Những hình ảnh ấn tượng tại lễ khai mạc Đại hội Đảng XIV

Những hình ảnh ấn tượng tại lễ khai mạc Đại hội Đảng XIV
Sáng nay, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.
Ngày 20/1, tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo.
Nhân dịp Đại hội 14, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đã có cuộc trao đổi về sứ mệnh lịch sử, vai trò và vị trí của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn mới.
Ba khâu đột phá về nhân lực, hạ tầng và khoa học công nghệ được Cao Bằng xác định là những đòn bẩy then chốt để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở lối cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Sau hợp nhất, Cà Mau tập trung đột phá hạ tầng, phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi số để tăng tốc bước vào kỷ nguyên mới.
Triển khai kịp thời kỹ thuật ECMO, các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vừa điều trị thành công cho bệnh nhân người Hàn Quốc bị sốc tim, sốc nhiễm trùng, suy hô hấp nguy kịch.
Sáng 19/1, tuần tra hạm Akitsushima (PLH-32), cùng 60 sĩ quan thuỷ thủ thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên sa, chính thức chuyến tham Đà Nẵng trong 5 ngày.
Trong bài viết với tiêu đề "Ngoại giao kinh tế chuyển mình mạnh mẽ vì sự phát triển hùng cường của dân tộc", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ trong giai đoạn tới cần quán triệt "3 bài học quan trọng", đồng thời đổi mới mạnh mẽ tư duy.
Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách dự Đại hội.
Trước giờ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết thành phố xác định quyết tâm hành động mạnh mẽ, phát huy vai trò trung tâm, đầu tàu, tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Công tác tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, việc Quốc hội thông qua hàng loạt đạo luật đã tạo ra khuôn khổ mới, mở không gian phát triển mới cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Trong nhiệm kỳ mới, Điện Biên đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10–11%/năm, hướng tới phát triển xanh – thông minh – bền vững.
Để hiện thực hóa khát vọng đưa tỉnh trở thành một trong những điểm sáng của cả nước trong kỷ nguyên mới, An Giang đã và đang tập trung mọi nguồn lực cho các trụ cột kinh tế chiến lược như kinh tế biển, du lịch và hạ tầng logistics.
Nhân dịp Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã chia sẻ về những thành quả trong gần 1 năm triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW.
Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25/1, tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh toàn diện, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối và chỉ rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội trong tình hình mới.
Những ngày này, TP Đà Nẵng rực rỡ trong sắc đỏ của cờ hoa và pano cổ động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trước thềm Đại hội Đảng XIV, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái chia sẻ về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm phát triển Bắc Ninh nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.