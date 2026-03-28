Chủ tịch CMC kiến nghị thành lập Hội đồng AI Quốc gia

Dự báo AI có thể đóng góp 25% GDP, mở ra dư địa tăng trưởng đột phá cho Việt Nam, Chủ tịch CMC cho rằng cần sớm xây dựng chiến lược quốc gia đủ tầm, thành lập Hội đồng AI Quốc gia.

AI có thể đóng góp 130 tỷ USD

Chiều 28/3, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính đề xuất khái niệm “Nền kinh tế AI” - nơi AI không còn đứng ở vai trò công cụ hỗ trợ đơn lẻ, mà trở thành hạ tầng sản xuất mới, tạo ra năng lực vận hành mới cho cả khu vực công lẫn khu vực tư.

Ông Chính cho rằng nếu được triển khai đúng hướng và đủ quyết liệt, AI có thể đóng góp từ 120 đến 130 tỷ USD cho nền kinh tế Việt Nam, tương đương khoảng 25% GDP hiện nay. Con số này không chỉ cho thấy quy mô tác động tiềm năng của AI, mà còn đặt ra yêu cầu cần sớm có một chiến lược quốc gia đủ tầm, đủ đồng bộ để biến tiềm năng đó thành động lực phát triển thực tế.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính đề xuất xây dựng Khung chuyển đổi AI quốc gia.

Trên nhận thức đó, CMC đề xuất xây dựng khung chuyển đổi AI Quốc gia gồm 8 trụ cột chiến lược; 12 chương trình hành động; 50 nhiệm vụ như một chiến lược phát triển kinh tế dài hạn, thay vì chỉ nhìn AI dưới góc độ công nghệ hay chuyển đổi số đơn thuần.

Điểm cốt lõi trong đề xuất của CMC là coi chuyển đổi AI không phải một hợp phần độc lập, mà là một quá trình tái cấu trúc mô hình phát triển quốc gia. Thay vì đặt câu hỏi ứng dụng AI vào đâu, CMC đặt ra một câu hỏi rộng hơn: Làm thế nào để AI trở thành nền tảng mới của tăng trưởng, năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Từ đó, doanh nghiệp này xây dựng khung đề xuất dựa trên 8 trụ cột chiến lược:

Thứ nhất là hạ tầng và năng lực tính toán - nền tảng vật lý để phát triển và vận hành AI ở quy mô lớn.

Thứ hai là kinh tế dữ liệu - coi dữ liệu là tài nguyên đầu vào cốt lõi cho nền kinh tế AI.

Thứ ba là nền tảng mô hình AI quốc gia - bảo đảm năng lực phát triển các mô hình lõi phục vụ nhu cầu đặc thù của Việt Nam.

Thứ tư là ứng dụng AI trong quản trị công và quản trị doanh nghiệp - tạo ra thay đổi thực chất về hiệu quả vận hành.

Thứ năm là ứng dụng AI thúc đẩy phát triển kinh tế ngành - đưa AI đi vào các lĩnh vực cụ thể để tạo giá trị gia tăng.

Thứ sáu là phát triển nguồn nhân lực và việc làm - chuẩn bị lực lượng lao động cho giai đoạn phát triển mới.

Thứ bảy là quản trị niềm tin và đạo đức AI - nhằm bảo đảm AI phát triển đi cùng trách nhiệm, minh bạch và an toàn.

Thứ tám là cơ chế tài chính và đầu tư - tạo nền tảng nguồn lực để triển khai chuyển đổi AI trên quy mô quốc gia.

Chủ tịch CMC cho biết đề án còn được cụ thể hóa thành 12 chương trình hành động và 50 nhiệm vụ, với lộ trình triển khai rõ ràng và các mục tiêu định lượng khả thi. Cách tiếp cận này cho thấy tham luận của CMC không chỉ mang tính khái niệm, mà hướng đến một thiết kế chính sách có thể triển khai, đo lường và giám sát.

"AI là cơ hội lớn nhất của Việt Nam trong thế kỷ 21"

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Trung Chính cũng cho biết sẵn sàng hiến kế cho Chính phủ, không chỉ bằng đề xuất, mà bằng cả kết quả nghiên cứu cụ thể. CMC sẵn sàng bàn giao và chuyển giao toàn bộ kết quả nghiên cứu của đề án cho Chính phủ nhằm hỗ trợ nhanh chóng hình thành khung chiến lược quốc gia về AI. Trên cơ sở đề án đã xây dựng, Chủ tịch CMC đưa ra 5 kiến nghị cụ thể.

Thứ nhất, Chính phủ xem xét phê duyệt và giao nhiệm vụ xây dựng Chiến lược quốc gia về AI với tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định AI là động lực trung tâm của tăng trưởng. Đây là kiến nghị mang tính định vị, nhằm đưa AI từ một hợp phần công nghệ trở thành trụ cột trong chiến lược phát triển dài hạn của đất nước.

Thứ hai, CMC đề xuất giao cơ quan đầu mối xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết Chương trình AI-X ngay trong năm 2026, bao gồm lộ trình huy động nguồn lực, phân công trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương và thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất trong toàn hệ thống. Theo đề xuất này, AI-X cần được cụ thể hóa thành chương trình hành động có đầu việc, mốc thời gian và trách nhiệm rõ ràng.

Phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo do Thủ tướng chủ trì, trực tuyến với Ban chỉ đạo 34 tỉnh, thành phố.

Thứ ba, ông Chính kiến nghị thành lập Hội đồng AI Quốc gia do lãnh đạo Chính phủ đứng đầu để điều phối thống nhất công tác chuyển đổi AI trên phạm vi toàn quốc. Cơ chế điều phối này được xem là cần thiết để tránh tình trạng phát triển phân tán, cục bộ, thiếu đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương và các chủ thể tham gia hệ sinh thái AI.

Thứ tư, CMC đề xuất ưu tiên bố trí nguồn lực cho giai đoạn nền tảng 2026-2028, đồng thời xây dựng các cơ chế đặc thù về tài chính, đất đai và nhân lực để phát triển hạ tầng AI. Đây là giai đoạn được xem là có tính quyết định, bởi nếu không đầu tư đủ mạnh vào nền tảng ban đầu, Việt Nam sẽ khó tạo được năng lực cạnh tranh trong cuộc đua AI đang diễn ra rất nhanh trên toàn cầu.

Thứ năm, CMC kiến nghị tích hợp các chỉ số AI vào hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030; đồng thời triển khai thí điểm tại một số địa phương trọng điểm trước khi nhân rộng. Theo đó, AI không chỉ cần được khuyến khích bằng chủ trương, mà còn phải được đo lường bằng những chỉ số cụ thể để phản ánh chất lượng phát triển, mức độ sẵn sàng và hiệu quả triển khai.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính cho rằng AI là cơ hội chiến lược lớn nhất của Việt Nam trong thế kỷ 21. Việc triển khai quyết liệt chiến lược chuyển đổi AI trong giai đoạn 2026-2028, và sẽ có ý nghĩa quyết định đối với vị thế của đất nước vào năm 2045.