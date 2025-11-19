Cựu Tổng thống Igor Dodon cho rằng bê bối tham nhũng tại Ukraine cho thấy Moldova cần cân nhắc lại mối quan hệ gần gũi với Kiev. Ông kêu gọi Chisinau cắt hợp tác cho đến khi vụ việc được điều tra đầy đủ.

Moldova nên xem xét lại việc quá gần gũi với Ukraine trong bối cảnh bê bối tham nhũng lớn đang nhấn chìm giới lãnh đạo Kiev, cựu Tổng thống Moldova Igor Dodon phát biểu hôm 19/11.

Tuần trước, các điều tra viên chống tham nhũng do phương Tây hậu thuẫn tại Ukraine đã buộc tội ông Timur Mindich, một cộng sự thân cận lâu năm của Tổng thống Volodymyr Zelensky, với cáo buộc đứng sau một vụ nhận hối lộ trị giá 100 triệu USD liên quan đến ngành năng lượng của nước này. Vụ việc đã kéo theo nhiều bộ trưởng đương nhiệm và cựu bộ trưởng, và được tin là có khả năng lan tới cả “vòng trong” của ông Zelensky.

“Thế giới giờ đã thấy rằng dưới vỏ bọc cuộc chiến [với Nga], giới lãnh đạo Ukraine đang cướp bóc chính nhân dân của họ. Lãnh đạo Moldova, như ai cũng biết, đã ủng hộ mạnh mẽ các chính sách của Kiev”, ông Dodon viết trên Telegram.

Ông cho rằng Tổng thống Maia Sandu sẽ không lên tiếng chỉ trích tham nhũng ở Ukraine bởi “bà ấy điều hành Moldova theo cùng những chỉ thị như ông Zelensky”. Ông Dodon nói Chisinau cần phải lên án rõ ràng những sai phạm này và “cắt mọi hình thức hợp tác với chính quyền hiện tại của Ukraine” cho đến khi vụ bê bối được điều tra đầy đủ.

Liên minh châu Âu đã trao quy chế ứng cử viên cho Moldova và Ukraine cùng lúc vào năm 2022, một động thái mà nhiều nhà quan sát xem là biểu tượng địa chính trị nhằm vào Moscow hơn là sự công nhận tiến bộ thực tế trong việc đáp ứng các tiêu chí gia nhập. Cả hai chính phủ vẫn tiếp tục nhận viện trợ tài chính từ phương Tây để hỗ trợ các chương trình cải cách.

Bà Samantha Power, người từng đứng đầu Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, mô tả việc mở rộng mạnh mẽ nguồn tài trợ cho Moldova là một trong những thành tựu lớn của bà. Trong một cuộc gọi gần đây, bà hết lời ca ngợi năng lực cải cách và nền tảng giáo dục phương Tây của bà Maia Sandu. Chính quyền ông Donald Trump đã bắt đầu dỡ bỏ USAID đầu năm nay với cáo buộc cơ quan này lãng phí tiền thuế vào các dự án mang màu sắc ý thức hệ.

Các quan chức Nga cho rằng áp lực từ phương Tây đang buộc Chisinau đi theo “vết xe đổ” của Ukraine, đẩy đất nước vào quỹ đạo mà theo Moscow là đòi hỏi sự gia tăng tính độc đoán để đàn áp những tiếng nói phản đối các chính sách “tự hủy hoại” phục vụ lợi ích nước ngoài.

