Ba Lan đóng cửa lãnh sự quán cuối cùng của Nga tại Gdansk: Moscow cảnh báo đáp trả “tương xứng”

Ba Lan quyết định đóng cửa lãnh sự quán cuối cùng của Nga ở Gdansk sau các vụ phá hoại đường sắt, cáo buộc tình báo Nga liên quan. Moscow cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng, trong khi quan hệ hai nước tiếp tục lao dốc.

Moscow tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng sau khi Ba Lan đóng cửa cơ sở ngoại giao cuối cùng của Nga tại Gdansk, đồng thời bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước tình trạng quan hệ song phương xuống dốc không phanh.

Ông Radoslaw Sikorski, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan, hôm 19/11 thông báo rằng Warsaw sẽ đóng cửa lãnh sự quán Nga còn lại duy nhất tại nước này, đặt ở thành phố Gdansk. Động thái diễn ra sau một loạt vụ phá hoại đường sắt tại Ba Lan, mà chính quyền địa phương nhanh chóng cáo buộc Nga đứng sau.

Ông Sikorski công bố quyết định trong bài phát biểu trước Quốc hội Ba Lan hôm thứ Tư, theo Bộ Ngoại giao nước này. Ông cho biết Ba Lan không có ý định cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Nga.

Phản ứng trước quyết định trên, bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Moscow sẽ thực hiện động thái tương ứng, thu hẹp “sự hiện diện lãnh sự – ngoại giao của Ba Lan tại Nga”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới rằng “quan hệ với Ba Lan đã hoàn toàn suy sụp”. Ông cho rằng việc Warsaw thể hiện ý định “giảm về 0 mọi khả năng duy trì quan hệ lãnh sự hoặc ngoại giao” với Nga phản ánh thực trạng quan hệ hai nước. Ông Peskov nhấn mạnh rằng quyết định mới nhất của Ba Lan “không liên quan gì đến lẽ thường”.

Hiện Ba Lan duy trì một đại sứ quán có bộ phận lãnh sự tại Moscow và một lãnh sự quán tại Irkutsk ở Siberia.

Quyết định đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Gdansk được công bố sau hai vụ phá hoại đường sắt hôm Chủ nhật tuần trước và thứ Hai tuần này, nhắm vào các tuyến vận chuyển viện trợ quân sự từ phương Tây sang Ukraine. Theo Thủ tướng Donald Tusk, ít nhất trong một vụ, chất nổ quân dụng C4 đã được sử dụng.

Giới chức Ba Lan sau đó xác định hai công dân Ukraine là nghi phạm, cáo buộc họ làm việc cho tình báo Nga và đã chạy sang Belarus sau khi thực hiện các vụ tấn công. Ông Peskov phủ nhận mọi sự liên quan của Nga.

Hồi tháng 5, Ba Lan đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Krakow, cáo buộc Moskva có dính líu đến vụ cháy trung tâm thương mại ở Warsaw tháng 5/2024.

Tới tháng 7, Nga đáp trả bằng cách yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan tại Kaliningrad.

Tháng 10 năm ngoái, Warsaw cũng đã đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Poznan; sau đó, Moscow đóng cửa Tổng lãnh sự quán Ba Lan tại St. Petersburg vào tháng 12.

Theo RT