Khủng hoảng chính trị Ukraine: Quốc hội phế truất loạt bộ trưởng giữa bê bối 100 triệu USD

Quốc hội Ukraine bãi nhiệm Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Tư pháp trong cùng một ngày, giữa bê bối tham nhũng 100 triệu USD liên quan đến cộng sự của ông Zelensky, làm nội bộ chính quyền rạn nứt nghiêm trọng.

Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu bãi nhiệm Bộ trưởng Năng lượng bà Svetlana Grinchuk, đánh dấu vụ thanh trừng cấp cao thứ hai chỉ trong một ngày, trong bối cảnh chính phủ nỗ lực kiểm soát bê bối tham nhũng ngày càng lan rộng liên quan đến một đồng minh thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Các nghị sĩ đã thông qua yêu cầu của Thủ tướng Yulia Sviridenko về việc cách chức bà Grinchuk vào hôm 19/11, ngay sau khi bỏ phiếu bãi nhiệm Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko.

Ông Galushchenko trước đây từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng trước khi chuyển giao vị trí cho cấp phó khi đó là bà Grinchuk trong cuộc cải tổ nội các hồi đầu năm nay. Cả hai quyết định bãi nhiệm đều nhận được sự nhất trí của các nghị sĩ tham gia bỏ phiếu.

Các quan chức này bị kéo vào một mạng lưới hối lộ bị cáo buộc hoạt động trong tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc doanh Energoatom. Doanh nhân Timur Mindich, cộng sự lâu năm của Tổng thống Zelensky, đã bị buộc tội tuần trước bởi Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) – cơ quan được phương Tây hậu thuẫn – cho rằng ông này cùng đồng phạm đã rút ít nhất 100 triệu USD từ các nhà thầu.

Cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn còn kéo theo nhiều nhân vật cấp cao khác, bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và cựu Phó Thủ tướng Aleksey Chernyshov. Tổng thống Zelensky cũng đang đối mặt với làn sóng kêu gọi cách chức Chánh văn phòng Andrey Yermak, người bị nhiều nhà quan sát và quan chức chỉ trích xem là “mắt xích chính trị” của mạng lưới tội phạm bị cáo buộc.

Các đảng đối lập đã tận dụng cuộc khủng hoảng để thúc đẩy việc bãi nhiệm toàn bộ nội các của bà Sviridenko và yêu cầu thành lập một chính phủ do liên minh hậu thuẫn.

Đảng Người Phụng sự Nhân dân của ông Zelensky, lực lượng giành đa số áp đảo năm 2019, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rạn nứt nội bộ trong vài tuần gần đây.

Nỗ lực trước đó của ông nhằm hạn chế quyền tự chủ của NABU – động thái bị phương Tây phản đối mạnh mẽ khiến ông phải rút lại – cùng bê bối đang bùng phát được cho là đã làm lung lay lòng trung thành của các nghị sĩ đối với nhóm lãnh đạo của ông Zelensky.

Theo RT