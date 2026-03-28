Thủ tướng yêu cầu phát triển công nghệ chiến lược để giải quyết bài toán thực tiễn

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh xây dựng và làm sạch các cơ sở dữ liệu quốc gia trọng yếu, đồng thời phát triển hệ sinh thái số, thương mại điện tử và hạ tầng thông minh nhằm thúc đẩy kinh tế số và doanh nghiệp công nghệ Việt.

Gỡ điểm nghẽn, tăng tốc công nghệ chiến lược

Chiều 28/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo trực tuyến với Ban chỉ đạo 34 tỉnh, thành phố.

Biểu dương các bộ, ngành, cơ quan và địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế về nhận thức, triển khai, đầu tư dàn trải, thủ tục, nhân lực, giám sát, phối hợp, kết quả còn khiêm tốn và chuyển đổi chưa nhiều.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng yêu cầu tổ chức triển khai Chương trình phát triển công nghệ chiến lược; rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quyền hạn của các bộ, ngành trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hoàn thiện chính sách ưu đãi để thu hút các tập đoàn công nghệ lớn và phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, nhất là bán dẫn, AI, phục vụ phát triển công nghệ chiến lược.

“Phát triển công nghệ chiến lược với phương châm: theo kịp, tiến cùng và vượt lên, song phải giải quyết các bài toán thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Việt Nam”, Thủ tướng lưu ý.

Yêu cầu đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, Thủ tướng chỉ đạo xây dựng, trình Chính phủ, Quốc hội các dự án Luật liên quan và trình ban hành văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, theo kịp thực tiễn phát triển công nghệ.

Cùng với đó, khẩn trương tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành kiến trúc dữ liệu, bảo đảm phù hợp Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; triển khai đợt cao điểm tạo lập, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Hoàn thiện dữ liệu, bứt phá hạ tầng số

Lưu ý việc triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số, cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông, phấn đấu phủ sóng 5G trên toàn quốc; khai thác hiệu quả dự án vệ tinh tầm thấp; sớm đưa vào khai thác 01 tuyến cáp quang biển; bảo đảm tiến độ xây dựng nhà máy chip bán dẫn; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư một số Trung tâm dữ liệu lớn.

Các đại biểu dự phiên họp kết nối 34 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng như đất đai, cán bộ công chức, an sinh xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo… thực hiện đối soát, làm sạch dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Xây dựng các hệ sinh thái dịch vụ số thông minh, hiện đại; đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng trên môi trường số, phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử gắn với thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh triển khai đô thị thông minh, cửa khẩu thông minh, cảng biển thông minh trên toàn quốc.

"Tạo mọi điều kiện để phát triển doanh nghiệp công nghiệp công nghệ số, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển thị trường công nghệ trong nước, ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Việt Nam", Thủ tướng nói.

Nhấn mạnh yêu cầu “chọn đúng việc, giao đúng người, giám sát thường xuyên, đo lường chính xác, tháo gỡ kịp thời, chuyển biến tích cực, hiệu quả thực chất”, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 sẽ có bước đột phá, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới, góp phần thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ trên hầu hết các lĩnh vực. Hạ tầng số phát triển nhanh, phủ sóng 5G đạt 91,9% dân số, đầu tư mạnh cho trung tâm dữ liệu và AI. Kinh tế số tăng trưởng ấn tượng khi quý I/2026 có thêm 1.394 doanh nghiệp công nghệ số, xuất khẩu đạt hơn 45 tỷ USD. Đề án 06 mang lại hiệu quả rõ nét với dữ liệu được làm sạch và tích hợp quy mô lớn, nền tảng VNeID cung cấp nhiều tiện ích thiết thực.

Đồng thời, nhân lực số tiếp tục gia tăng, với hàng chục triệu lượt người tham gia đào tạo và khoảng 7.000 kỹ sư thiết kế chip đang làm việc tại Việt Nam.

