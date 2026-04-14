Cần làm gì để không bị khóa SIM khi thời hạn xác thực thông tin thuê bao cận kề?

Từ ngày 15/4, quy định xác thực thông tin thuê bao có hiệu lực. Các nhà mạng đã triển khai giải pháp công nghệ và hỗ trợ người dùng chuẩn hóa dữ liệu, tránh gián đoạn liên lạc.

Theo quy định, thuê bao cần được đối soát, xác thực đầy đủ 4 trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt, bảo đảm trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc dữ liệu căn cước.

Quy định này nhằm chuẩn hóa dữ liệu thuê bao, hạn chế SIM rác và ngăn chặn các hành vi lừa đảo, mạo danh trong bối cảnh số điện thoại ngày càng gắn với nhiều dịch vụ số quan trọng. Việc xác thực thông tin thuê bao di động đồng thời góp phần hạn chế SIM rác, ngăn chặn các hành vi lừa đảo công nghệ cao.

Với người dùng, đây là cơ hội để chủ động kiểm tra lại các số điện thoại đang đăng ký theo thông tin cá nhân của mình thông qua ứng dụng VNeID, từ đó kịp thời phát hiện thuê bao không còn sử dụng hoặc không thuộc quyền quản lý và xác nhận các số thuê bao sử dụng chính thức, qua đó bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trên môi trường số.

Viettel: Xác thực online trong 3 phút, không cần ra cửa hàng

Viettel cho biết đã chủ động đầu tư hạ tầng công nghệ và triển khai lực lượng hỗ trợ rộng khắp nhằm giúp khách hàng xác thực thông tin nhanh chóng, thuận tiện.

Trên ứng dụng My Viettel, Viettel đã tích hợp sẵn tính năng hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trực tuyến, giúp khách hàng có thể tự thao tác ngay tại nhà, không cần chờ đợi, không phải di chuyển nếu không cần thiết. Quy trình được thiết kế đơn giản, dễ thực hiện, hỗ trợ khách hàng hoàn tất các bước xác thực chỉ trong khoảng 3 phút.

Khách hàng chỉ cần chọn tính năng “Xác thực thông tin thuê bao” hoặc “Chuẩn hóa thông tin”, sau đó thực hiện lần lượt các bước: chụp ảnh mặt trước, mặt sau CCCD gắn chip, chụp ảnh chân dung, quét NFC trên thẻ CCCD, kiểm tra lại thông tin và ký xác nhận.

Việc xác thực thông tin góp phần bảo vệ quyền lợi người dân, tránh các rủi ro pháp lý phát sinh khi bị kẻ xấu mạo danh.

Việc đẩy mạnh hỗ trợ trên nền tảng số không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, mà còn góp phần giảm tải cho các điểm giao dịch, hạn chế tình trạng ùn ứ khi nhu cầu xác thực tăng cao trong cùng thời điểm.

Nhà mạng khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo. Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng; không bấm vào đường link lạ gửi qua SMS, Zalo, mạng xã hội; không cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống. Cơ quan nhà nước và nhà mạng không bao giờ gọi điện yêu cầu người dân đọc mã OTP, mật khẩu hay chuyển tiền để thực hiện xác thực thông tin thuê bao

Song song, Viettel triển khai hỗ trợ tại hệ thống cửa hàng, đại lý ủy quyền và các chuỗi bán lẻ như Thế giới di dộng, FPT Shop, CellphoneS, đồng thời tổ chức các điểm hỗ trợ lưu động tại vùng sâu, vùng xa từ ngày 12/4.

Viettel cũng lưu ý: không phải toàn bộ khách hàng đều phải thực hiện lại thao tác xác thực. Nhóm được xác định là đã hoàn thành xác thực, không cần thực hiện lại, gồm 2 trường hợp.

Thứ nhất là những người dùng có số điện thoại đã được sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2.

Thứ hai là các số điện thoại mà khách hàng trước đó đã sử dụng các phương thức như quét chip CCCD, Căn cước hoặc chia sẻ dữ liệu từ ứng dụng VNeID mức 2 để đăng ký dịch vụ hoặc thực hiện giao dịch sau bán trên ứng dụng My Viettel hoặc tại điểm giao dịch.

