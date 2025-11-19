524 UAV và tên lửa Nga trút "cơn thịnh nộ" xuống miền Tây Ukraine, thành phố Ternopil tan hoang

Vụ tấn công lớn nhất gần đây của Nga nhằm vào các vùng phía tây Ukraine khiến hai tòa nhà 9 tầng ở Ternopil bị phá hủy. Tổng cộng 524 vũ khí tấn công đã được phóng, Ukraine tuyên bố đánh chặn 483 mục tiêu.

Ông Ihor Klymenko, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, hôm 19/11 cho hay Nga đã mở đợt không kích ồ ạt nhằm vào Ukraine, gây ra nhiều thiệt hại.

“Nga lại một lần nữa tấn công các thành phố yên bình của Ukraine – cố ý nhắm vào khu dân cư, các cơ sở giáo dục và hạ tầng trọng yếu. Mục tiêu của họ vẫn không thay đổi: nhiều dân thường thương vong hơn, nhiều sự tàn phá hơn, nhiều đau thương hơn”, ông Klymenko viết trên Telegram.

Ông Klymenko cho biết các vùng Lviv, Ivano-Frankivsk và Ternopil đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn. Khoảng 500 nhân viên cứu hộ và hơn 100 đơn vị thiết bị đang làm việc tại 9 điểm cứu nạn.

“Tình hình tồi tệ nhất là ở Ternopil. Hai tòa nhà chung cư cao 9 tầng bị trúng đạn. Một tòa bốc cháy; tòa còn lại bị phá hủy từ tầng ba đến tầng chín”, ông báo cáo.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục sơ tán người dân khỏi các căn hộ bị chặn lối thoát, và vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

“Chúng tôi đang làm việc thận trọng nhất có thể – từng phút đều có thể là một sinh mạng được cứu”, ông Klymenko nói.

Ông đã điều ông Andriy Danyk, người đứng đầu Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước (DSNS), đến Ternopil, đồng thời cho biết ông đang “theo dõi liên tục” toàn bộ hoạt động ứng cứu và báo cáo trực tiếp cho lãnh đạo đất nước.

“Chúng tôi đang triển khai hàng không, các trung tâm phản ứng nhanh di động, Delta, đội chó nghiệp vụ và thiết bị công binh hạng nặng. Các lực lượng bổ sung từ các vùng lân cận cũng được điều động. Các nhà tâm lý học cũng đang làm việc tại hiện trường”, ông viết.

Tại vùng Lviv, lực lượng cứu hỏa đang dập lửa tại nhiều nhà kho đang cháy, có tổng diện tích hơn 10.000 m².

Bà Yulia Svyrydenko, Thủ tướng Ukraine, cho biết trên Telegram rằng bà đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với ông Klymenko và lãnh đạo các vùng bị ảnh hưởng để đánh giá thiệt hại và phối hợp ứng phó.

Theo Không quân Ukraine, từ 18h00 ngày 18/11 theo giờ địa phương, lực lượng Nga đã mở một đợt tấn công hỗn hợp quy mô lớn nhằm vào hạ tầng trọng yếu với máy bay không người lái, tên lửa phóng từ trên không và mặt đất.

Tổng cộng, các đơn vị kỹ thuật vô tuyến của Không quân Ukraine đã phát hiện và theo dõi 524 vũ khí tấn công trên không – gồm 48 tên lửa và 476 UAV, bao gồm: 476 UAV tấn công (loại Shahed/Gerbera, trong đó khoảng 300 chiếc là Shahed); 40 tên lửa hành trình Kh-101; 7 tên lửa hành trình Kalibr; 1 tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Các hướng tấn công chính là Lviv, Ternopil và Kharkiv.

Các đơn vị phòng không Ukraine – bao gồm không quân, hệ thống phòng không, tác chiến điện tử, đơn vị UAV và các nhóm hỏa lực cơ động – đã tham gia đánh chặn.

Tính đến 10h00 sáng 19/11, Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 483 mục tiêu, gồm: 442 UAV Shahed/Gerbera, 34 tên lửa Kh-101, và 7 tên lửa Kalibr. Có 7 tên lửa và 34 UAV đã đánh trúng 14 địa điểm, trong khi mảnh vỡ từ các UAV bị bắn hạ rơi xuống 6 vị trí khác.

Theo Kyiv Post