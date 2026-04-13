Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia Hồ Đức Thắng làm đại biểu QH chuyên trách

Chủ tịch Quốc hội vừa ký quyết định phê chuẩn ông Hồ Đức Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia (Bộ KHCN) là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Ông Hồ Đức Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia.

Ông Hồ Đức Thắng sinh năm 1983, quê tại xã Quỳnh An, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ tiến sĩ ngành khoa học máy tính đào tạo tại Anh, thạc sĩ quản lý công của Bỉ - đào tạo tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Ông Thắng có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số, trong đó, có 11 năm là lãnh đạo cấp vụ. Ông kinh qua nhiều vị trí quan trọng về chuyển đổi số như Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ)

Trước khi chuyển công tác sang Bộ Khoa học và Công nghệ (tháng 4/2024), ông Hồ Đức Thắng giữ chức Giám đốc Trung tâm thông tin tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trải qua các vị trí, ông được đánh giá là cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, có bản lĩnh vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác giữ gìn đoàn kết nội bộ, có năng lực lãnh đạo, điều hành, đoàn kết, quy tụ viên chức, người lao động trong cơ quan.

Đặc biệt, trong thời gian đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại Cục Chuyển đổi số quốc gia, cơ quan đầu mối tham mưu chiến lược về chuyển đổi số quốc gia, ông Hồ Đức Thắng đã chỉ đạo thúc đẩy triển khai mạnh mẽ Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, phát triển các nền tảng số dùng chung phục vụ chính phủ số, đẩy mạnh xây dựng và kết nối dữ liệu giữa các bộ ngành, địa phương.

Giai đoạn này, việc lan tỏa nhận thức về chuyển đổi số từ trung ương tới địa phương, doanh nghiệp và người dân được xem là một trong những dấu ấn nổi bật.



Trên cương vị Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia (từ tháng 8/2025), ông Hồ Đức Thắng định hướng Viện trở thành đơn vị nòng cốt trong nghiên cứu, tư vấn chính sách và triển khai các mô hình thí điểm về công nghệ số.

Dưới sự điều hành của ông, Viện đã tham gia đề xuất chính sách phát triển công nghệ số và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các mô hình chuyển đổi số tại doanh nghiệp và địa phương, kết nối hệ sinh thái giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp công nghệ, đồng thời góp phần xây dựng các chương trình, đề án về dữ liệu, AI và kinh tế số, qua đó đóng vai trò cầu nối giữa nghiên cứu và thực tiễn, giúp các chính sách chuyển đổi số đi vào cuộc sống.



Việc ông Hồ Đức Thắng tham gia hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội được kỳ vọng sẽ tăng cường yếu tố công nghệ, dữ liệu và chuyển đổi số trong quá trình xây dựng chính sách.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, sự tham gia của những đại biểu có chuyên môn sâu về KHCN được đánh giá là rất cần thiết, góp phần hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

