công an TP Hà Nội chuyển từ tạm cấm sang cấm triệt để và mở rộng thêm tuyến đường đối với ô tô có trọng tải từ 10 tấn trở lên.

Thời gian phân luồng từ 21h ngày 20/1 đến hết ngày 25/1. Các phương tiện, tuyến đường bị cấm, hạn chế bao gồm:

Cấm triệt để toàn bộ ô tô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10 tấn trở lên hoạt động trên các tuyến đường: Đại lộ Thăng Long cả 2 chiều và đường gom (từ Phạm Hùng đến tỉnh lộ 70), Vành đai 3 trên cao cả 2 chiều (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với quốc lộ 5A).

Hạn chế đối với các phương tiện khác trên tuyến đường: Đại lộ Thăng Long cả 2 chiều và đường gom (từ Phạm Hùng đến tỉnh lộ 70), Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với quốc lộ 5A).

Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV. Ảnh: Công an Hà Nội.

Trước đó trong thông báo hôm 13/1, Công an TP Hà Nội chỉ tạm cấm xe trên 10 tấn lưu thông trên vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao quốc lộ 5A, từ 6h đến 21h các ngày 19/1-25/1.

Ngoài thay đổi trên, theo lịch trước đó, từ 19/1 đến 25/1, theo các khung giờ 6h-8h30, 10h30-12h, 13h-14h và 16h-19h, Công an TP Hà Nội sẽ tạm cấm xe tải thông dụng, xe tải chuyên dùng và ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trên các tuyến Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Trần Duy Hưng), đại lộ Thăng Long (làn tiếp giáp Trung tâm Hội nghị quốc gia đoạn từ Phạm Hùng đến đường gom phải đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo), Trần Hữu Dực, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến (đoạn từ Lê Văn Lương đến Phạm Hùng).

Ngoài ra, còn các tuyến đường: Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Phan Kế Bính), Đào Tấn, Kim Mã, Vạn Phúc, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Độc Lập, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn (đoạn từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Du), Hàng Lọng, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo (đoạn từ Quang Trung đến Quán Sứ), Quán Sứ và Tràng Thi.

Các loại xe trên cũng bị hạn chế di chuyển vào các tuyến Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên, Thụy Khuê, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Hai Bà Trưng, Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Mễ Trì và đại lộ Thăng Long.

Trong thời gian tạm cấm và hạn chế, lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện lựa chọn các lộ trình thay thế. Xe từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Tây theo cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 5, đến Hà Nội rẽ phải lên đường dẫn cầu Thanh Trì - cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp, đi theo quốc lộ 3 mới và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Đông, phía Tây và phía Bắc theo cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến nút giao Đỗ Mười rẽ phải đi đường Đỗ Mười, Vành đai 3 trên cao - cầu Thanh Trì, đường dẫn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để đi phía Đông; hoặc qua cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp theo quốc lộ 3 mới để đi phía Tây; hoặc đi thẳng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang để đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh Tây Bắc theo tuyến đường Hồ Chí Minh - quốc lộ 21A và ngược lại. Trường hợp từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Tây có thể theo cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến Đỗ Mười - Ngọc Hồi hoặc từ quốc lộ 1A rẽ Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Hoàng Tùng - đường gom Đại lộ Thăng Long - Tây Mỗ - Miêu Nha - Xuân Phương - Cầu Diễn - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - quốc lộ 2.

Với phương tiện từ Phú Thọ theo quốc lộ 32, cao tốc Hà Nội - Hòa Bình hoặc đường Làng Văn hóa về trung tâm Hà Nội, lực lượng chức năng khuyến cáo đi theo tuyến Cầu Diễn - Hồ Tùng Mậu hoặc quốc lộ 21 - quốc lộ 6 - Quang Trung - Trần Phú - Nguyễn Trãi và hạn chế di chuyển vào đại lộ Thăng Long.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng, cảnh sát yêu cầu tất cả người tham gia giao thông phải tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người dân cần khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Ngoài ra, cảnh sát cũng yêu cầu các phương tiện được phép lưu thông qua khu vực tạm cấm, hạn chế nêu trên chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, không sử dụng còi khi tham gia giao thông.

Cảnh sát đề nghị Sở Xây dựng TP Hà Nội căn cứ vào thông báo phân luồng để điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt, xe vận tải hành khách tuyến cố định hạn chế tần suất trên các tuyến đường hoạt động của đại biểu và xung quanh địa điểm diễn ra Đại hội theo nội dung thông báo.