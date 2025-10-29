Hé lộ người giàu nhất Trung Quốc và danh sách tỷ phú top đầu năm 2025

Ngày 28/1, “Danh sách tỷ phú Trung Quốc Hurun 2025” chính thức công bố. Chung Thiểm Thiểm, ông chủ hãng nước khoáng Nongfu Spring lần thứ tư đăng quang, ngang bằng kỷ lục của Jack Ma.

Danh sách tỷ phú Hurun 2025 ghi nhận 1.434 doanh nhân Trung Quốc có tài sản từ 5 tỷ NDT trở lên, với tổng giá trị gần 30 nghìn tỷ NDT, tăng 42% so với năm ngoái - mức cao tương đương giai đoạn đỉnh vào năm 2021.

Các doanh nhân thuộc nhóm năng suất mới chiếm tới 60% trong top 100 và hơn một nửa trong top 10 của bảng xếp hạng. “Chúng tôi mỗi năm chụp một ‘bức ảnh nhanh’ về giới doanh nhân tư nhân Trung Quốc, và chính những câu chuyện của họ là lịch sử phát triển của nền kinh tế tư nhân Trung Quốc”.

Tác giả của Bản xếp hạng Hurun (Hurun Rich List), doanh nhân và nhà nghiên cứu người Anh Rupert Hoogewerf mang cái tên Trung Quốc “Hurun” (Hồ Nhuận), nói.

Trương Nhất Minh, ông chủ của ByteDance giàu thứ hai Trung Quốc với tài sản 4.700 tỷ NDT. Ảnh: Sohu.



Ai là người giàu nhất Trung Quốc năm nay?

Không quá bất ngờ khi Chung Thiểm Thiểm – ông chủ của Nongfu Spring (Nông Phu Sơn Tuyền) và Wantai Biological – lần thứ tư đứng đầu bảng xếp hạng, với khối tài sản 5.300 tỷ NDT, vượt qua Trương Nhất Minh của ByteDance (4.700 tỷ NDT).

Như vậy, Chung Thiểm Thiểm đã bắt kịp kỷ lục 4 lần làm “Trung Quốc tối phú” của Jack Ma (Mã Vân), đồng thời lập kỷ lục mới về tài sản cao nhất trong lịch sử “Hurun Rich List” Trung Quốc.

Phân tích kỹ hơn, khối tài sản 530 tỷ nhân dân tệ của Chung Thiểm Thiểm lớn gấp đôi tài sản của Lý Gia Thành và con trai (235 tỷ NDT) và gia tộc Jack Ma (210 tỷ NDT) - người đứng thứ 11. Con số này cũng gần bằng tổng tài sản của người đứng thứ 5 Hoàng Tranh (314 tỷ NDT) - của Pinduoduo và gia tộc Lý Thư Phúc (225 tỷ NDT) xếp thứ 10.

Xét về mặt lịch sử, tài sản của ông đã tăng 6.500% so với Vinh Nghị Nhân, người giàu nhất Trung Quốc năm 1999, và tăng 140% so với Vương Kiến Lâm, người giàu nhất 10 năm trước.

Tính cả năm, tài sản cá nhân của ông đã tăng thêm 190 tỷ NDT, tương đương với tài sản của “kỳ tài Bitcoin” Triệu Trường Bằng (190 tỷ NDT), ông chủ POP MART Vương Ninh (182 tỷ NDT) và Vương Truyền Phúc (180 tỷ NDT) của BYD.

Đứng thứ ba, sau Trương Nhất Minh vẫn là Mã Hóa Đằng (Pony Ma) – ông chủ Tencent, với khối tài sản 4.650 tỷ NDT.

Cấu trúc Kim Tự Tháp nhà giàu Trung Quốc. Ảnh: Sina.



Cấu trúc của “kim tự tháp tài sản” phản ánh sự phân định khá rõ của tầng lớp giàu có Trung Quốc.

Ở tầng 1: có 41 tỷ phú trăm tỷ NDT (tài sản trên 100 tỷ) – chiếm 3%.

Tầng 2: có 72 tỷ phú có mức tài sản 50–100 tỷ – chiếm 5%.

Tầng 3: 92% người còn lại có mức tài sản 5–50 tỷ NDT.

Hurun dự báo: “Nếu tốc độ này duy trì, Trung Quốc sẽ có tỷ phú nghìn tỷ NDT (triệu tỷ VND) trong 3–5 năm tới”.

Để tham khảo, theo "Danh sách người giàu toàn cầu Hurun năm 2025", Bill Gates, người xếp thứ 10, có giá trị tài sản ròng là 1.040 tỷ NDT. Không biết đến khi nào mới có doanh nhân Trung Quốc có thể vượt qua Bill Gates?

Vì sao người giàu nhất vẫn là “ông vua nước đóng chai”?

