Phát động giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9

Lễ phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 diễn ra sáng nay (22/4), mở đầu cho mùa giải thưởng mới với nhiều điểm nhấn mới, bám sát yêu cầu chuyển đổi số giai đoạn phát triển theo chiều sâu.

Bước sang năm thứ 9, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những sân chơi uy tín nhằm tôn vinh các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có thành tựu nổi bật trong ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số.

Theo Quy chế Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026, Giải thưởng tiếp tục tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tựu xuất sắc trong chuyển đổi số, phát triển sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số và đóng góp cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách đánh giá thông qua đo lường giá trị, hiệu quả.

Ở mùa giải năm nay, tiêu chí “hiệu quả thực tiễn” được đặt ở vị trí trung tâm. Các sản phẩm, giải pháp, mô hình chuyển đổi số sẽ được xem xét trên cơ sở khả năng tạo ra giá trị cụ thể như nâng cao năng suất, tối ưu vận hành, cải thiện chất lượng dịch vụ và đóng góp rõ nét cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, tiêu chí đánh giá cũng được hoàn thiện theo hướng toàn diện hơn, bao gồm mức độ trưởng thành số, năng lực khai thác dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, khả năng tích hợp công nghệ mới như AI, dữ liệu lớn, cũng như khả năng mở rộng và phát triển hệ sinh thái số bền vững.

49 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp xuất sắc và 3 cá nhân tiêu biểu đã được vinh danh tại Lễ trao giải VDA 2025.

Giải thưởng năm nay tiếp tục duy trì các hạng mục dành cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, sản phẩm - dịch vụ - giải pháp số tiêu biểu, giải pháp vì cộng đồng và cá nhân có đóng góp xuất sắc, đồng thời mở rộng đối tượng tham gia, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Sau lễ phát động, Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận hồ sơ tham dự đến 15/7/2026, tiến hành các vòng sơ khảo, chung khảo và tổ chức lễ vinh danh vào tháng 10/2026.

Với định hướng đề cao giá trị thực tiễn và tác động xã hội, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa các mô hình thành công, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia đi vào chiều sâu và hiệu quả bền vững.

Được tổ chức thường niên từ năm 2018 bởi Hội Truyền thông số Việt Nam, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Vietnam Digital Awards (do Tạp chí điện tử VietTimes thực hiện) đã từng bước trở thành thước đo uy tín cho các hoạt động chuyển đổi số tại Việt Nam. Sau 8 mùa tổ chức, Giải thưởng đã tiếp cận hơn 36.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc, thu hút gần 2.600 hồ sơ tham dự và vinh danh hơn 450 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cá nhân, lãnh đạo chuyển đổi số tiêu biểu. Riêng mùa giải thứ 8 năm 2025 có 52 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc được vinh danh. Đây cũng lần đầu tiên tôn vinh cá nhân tiên phong, khẳng định vai trò trung tâm của con người trong tiến trình chuyển đổi số.

