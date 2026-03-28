Bộ Công an chỉ rõ “nút thắt” vốn đầu tư công trong chuyển đổi số

Thượng tướng Nguyễn Văn Long cho rằng việc Bộ Tài chính chậm thông báo kế hoạch vốn đầu tư công khiến các bộ, ngành, địa phương chưa có phương án phân bổ và hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thông tin này được Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, nêu ra tại cuộc họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, diễn ra chiều 28/3.

Trong 6 điểm nghẽn cần phải giải quyết, Thượng tướng Nguyễn Văn Long nói thứ nhất, đến nay, Đề án 06 vẫn còn 8 nhiệm vụ chậm tiến độ và có nhiều nhiệm vụ đã chậm tiến độ trong một thời gian dài.

Thứ hai, về thể chế chính sách còn một số hạn chế. Một số cơ chế chính sách chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ chiến lược, số hóa dữ liệu và mô hình "3 nhà".

Thứ ba, tiến độ xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia còn chậm tiến độ theo yêu cầu do tình trạng thiếu quyết liệt của một số bộ, ngành trong việc tích hợp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ tư, dù Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 26 để tháo gỡ những khó khăn về chuyển đổi nguồn kinh phí khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2025 sang năm 2026 nhưng cho đến nay chưa có thông báo về dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 nên các bộ, ngành, địa phương chưa có phương án phân bổ và chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án để đảm bảo tiến độ.

Thứ năm, về an ninh mạng, các bộ, ngành, địa phương chưa thực sự đặt trọng tâm, quan tâm chỉ đạo đầu tư về an ninh mạng; vẫn còn tư duy bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ riêng của lực lượng chuyên trách.

Thứ sáu, ông Long nhắc tới công nghệ chiến lược. Việt Nam vẫn chưa làm chủ được các công nghệ chiến lược. Một số vấn đề mới chưa có quy định cụ thể như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, hoạt động ươm tạo đối với các sản phẩm công nghệ chiến lược.

Yêu cầu dứt điểm nhiệm vụ chậm tiến độ

Tại phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề xuất Thủ tướng chỉ đạo người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần tổ chức triển khai quyết liệt hơn, bài bản hơn, chắc chắn hơn và hiệu quả hơn. Cần chuyển mạnh hơn nữa từ triển khai nhiệm vụ sang tạo ra kết quả thực chất, đo lường được.

"Từ cách làm phân tán, dàn trải sang lựa chọn chọn đúng, tinh gọn nhưng triển khai quyết liệt, chuyên sâu, đầu tư bài bản đủ lớn để tạo ra sản phẩm cuối cùng", ông Long nói.

Đối với các bộ, ngành, địa phương, Bộ Công an kiến nghị tập trung hoàn thành dứt điểm 8 nhiệm vụ chậm tiến độ trong triển khai Đề án 06 đã nêu ở trên, đặc biệt là việc hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, theo các kế hoạch và nghị quyết của Chính phủ. Trong đó, có 46 cơ sở dữ liệu của 12 bộ, ngành đã quá hạn cần sớm được hoàn thiện.

Các bộ, ngành cũng cần phối hợp với Bộ Tư pháp và Bộ Công an triển khai nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính và cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu, hoàn thành trong tháng 3/2026.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, các bộ, ngành, địa phương phải thống nhất về nhận thức: Chuyển đổi số phải gắn liền với an ninh mạng và an ninh dữ liệu. Xác định rõ an ninh mạng không là nhiệm vụ riêng của lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm của toàn hệ thống, của từng cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương.

"Chúng tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh mạng, đảm bảo an ninh dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật về an ninh mạng, các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn quản lý", Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.