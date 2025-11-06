“Kho vàng” mới khiến giới tỷ phú mê mẩn hơn cả siêu xe và nghệ thuật

Khoảng 20% gia đình tỷ phú được phục vụ bởi JPMorgan hiện sở hữu đội thể thao, so với 6% cách đây 3 năm. Đầu tư thể thao đang vượt qua nghệ thuật và siêu xe, trở thành kênh sinh lời mới cho giới siêu giàu toàn cầu.

Các khách hàng siêu giàu của hãng dịch vụ tài chính JPMorgan Chase & Co. đang tăng cường đầu tư vào các đội thể thao, khi giá trị đội bóng tăng mạnh thu hút dòng vốn từ các tổ chức và lĩnh vực này dần trưởng thành như một loại tài sản độc lập.

Theo báo cáo công bố hôm 5/11, khoảng 20% trong số 111 gia đình tỷ phú được JPMorgan phục vụ hiện đang nắm cổ phần kiểm soát trong các đội thể thao – tăng mạnh so với 6% cách đây 3 năm.

Khoảng 1/3 số gia đình được khảo sát năm nay – với tổng tài sản ròng hơn 500 tỷ USD – đã đầu tư mạnh tay hơn vào các đội thể thao hoặc sân vận động, khiến đây trở thành loại tài sản chuyên biệt hàng đầu, vượt qua cả tác phẩm nghệ thuật và siêu xe, theo báo cáo “Principal Discussions 2025” của ngân hàng này.

“Thể thao giờ đây không chỉ là khoản đầu tư vì đam mê”, ông Andrew L. Cohen, Chủ tịch điều hành mảng ngân hàng tư nhân toàn cầu của JPMorgan, nói trong một cuộc phỏng vấn. “Nó đã trở thành một phần thực sự của danh mục đầu tư”.

Một số gia đình giàu có nhất thế giới đang gia nhập cùng các tập đoàn quản lý tài sản hàng tỷ USD như Apollo Global Management Inc. và Ares Management Corp., khi giá trị các đội thể thao bùng nổ, một phần nhờ lượng người xem truyền hình mạnh mẽ tạo ra dòng doanh thu hấp dẫn.

Các chủ sở hữu đội bóng NBA (Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ) và NFL (Giải bóng bầu dục quốc gia) trong những năm gần đây cũng cởi mở hơn với các quỹ đầu tư tư nhân, giúp đẩy giá trị đội bóng lên cao.

Tháng trước, các chủ đội NBA đã phê duyệt thương vụ 10 tỷ USD của ông Mark Walter mua lại đội Los Angeles Lakers, phá vỡ kỷ lục 6,1 tỷ USD mà đội Boston Celtics đạt được hồi tháng 3 năm nay. Trong khi đó, tháng 10 vừa qua, đội NFL New York Giants đã bán 10% cổ phần cho bà Julia Koch và gia tộc Koch với định giá 10,3 tỷ USD, thiết lập mốc kỷ lục mới trong giá trị các đội thể thao.

“Mỹ rõ ràng là thị trường thống trị trong lĩnh vực đầu tư thể thao”, ông Cohen, người đứng đầu nhóm 23 Wall của JPMorgan – chuyên phục vụ giới siêu giàu và là tác giả của báo cáo – nhận định. “Nhưng cơ hội đang xuất hiện ở khắp nơi”.

Các cá nhân giàu có bên ngoài nước Mỹ cũng đang mua lại đội bóng, bao gồm Michal Strnad, ông trùm sản xuất đạn dược, người đã mua cổ phần kiểm soát của CLB bóng đá FC Viktoria Plzen (Cộng hòa Czech) trong năm nay.

Trong khi đó, Jim Ratcliffe, nhà công nghiệp Anh, đã nắm quyền kiểm soát mảng bóng đá của Manchester United Plc vào năm ngoái sau khi chi khoảng 1,5 tỷ USD để mua khoảng 1/3 đội bóng, bổ sung vào đế chế thể thao của ông vốn đã bao gồm các CLB ở Pháp và Thụy Sĩ.

Hai doanh nhân này có tổng tài sản gần 30 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Những người đứng đầu các gia đình tỷ phú cũng đang tăng cường đầu tư vào thị trường tư nhân, trong bối cảnh các công ty trì hoãn niêm yết và nhà đầu tư gặp khó về thanh khoản cũng như chi phí vay cao hơn.

Gần 70% số người được JPMorgan phỏng vấn trong các cuộc trò chuyện kéo dài một giờ cho biết họ ưa thích vai trò chủ động hơn trong các khoản đầu tư tư nhân – chẳng hạn như tham gia hội đồng quản trị – tăng từ mức 43% cách đây 3 năm. Phần lớn trong số họ vẫn đang điều hành doanh nghiệp gia đình gốc.

“Họ đang tăng tốc đầu tư chứ không hề chùn bước”, ông Cohen nói.

Theo Bloomberg