VinaPhone: Xác nhận thuê bao qua VNeID, có thể làm từ xa

VinaPhone cho biết đã nâng cấp hệ thống, tăng cường truyền thông và mở rộng kênh hỗ trợ nhằm giúp khách hàng thực hiện xác thực thuận tiện.

Theo hướng dẫn, từ ngày 15/4, người dùng sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng VNeID về danh sách các số thuê bao đứng tên mình.

Để xác thực thông tin thuê bao, khách hàng cần phải có tài khoản VNeID định danh mức 2 hoặc CCCD gắn CHIP, sau đó lựa chọn 1 trong 3 cách sau:

Thứ nhất, truy cập ứng dụng VNeID trên điện thoại di động, khách hàng nhấn “Truy cập chức năng” tại màn hình trang chủ, nhập passcode rồi chọn mục “Số điện thoại”.

Thứ hai, truy cập ứng dụng MyVNPT và thực hiện theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng.

Thứ ba, đến các điểm giao dịch gần nhất của VinaPhone mang theo CCCD gắn chip hoặc có tài khoản VNeID mức 2 để được nhân viên nhà mạng hỗ trợ.

VinaPhone khuyến nghị người dùng tải, truy cập ứng dụng MyVNPT, kiểm tra VNeID , xác thực thông tin thuê bao sớm.

Những thuê bao được xác nhận đang sử dụng sẽ hoàn tất thủ tục xác thực theo quy định (đối với căn cước và CCCD 12 số thì người dùng chỉ cần xác nhận đang sử dụng là hoàn thành, đối với CMND 9 số thì sau khi xác nhận cần phải cập nhật lại thông tin thuê bao bằng căn cước, CCCD 12 số).

Đặc biệt, với người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc các nhóm cần hỗ trợ đặc biệt, VinaPhone sẽ phối hợp với lực lượng Công an cấp xã tổ chức hỗ trợ xác thực trực tiếp tại nơi cư trú.

Theo lộ trình, các thuê bao chưa xác thực hoặc thông tin không khớp sẽ bị xử lý từ tạm dừng một chiều đến thu hồi số nếu không bổ sung thông tin.

MobiFone: Xác thực tại nhà qua app, áp dụng cả thuê bao mới và cũ

MobiFone cho biết việc xác thực thông tin thuê bao được triển khai theo Thông tư 08 nhằm bảo vệ an toàn thông tin người dùng, ngăn chặn SIM rác và các hành vi lừa đảo. Theo đó, khách hàng có thể thực hiện xác thực ngay tại nhà một cách thuận tiện thông qua ứng dụng My MobiFone, với điều kiện điện thoại đã cài đặt ứng dụng VNeID.

Người dùng chỉ cần truy cập ứng dụng My MobiFone và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quy trình trong vài phút mà không cần đến điểm giao dịch. Việc xác thực áp dụng đối với cả thuê bao đăng ký mới, bắt buộc phải đầy đủ 4 trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và sinh trắc học khuôn mặt, cũng như các thuê bao đang hoạt động nhưng thông tin chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với các thuê bao đã sử dụng để đăng ký tài khoản VNeID mức 2 hoặc đã xác thực thông tin bằng CCCD gắn chip trước đó và được xác nhận qua VNeID, khách hàng sẽ không cần thực hiện lại, trừ trường hợp thay đổi thiết bị sử dụng SIM.

Các nhà mạng đều khuyến nghị người dùng chủ động kiểm tra và xác thực thông tin thuê bao sớm. Việc chậm trễ có thể dẫn đến gián đoạn dịch vụ theo lộ trình quản lý.

Việc bổ sung đầy đủ thông tin, đặc biệt là dữ liệu sinh trắc học, không chỉ giúp tuân thủ quy định mà còn góp phần bảo vệ SIM chính chủ, hạn chế rủi ro bị mạo danh, lừa đảo trong các giao dịch số.