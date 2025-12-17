Sản phẩm vợt pickleball 350 USD của Tesla gây bất ngờ, bán sạch chỉ trong 3 giờ

Tesla mới đây cho ra mắt một mẫu vợt pickleball phiên bản giới hạn, giá 350 USD, chỉ chưa đầy 3 giờ sau đã bán hết sạch.

Sản phẩm “lệch pha” nhưng được chào đón

Xét theo tiêu chuẩn thông thường, mức giá của chiếc vợt này được xem là khá đắt. Tuy nhiên, theo chia sẻ của người phát ngôn Selkirk đối tác của Tesla với Business Insider, sản phẩm đã cháy hàng trong vòng chưa đến 3 giờ. Trang bán hàng trên website chính thức của Tesla cũng cho biết sẽ bổ sung hàng trở lại vào tuần tới.

Chiếc vợt được làm từ sợi carbon, bên trong có lớp bọt xốp, được định vị dành cho thi đấu hiệu suất cao, chứ không phải chỉ là lấy một thiết kế sẵn có rồi dán logo. Ông Tom Barnes Giám đốc nghiên cứu & phát triển của Selkirk, đối tác của Tesla, mô tả dự án này là một “sự hợp tác kỹ thuật thực thụ”. Trong thông cáo báo chí, ông cho biết đội ngũ thiết kế của Tesla và Selkirk đã mất hơn một năm để trao đổi dữ liệu, tinh chỉnh hình học và thử nghiệm áp lực nguyên mẫu trước khi chốt sản phẩm cuối cùng.

Theo Business Insider, ý tưởng thiết kế vợt pickleball mang thương hiệu Tesla nảy sinh sau khi Barnes gặp các kỹ sư Tesla tại Giải vô địch Pickleball Quốc gia Mỹ năm 2023. Sau đó, ban lãnh đạo Selkirk đã tới tham quan nhà máy Tesla ở Fremont, California, gặp Javier Verdura – Giám đốc thiết kế sản phẩm toàn cầu của Tesla đồng thời cũng là một vận động viên pickleball – và chính thức bắt đầu quá trình thiết kế.

Sản phẩm vợt pickleball của Tesla. Ảnh: Tesla.



Tesla đóng góp vào phương pháp khí động học và thiết kế công nghiệp, áp dụng những kỹ thuật thường thấy trong thiết kế ô tô của họ để tối ưu dòng không khí xung quanh vợt và hình dáng sản phẩm. Selkirk đem đến chuyên môn sản xuất và công nghệ vợt pickleball, như lõi PureFoam, hệ thống MOI Tuning và công nghệ bề mặt InfiniGrit.

Quan hệ giữa Selkirk và Tesla là đối tác hợp tác kỹ thuật — không chỉ gắn thương hiệu. Họ cùng phát triển chiếc vợt từ bước ý tưởng, thiết kế, thử nghiệm cho đến sản phẩm cuối cùng, kết hợp chuyên môn của Selkirk trong thiết bị thể thao và kỹ thuật thiết kế, khí động học của Tesla. Kết quả là một sản phẩm đồng thiết kế, mang dấu ấn của cả hai công ty ra đời, được chào đón ngoài dự kiến.

Vợt pickleball là lần đầu tiên Tesla thử sức trong lĩnh vực dụng cụ thể thao truyền thống, nhưng không phải là sản phẩm tiêu dùng đời sống đầu tiên của hãng xe này. Trước đó, Tesla từng bán bộ lọ muối – tiêu giá 65 USD và xe địa hình bốn bánh chạy điện giá 1.600 USD.

Thời điểm ra mắt chiếc vợt cũng phản ánh sự bùng nổ của phong trào pickleball. Pickleball là môn thể thao kết hợp các yếu tố của tennis, cầu lông và bóng bàn. Báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp thể thao & Thể hình cho biết, đến năm 2024, dự kiến sẽ có 19,8 triệu người Mỹ tham gia chơi môn thể thao này – tăng 45,8% so với năm trước và tăng tới 311% so với năm 2021.

Không chỉ bán vợt giá đắt, Tesla còn muốn gửi đi các thông điệp tới người thị trường. Ảnh: Tesla.



Những thông điệp phía sau sự kiện

Vụ Tesla bán sạch vợt pickleball giá 350 USD chỉ trong 3 giờ có ý nghĩa và tác động không nằm ở số lượng sản phẩm, mà ở tín hiệu chiến lược phía sau.

Thứ nhất, Tesla chứng minh sức mạnh thương hiệu vượt khỏi ô tô. Một hãng xe điện bán dụng cụ thể thao cao cấp, giá 350 USD/vợt (cao hơn mặt bằng chung), không quảng cáo rầm rộ, vẫn cháy hàng cực nhanh, Điều này cho thấy: Tesla không chỉ là công ty xe, mà là lifestyle brand (thương hiệu phong cách sống). Chỉ cần gắn logo Tesla + câu chuyện quy trình kỹ thuật và tư duy thiết kế là người tiêu dùng sẵn sàng trả tiền, cho thấy sức mạnh thương hiệu.

Thứ hai, bài test thị trường cực rẻ, nhưng dữ liệu cực đắt giá. Với Tesla, đây là: Sản xuất nhỏ – giới hạn, rủi ro gần như bằng “0” nhưng thu về dữ liệu hành vi người dùng, độ sẵn sàng chi trả, cho thấy khả năng “bán mọi thứ mang DNA Tesla”.

Thứ ba, Tesla đang mở rộng “đế chế sản phẩm biên”. Tesla trước đó đã bán: Tequila, áo quần, còi xe Cybertruck, lọ muối tiêu, ATV điện cho trẻ em… Vợt pickleball cho thấy: Tesla không cần hệ sinh thái khép kín kiểu Apple, Tesla xây vành đai sản phẩm xung quanh lối sống của người giàu – trung lưu Mỹ.

Pickleball đặc biệt phù hợp người chơi giới trung lưu, thu nhập cao, lớn tuổi hơn người chơi tennis, sẵn sàng chi tiền cho “đồ xịn, khác biệt”; phong trào pickleball đang bùng nổ tại Mỹ.

Thứ tư, định vị lại hình ảnh Tesla: từ “xe điện gây tranh cãi” thành “kỹ thuật cao cấp” trong bối cảnh Tesla bị cạnh tranh gay gắt ở xe điện, hình ảnh Elon Musk gây chia rẽ.

Sản phẩm vợt pickleball không liên quan chính trị, không liên quan giao thông, chỉ về kỹ thuật, hiệu suất, thiết kế, nhưng giúp Tesla “giải độc hình ảnh”, kéo lại nhóm khách hàng yêu kỹ thuật, không thích ồn ào.

Thứ năm, gửi thông điệp ngầm với thị trường: Tesla không thiếu tiền, cũng không thiếu người mua. Dù doanh số xe chịu áp lực, giá cổ phiếu biến động; nhưng Tesla cho thấy họ vẫn kiểm soát được sự chú ý và vẫn bán được hàng cao cấp ngay lập tức. Đây là tín hiệu tâm lý tích cực cho các nhà đầu tư: Năng lực thương hiệu còn nguyên, Tesla chưa bước vào pha suy yếu như một số người dự đoán.

Theo UDN, Eastweek