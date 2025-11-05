Bỏ học Harvard, trở thành tỷ phú trẻ nhất: Bộ ba 22 tuổi vượt mặt Mark Zuckerberg

Ba chàng trai 22 tuổi vượt mặt Mark Zuckerberg, trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới nhờ một ứng dụng tuyển dụng dựa trên AI.

Ba thanh niên 22 tuổi vừa làm nên lịch sử khi trở thành những tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, vượt qua kỷ lục mà Mark Zuckerberg từng nắm giữ.

Bộ ba gồm Brendan Foody, Adarsh Hiremath và Surya Midha, đều 22 tuổi và đến từ San Francisco (Mỹ), hiện là Giám đốc điều hành, Giám đốc công nghệ và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Mercor – một startup ứng dụng AI trong tuyển dụng, giúp tối ưu hóa quy trình nhân sự và hỗ trợ huấn luyện mô hình cho các phòng thí nghiệm AI lớn nhất Thung lũng Silicon.

Công ty được thành lập năm 2023, hiện đã đạt giá trị 10 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

“Thật điên rồ”, Brendan Foody nói. “Mọi thứ quá đỗi phi thực. Thành thật mà nói, điều này nằm ngoài mọi tưởng tượng của chúng tôi nếu so với hai năm trước”.

Theo ước tính, mỗi người trong nhóm sở hữu khoảng 22% cổ phần của Mercor – khiến họ trở thành tỷ phú trẻ hơn cả Zuckerberg, người đạt danh hiệu tỷ phú năm 23 tuổi khi sáng lập Facebook.

Ba nhà sáng lập đều là thành viên của Quỹ học bổng Thiel Fellowship, chương trình do nhà đầu tư tỷ phú Peter Thiel khởi xướng. Chương trình này cấp tới 100.000 USD cho những người trẻ sẵn sàng bỏ học đại học trong vòng 2 năm để phát triển một dự án thực tế.

Adarsh Hiremath, từng học 2 năm tại Harvard trước khi rời trường, nói rằng cuộc đời anh “đã thay đổi 180 độ chỉ trong một thời gian ngắn”.

“Điều khiến tôi vẫn thấy khó tin là, nếu không làm Mercor, thì có lẽ vài tháng trước tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học”, ông nói thêm.

Ý tưởng sáng lập Mercor bắt đầu từ mong muốn kết nối kỹ sư phần mềm tại Ấn Độ với các công ty Mỹ đang tìm kiếm lập trình viên tự do. Startup này đã phát triển một nền tảng tuyển dụng sử dụng AI để phỏng vấn và ghép nối ứng viên với doanh nghiệp phù hợp nhất.

Khi được hỏi liệu họ đã mua gì xa xỉ sau khi trở thành tỷ phú, cả ba đều bật cười: “Chúng tôi không có thời gian”.

“Tôi thường rời văn phòng vào khoảng 10 giờ rưỡi tối, trung bình sáu ngày mỗi tuần”, Foody chia sẻ. “Vậy nên gần như chẳng còn thời gian để bị xao nhãng bởi những thứ ngoài công việc”.

Theo News.com.au