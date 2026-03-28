Doanh nghiệp Việt đối mặt báo động kép về an ninh mạng

Việt Nam đối mặt áp lực an ninh mạng ngày càng gia tăng khi có tới 57% doanh nghiệp thiếu nhân sự CNTT chuyên môn cao, mức cao nhất châu Á và gần gấp đôi Singapore.

Doanh nghiệp Việt “hở sườn” trước tấn công mạng vì thiếu người. Ảnh: AFP

Theo báo cáo mới nhất của Kaspersky, tình trạng thiếu hụt nhân sự an ninh CNTT cùng áp lực xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ bảo mật đang đẩy doanh nghiệp Việt vào thế “báo động kép”. Khi nguồn lực không đủ đáp ứng, nguy cơ bị tấn công chuỗi cung ứng và lỗ hổng từ đối tác ngày càng gia tăng.

Đáng chú ý, tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ doanh nghiệp thiếu nhân sự an ninh CNTT có chuyên môn cao nhất, lên tới 57%, vượt xa Singapore với 34%. Con số này phản ánh áp lực rất lớn đối với doanh nghiệp trong nước trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi và phức tạp.

Không chỉ thiếu nhân lực, doanh nghiệp Việt Nam còn đối mặt với bài toán phân bổ nguồn lực. Có tới 48% doanh nghiệp cho biết việc phải cân đối giữa nhiều nhiệm vụ bảo mật cùng lúc là thách thức lớn, làm gia tăng nguy cơ bỏ sót các lỗ hổng, đặc biệt là từ chuỗi cung ứng và các đối tác bên thứ ba.

Mặc dù vậy, mức độ tự tin của doanh nghiệp Việt vào các biện pháp bảo mật hiện tại đạt 21%, cao hơn một số quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, khoảng cách giữa mức độ tự tin và năng lực thực tế vẫn là vấn đề đáng lo ngại, nhất là khi các rủi ro từ chuỗi cung ứng ngày càng khó kiểm soát.

Doanh nghiệp phải ưu tiên những nhiệm vụ khác trước khi quan tâm rủi ro an ninh CNTT. Nguồn: Báo cáo của Kaspersky.

Theo nghiên cứu toàn cầu của Kaspersky, tấn công chuỗi cung ứng đã trở thành một trong những mối đe dọa hàng đầu, khi cứ ba tổ chức thì có một tổ chức bị ảnh hưởng trong vòng một năm qua. Trên phạm vi toàn cầu, 42% doanh nghiệp cho rằng thiếu nhân lực chuyên môn và áp lực xử lý nhiều nhiệm vụ bảo mật là rào cản lớn nhất trong việc giảm thiểu rủi ro.

Khoảng cách giữa nhu cầu và năng lực bảo mật cũng được thể hiện rõ khi chỉ 15% doanh nghiệp toàn cầu đánh giá hệ thống hiện tại là hiệu quả, trong khi 85% thừa nhận cần nâng cấp để đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, các vấn đề mang tính cấu trúc vẫn tồn tại phổ biến. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, từ 30% đến 61% doanh nghiệp cho biết hợp đồng với nhà thầu chưa bao gồm các nghĩa vụ an ninh CNTT, trong khi nhiều bộ phận không chuyên vẫn chưa nhận thức đầy đủ về rủi ro từ chuỗi cung ứng.