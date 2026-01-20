close Đăng nhập

Những hình ảnh ấn tượng tại lễ khai mạc Đại hội Đảng XIV

PV
PV

Sáng nay, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Nhân Dân
Link bài gốc Copy link
https://daihoidangtoanquoc.vn/video-khai-mac-dai-hoi-xiv-cua-dang-khat-vong-lon-buoc-di-chac-post2327.html

Từ khóa:

#Đại hội Đảng lần thứ XIV

Đừng bỏ lỡ

Xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An làm rõ cách Cao Bằng cụ thể hóa tinh thần đổi mới của Đại hội bằng những mục tiêu, giải pháp và khâu đột phá mang tính căn cơ, lâu dài.

Đòn bẩy chiến lược mở lối cho Cao Bằng vươn lên

Ba khâu đột phá về nhân lực, hạ tầng và khoa học công nghệ được Cao Bằng xác định là những đòn bẩy then chốt để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở lối cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.