Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân

Ngày 8/4, tại Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI phê chuẩn ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân

Ông Vũ Hải Quân sinh ngày 1/8/1974; quê ở xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình; dân tộc Kinh; vào Đảng ngày 25/4/2012. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Công nghệ thông tin.

Ông Vũ Hải Quân là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Ông Vũ Hải Quân từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng trong lĩnh vực giáo dục đại học và khoa học công nghệ.

Khởi đầu sự nghiệp từ giảng dạy, giai đoạn 1996-2001, ông Vũ Hải Quân là giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM. Từ năm 2001 đến năm 2006, ông Quân học tập và nghiên cứu tại nước ngoài, là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Đại học Trento (Italy), đồng thời tham gia nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Đại học Leuven (Vương quốc Bỉ).

Trở về nước, ông Vũ Hải Quân đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, nổi bật là Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC và Trưởng phòng Thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AILab).

Giai đoạn 2012-2017, ông Vũ Hải Quân là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Từ năm 2017, ông giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại Đại học Quốc gia TP.HCM, như Phó Giám đốc Thường trực; Bí thư Đảng ủy; Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Đại học. Ông cũng tham gia điều hành, phát triển nhiều đơn vị đào tạo và nghiên cứu, trong đó có Viện Đào tạo quốc tế và Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo.

Trong lĩnh vực chính sách và phát triển khoa học - công nghệ, ông Vũ Hải Quân là Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030”; là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 01/2021 đến tháng 9/2025, ông Vũ Hải Quân là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; đồng thời giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 3/9/2025, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Vũ Hải Quân được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (tháng 01/2026), ông Vũ Hải Quân được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Tháng 3/2026, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 8/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ông Vũ Hải Quân được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2026-2031.