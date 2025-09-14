Không quân Trung Quốc nhận J-20 lô thứ 10, vượt mốc 300 tiêm kích tàng hình trong biên chế

Hình ảnh từ Triển lãm Hàng không Trường Xuân xác nhận Không quân Trung Quốc đã biên chế J-20 lô thứ 10, vượt mốc 300 chiếc. Đây là bước tiến lớn, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên sản xuất song song hai dòng tiêm kích thế hệ 5.

Những hình ảnh công bố từ Triển lãm hàng không Trường Xuân đã xác nhận Lữ đoàn Không quân số 19 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) đã được biên chế tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-20 thuộc lô sản xuất thứ 10, nâng tổng số J-20 trong lực lượng vượt mốc 300 chiếc. Lữ đoàn này được xác nhận lần đầu nhận J-20 vào tháng 2 vừa qua, song nhiều khả năng quá trình bàn giao đã diễn ra từ cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024.

Việc công bố hình ảnh J-20 từ lô sản xuất thứ 10 diễn ra sau khi vào tháng 7, Bắc Kinh cũng đã hé lộ hình ảnh biến thể hai chỗ ngồi J-20S đã đi vào hoạt động, đồng thời xác nhận một dòng tiêm kích thế hệ 5 khác – J-35 – cũng được đưa vào biên chế Không quân. Điều này giúp Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới vận hành tiêm kích thế hệ 5 hai chỗ ngồi, đồng thời là nước đầu tiên sản xuất hàng loạt song song hai dòng tiêm kích thế hệ 5.

Trước đó, vào tháng 2/2017, J-20 được đưa vào hoạt động, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ sở hữu tiêm kích thế hệ 5 nội địa.

J-20 của Lữ đoàn Không quân số 19 tại Triển lãm Hàng không Trường Xuân. Ảnh: MW.

Lữ đoàn Không quân số 19 hiện đóng tại căn cứ Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc – một trong những cơ sở gần thủ đô Bắc Kinh nhất. Đơn vị này đã chuyển đổi từ tiêm kích chiếm ưu thế trên không thế hệ 4 J-11B sang J-20. Là dòng kế nhiệm trực tiếp của J-11, J-20 cũng đã thay thế ở nhiều đơn vị khác, như Lữ đoàn số 1 tại An Sơn và Lữ đoàn số 111 tại Đại Túc.

J-20 được đánh giá sở hữu tầm hoạt động xa hàng đầu thế giới, với bán kính tác chiến gần gấp đôi đối thủ gần nhất là F-35 của Mỹ. Nhờ vậy, Lữ đoàn số 19 có thể đảm nhận phạm vi hoạt động trải dài tới Hoàng Hải và biển Nhật Bản, bao gồm cả những điểm nóng tiềm tàng như quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đang tranh chấp và bán đảo Triều Tiên.

Dù sản lượng J-20 đang được mở rộng đáng kể, tương lai của chương trình vẫn còn nhiều nghi vấn khi Trung Quốc được cho là sẽ đưa vào biên chế tiêm kích thế hệ 6 tiên tiến hơn vào đầu thập niên 2030. Khi đó, J-20 có thể phải cạnh tranh gay gắt về nguồn lực và ngân sách với lớp máy bay chiến đấu mới.