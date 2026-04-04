Điện Biên thí điểm UAV để "đo" hiệu quả kinh tế tầm thấp

Điện Biên được lựa chọn thí điểm UAV không nhằm thử công nghệ mà để kiểm chứng hiệu quả ứng dụng trong thực tế. Mô hình hướng tới đo lường giá trị kinh tế tầm thấp, làm cơ sở hoàn thiện chính sách và nhân rộng.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương

Tại chương trình làm việc về xây dựng Đề án thử nghiệm có kiểm soát phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên được tổ chức hôm 3/4, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh kinh tế tầm thấp là lĩnh vực mới, mang tính liên ngành và còn nhiều dư địa phát triển. Việc lựa chọn Điện Biên không chỉ xuất phát từ đặc thù địa hình miền núi, chia cắt, mà còn nhằm xây dựng một mô hình tham chiếu có thể áp dụng cho các địa phương khác.

Theo lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, công nghệ UAV không còn là vấn đề mới. Trọng tâm của đề án là xây dựng các mô hình ứng dụng cụ thể, đủ quy mô để đánh giá hiệu quả khi tích hợp UAV vào hoạt động kinh tế và quản lý.

Các bài toán thực tiễn được đặt ra gồm vận chuyển hàng hóa, thu thập dữ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh và quản lý nhà nước. Việc triển khai phải có hệ thống đo lường rõ ràng để xác định giá trị gia tăng, hiệu quả vận hành cũng như khả năng tối ưu chi phí.

Cách tiếp cận của đề án không dừng ở việc “có bay được hay không”, mà tập trung trả lời câu hỏi UAV mang lại giá trị gì, giải quyết vấn đề gì cho địa phương và đóng góp ra sao cho hoạt động quản lý.

Về phía Bộ Quốc phòng, đại diện cơ quan này cơ bản thống nhất với chủ trương xây dựng Đề án thử nghiệm có kiểm soát tại tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, việc triển khai phải bảo đảm yêu cầu cao nhất về quốc phòng, an ninh, quản lý vùng trời, an toàn bay và trật tự an toàn xã hội, đây là nguyên tắc xuyên suốt, không có ngoại lệ.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết hoạt động thử nghiệm UAV cần tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về khu vực cấm bay, hạn chế bay, cũng như quy trình cấp phép và giám sát bay. Các đơn vị như Quân khu 2, Quân chủng Phòng không - Không quân, Cục Tác chiến và các cơ quan liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&CN và tỉnh Điện Biên để rà soát, hoàn thiện đề án, bảo đảm triển khai đúng quy định, đúng thẩm quyền và an toàn tuyệt đối.

Tại chương trình, đại diện VNPost đề xuất triển khai mô hình vận chuyển hàng hóa bằng UAV tại Điện Biên, đồng thời kiến nghị một số cơ chế cần tháo gỡ nhằm bảo đảm tính khả thi.

Các ý kiến tập trung vào việc xác định không gian thử nghiệm, phạm vi hoạt động, cơ chế phối hợp liên ngành và phương án kiểm soát rủi ro, những yếu tố cốt lõi để hoàn thiện đề án.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương phát biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương cho biết địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&CN, Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan để hoàn thiện đề án theo hướng khả thi, an toàn và hiệu quả.

Theo đó, tỉnh hướng tới từng bước hình thành mô hình ứng dụng UAV phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Việc triển khai thí điểm tại Điện Biên được kỳ vọng sẽ cung cấp dữ liệu thực tiễn quan trọng, làm cơ sở xây dựng khung pháp lý và định hình mô hình phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.