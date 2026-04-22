AI và dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, Vietnam Digital Awards 2026 đổi mới tiêu chí tôn vinh

Tại lễ phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9, Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh dữ liệu và các công nghệ mới đang trở thành nền tảng quyết định năng lực cạnh tranh.

Chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc

Ngày 22/4, phát biểu tại Lễ phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) lần thứ 9, TS Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng, cho biết trong bối cảnh hiện nay, thời đại mà chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp và của toàn xã hội.

Thời gian qua, chuyển đổi số tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã chủ động đầu tư công nghệ, xây dựng nền tảng số, triển khai dịch vụ số.

"Tuy nhiên, chuyển đổi số thực chất phải là quá trình tái cấu trúc toàn diện - từ mô hình quản trị, quy trình vận hành đến cách thức tạo ra giá trị. Đó không chỉ là việc ứng dụng công nghệ, mà là thay đổi cách nghĩ, cách làm và cách tổ chức nguồn lực", Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng nói và cho rằng chuyển đổi số cần được đo bằng kết quả cụ thể như năng suất lao động, hiệu quả quản lý, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giá trị mang lại cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng, cung cấp thêm một số thông tin về Vietnam Digital Awards 2026.

Chuyển đổi số đang mở đường cho sự hình thành và phát triển của kinh tế số. Đây chính động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn phát triển tới của đất nước. Tuy nhiên, điều cốt lõi không nằm ở việc số hóa bao nhiêu, mà là tạo ra được bao nhiêu giá trị mới từ công nghệ và dữ liệu.

Trong bối cảnh đó, dữ liệu đang trở thành một loại tài sản chiến lược. Nhưng dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được kết nối, chuẩn hóa và khai thác hiệu quả để phục vụ việc ra quyết định, tối ưu vận hành và hình thành các mô hình kinh doanh mới.

Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo - AI, cùng với các công nghệ mới, như: dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật,… đang tạo ra bước chuyển mang tính đột phá. Trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ tự động hóa, mà đang từng bước tham gia vào quá trình phân tích, dự báo và ra quyết định, mở ra mô hình doanh nghiệp vận hành thông minh, thậm chí tiến tới tự vận hành.

"Điều này đặt ra yêu cầu mới: Chuyển đổi số không chỉ dừng ở ứng dụng công nghệ, mà phải tiến tới khai thác hiệu quả dữ liệu và tích hợp các công nghệ mới để tạo ra năng lực cạnh tranh thực sự", Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng nói.

Đại diện Trạng Nguyên Education - một trong những đơn vị sẽ nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng - đặt câu hỏi cho Ban tổ chức về những điểm mới của Vietnam Digital Awards 2026.

Thúc đẩy chuyển đổi số theo chiều sâu, tạo giá trị thực

Cho rằng chuyển đổi số là một hành trình dài, đầy thách thức, nhưng cũng mở ra những cơ hội chưa từng có, ông Nguyễn Minh Hồng nhận định Việt Nam đang có lợi thế về dân số trẻ, năng động, khả năng tiếp cận công nghệ nhanh. Nhưng để biến lợi thế thành sức mạnh, chúng ta cần một cách tiếp cận thực chất hơn, quyết liệt hơn và sáng tạo hơn.

"Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam không đơn thuần là hoạt động tôn vinh, mà còn thúc đẩy chuyển đổi số theo chiều sâu", ông Hồng nói.

Ngày 22/4, Hội Truyền thông số Việt Nam và Tạp chí điện tử VietTimes phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 - VDA 2026.

Qua 8 mùa tổ chức, Giải thưởng đã phát hiện và lan tỏa nhiều mô hình tiêu biểu - những câu chuyện thành công không chỉ dừng lại ở ứng dụng công nghệ, mà đã thực sự tạo ra giá trị kinh tế, giá trị xã hội.

Bước sang mùa thứ 9, Giải thưởng sẽ tiếp tục đổi mới để tôn vinh các mô hình chuyển đổi số thực chất, có khả năng đo lường hiệu quả rõ ràng; Khuyến khích các sáng kiến khai thác và phát huy giá trị của dữ liệu; Lan tỏa các mô hình kinh tế số mới, đặc biệt là những mô hình dựa trên nền tảng và dữ liệu. Và quan trọng hơn, tạo ra một diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và thúc đẩy hợp tác.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng mỗi hồ sơ tham gia không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà là một câu chuyện về đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao năng suất và tạo ra giá trị mới", Trưởng Ban Chỉ đạo VDA 2026 nói.

Nhân Lễ phát động, ông Nguyễn Minh Hồng cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ đã bảo trợ cho Giải thưởng, cảm ơn các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đồng hành, ủng hộ Giải thưởng trong những năm vừa qua.

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam tin tưởng rằng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 sẽ tiếp tục tạo ra những dấu ấn mới, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thúc đẩy chuyển đổi số thực chất, phát triển kinh tế số và đưa Việt Nam tiến nhanh hơn trên con đường trở thành một quốc gia số.

Vietnam Digital Awards 2026 tôn vinh 5 hạng mục giải thưởng.

Được tổ chức thường niên từ năm 2018 bởi Hội Truyền thông số Việt Nam, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ và giao Tạp chí điện tử VietTimes thực hiện, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam đã từng bước trở thành một thước đo uy tín cho các hoạt động chuyển đổi số tại Việt Nam. Sau 8 mùa tổ chức, Giải thưởng đã tiếp cận hơn 36.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc, thu hút gần 2.600 hồ sơ tham dự và vinh danh hơn 450 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cá nhân, lãnh đạo chuyển đổi số tiêu biểu. Riêng mùa giải thứ 8 năm 2025, có 52 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc được vinh danh, trong đó lần đầu tiên tôn vinh cá nhân tiên phong, khẳng định vai trò trung tâm của con người trong tiến trình chuyển đổi số.

