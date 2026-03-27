Viettel đề xuất hình thành “tổng thầu quốc gia” trong chiến lược vươn ra toàn cầu

Chủ tịch Viettel Tào Đức Thắng cho rằng cần hình thành các tập đoàn kinh tế chủ lực được xác định là "tổng thầu quốc gia", đóng vai trò dẫn dắt, tổ chức doanh nghiệp đi ra quốc tế theo mô hình hệ sinh thái.

Tăng trưởng 19%, Viettel hiến kế chiến lược vươn ra thế giới

Sáng 27/3, Chính phủ tổ chức Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp".

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết ngay từ những ngày đầu năm 2026, Viettel đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel đề xuất xây dựng một Chương trình quốc gia về mở rộng không gian kinh tế ra quốc tế

Từ góc độ doanh nghiệp, lãnh đạo Viettel đề xuất 6 nội dung mang tính nền tảng của chiến lược đầu tư ra nước ngoài như sau:

Thứ nhất, về tư duy: Cần xác định mở rộng không gian kinh tế ra quốc tế là một trụ cột quan trọng của tăng trưởng quốc gia. Đầu tư ra nước ngoài không chỉ là đi ra, mà là tổ chức nền kinh tế theo hướng hai chiều: Vừa mở rộng ra bên ngoài, vừa thu hút nguồn lực toàn cầu vào Việt Nam.

Thứ hai, về không gian: Bên cạnh các thị trường truyền thống hiện nay, cần quan tâm thêm các thị trường đang phát triển tại ASEAN, Nam Á, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latin - nơi phù hợp với năng lực triển khai của Việt Nam.

Ông Tào Đức Thắng cho biết quý 1/2026, Viettel hoàn thành 107% kế hoạch quý, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao gần 30%, đóng góp gần 60% vào tăng trưởng chung của Tập đoàn.

Đồng thời, ông Thắng cho rằng cần chủ động tiếp cận các thị trường phát triển để nâng cấp công nghệ và tiêu chuẩn, coi Việt Nam là điểm đến quốc tế để thu hút dòng giá trị toàn cầu.

Thứ ba, về lĩnh vực ưu tiên: Cần tập trung vào các mũi nhọn như hạ tầng chiến lược; công nghiệp công nghệ cao và các ngành dịch vụ giá trị cao có khả năng thu hút dòng chi tiêu quốc tế.

Thứ tư, về lợi thế cạnh tranh: Phát huy tối đa những lợi thế cạnh tranh đặc thù của Việt Nam như nguồn nhân lực có khả năng thích ứng cao, chi phí hợp lý và năng lực triển khai thực tiễn mạnh; kinh nghiệm phát triển hạ tầng và dịch vụ trên quy mô lớn, cho phép không chỉ xuất khẩu sản phẩm mà có thể xuất khẩu mô hình.

"Mạng lưới hội nhập sâu rộng cùng uy tín quốc gia ngày càng được nâng cao và đặc biệt là vị thế cân bằng trong quan hệ quốc tế", Chủ tịch Viettel nói.

Thứ năm, về tổ chức lực lượng, cần hình thành các tập đoàn kinh tế chủ lực đóng vai trò dẫn dắt, tổ chức doanh nghiệp đi ra quốc tế theo mô hình hệ sinh thái.

Đặc biệt nhấn mạnh nội dung này, Chủ tịch Viettel nêu rõ: Các tổ chức này cần được xác định là "tổng thầu quốc gia", có khả năng tích hợp, triển khai và dẫn dắt các doanh nghiệp khác tham gia theo chuỗi giá trị. Đây là mô hình mà Nhật Bản, Hàn Quốc đã thực hiện thành công và Trung Quốc đang triển khai ở quy mô lớn.

Thứ sáu, về cơ chế chính sách: Cần có cách tiếp cận ở tầm quốc gia. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều quốc gia đã xây dựng các tổ chức và công cụ hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài một cách bài bản, hiệu quả như Nhật Bản có JETRO và JICA, Hàn Quốc có KOTRA và KOICA, Trung Quốc có chiến lược Vành đai - Con đường…

Chủ trì hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu tăng trưởng 2 con số cần sự nỗ lực, tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.

5 giải pháp mở rộng không gian kinh tế

Từ 6 nội dung mang tính nền tảng của chiến lược đầu tư ra nước ngoài nêu trên, Chủ tịch Viettel đề xuất một số giải pháp cụ thể, hướng tới hình thành cách tiếp cận đồng bộ ở tầm quốc gia, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng không gian phát triển ra quốc tế một cách bài bản và hiệu quả hơn.

Thứ nhất, xây dựng một Chương trình quốc gia về mở rộng không gian kinh tế ra quốc tế.

Thứ hai, thí điểm các cơ chế đặc thù, chấp nhận rủi ro cho các Tập đoàn chủ lực khi đầu tư vào các ngành công nghệ mới hoặc thị trường chiến lược.

Thứ ba, hình thành cơ chế tài chính và bảo lãnh rủi ro cấp Chính phủ để bảo vệ doanh nghiệp trước các biến động địa chính trị toàn cầu.

Thứ tư, nâng cấp vai trò hệ thống cơ quan đại diện ở nước ngoài thành đầu mối phát triển thị trường thực thụ.

Thứ năm, thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác cấp Nhà nước đã ký kết, đảm bảo tính thực chất và hiệu quả.

Trung tướng Tào Đức Thắng nêu quan điểm rằng nếu không hình thành được một cấu trúc tổ chức ở tầm quốc gia, doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục đi ra theo cách đơn lẻ và khó có thể xây dựng được năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Chủ tịch Viettel nêu rõ mở rộng không gian kinh tế ra quốc tế không chỉ là một lựa chọn, mà là con đường bắt buộc để Việt Nam vươn lên trong giai đoạn tới.

Trung tướng Tào Đức Thắng cho rằng vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế đã được nâng lên tầm cao mới. Cùng với đó, Việt Nam đã hình thành được một số doanh nghiệp có kinh nghiệm đầu tư nước ngoài như FPT bắt đầu chiến lược xuất khẩu phần mềm từ năm 1998; Petrovietnam với gần 24 năm khẳng định năng lực tại các dự án năng lượng toàn cầu. VinGroup với gần 10 năm thực hiện định hướng xuất khẩu ô tô sang Mỹ, châu Âu, hay như Viettel đã có hơn 20 năm kinh nghiệm đầu tư quốc tế trong lĩnh vực viễn thông và giải pháp số.

​