Dù thời đại AI, xe điện và công nghệ đang bùng nổ, “người bán nước” 71 tuổi Chung Thiểm Thiểm vẫn giữ vị trí người giàu số 1. Lý do chính là cổ phiếu Nông Phu Sơn Tuyền – chiếm 80% tài sản của ông – đã tăng giá 80% trong năm qua (từ ngày 30/8/2024 đến ngày 1/9/2025), trong khi chỉ số tổng hợp Thượng Hải tăng 36%, chỉ số sàn Thâm Quyến tăng 53%, chỉ số ChiNext tăng 87%, Nasdaq tăng 42% và Bitcoin tăng 80%.

“Chung Thiểm Thiểm là đại diện điển hình cho sức mạnh tiêu dùng nội địa 1,4 tỷ dân của Trung Quốc”, Hurun nhận xét.

Danh sách top 10 người giàu nhất Trung Quốc 2025. Ảnh: Hurun Rich List.



Những người tăng tài sản nhanh nhất

Tài sản của Lôi Quân ông chủ Xiaomi: tăng 151% lên 3.250 tỷ NDT, nhờ cổ phiếu Xiaomi tăng tới 177%. Tài sản của Vương Ninh (Pop Mart): tăng 562%. Trần Thiên Thạch người sáng lập Cambricon: tài sản tăng thêm 463%.

Tuy nhiên, biến động cổ phiếu cũng khiến thứ hạng thay đổi nhanh: cổ phiếu Pop Mart và Xiaomi sụt mạnh sau 9/2025, trong khi Alibaba của Jack Ma tăng gần 50%, có thể giúp ông sớm trở lại top 10.

Ai sẽ là “người kế nhiệm” ngôi vị giàu nhất Trung Quốc?

Hurun lần đầu tiên đưa ra dự đoán những người có khả năng thế chỗ Chung Thiểm Thiểm trở thành “Trung Quốc tối phú” tiếp theo:

1. Trương Nhất Minh (ByteDance), AI “Doubao” hiện có 150 triệu người dùng.

2. Lôi Quân (Xiaomi): nếu thời đại “xe – robot thông minh” bùng nổ, ông sẽ là đối thủ mạnh.

3. Tăng Dục Quần (pin CATL): doanh thu pin xe điện chiếm hơn 60% toàn cầu.

4. Lương Văn Phong (DeepSeek), nhà sáng lập ứng dụng AI “quốc dân” 40 tuổi với hơn 100 triệu người dùng, được ví như “ChatGPT của Trung Quốc”.

Sự trỗi dậy của “doanh nhân năng suất mới”

Theo Hurun, nhóm này gồm những người đang dẫn dắt các lĩnh vực công nghệ mới, năng lượng mới và sản xuất sản phẩm thông minh cao cấp.

Họ hiện đang chiếm 60% trong top 100 và 50% trong top 10 – cho thấy làn sóng nhà giàu mới đã hình thành.

Các ngành hiện tạo ra nhiều tỷ phú nhất: Sản xuất công nghiệp: 16.5%; sản xuất hàng tiêu dùng: 10.3%; AI: 9%; Năng lượng mới: 7.5%; Robot & thiết bị cao cấp: 5%.

Đã xuất hiện hiện tượng “thay máu” thế hệ tỷ phú. Năm nay có 376 gương mặt mới xuất hiện – nhiều gấp 7 lần năm ngoái.

Mã Hóa Đằng, ông chủ hãng thương mại điện tử Pinduoduo, người giàu thứ ba Trung Quốc. Ảnh: SCMP.



60% doanh nhân hiện tại chỉ xuất hiện trong 10 năm trở lại đây.

Tuổi trung bình các tỷ phú giảm còn 60 tuổi – trẻ nhất trong 5 năm qua.

Các gương mặt đáng chú ý: Anh em Từ Cao Minh – Từ Đông Ba (kinh doanh vàng): 695 tỷ NDT. Vương Vân An, Trương Tuấn Kiệt, Đơn Vệ Quân – các “ông hoàng trà sữa” lần đầu lọt bảng với tài sản 18,5 tỷ, 13,5 tỷ và 9,5 tỷ NDT.

Dương Trực Lân – 32 tuổi, nhà sáng lập AI Kimi: 73 tỷ NDT.

Trong khi đó, nhiều “cựu vương” ngành bất động sản như Vương Kiện Lâm, Dương Huệ Nghiên, Hứa Vinh Mậu đều tụt hạng thảm hại; riêng Vương Kiện Lâm nay chỉ còn xếp thứ 718.

Xu hướng “ra biển lớn”

Một phần ba doanh nhân trong danh sách có doanh thu xuất khẩu, một nửa trong số đó có doanh thu từ nước ngoài trên 50%.

Top doanh nghiệp “đi ra thế giới” mạnh nhất:

Dương Nguyên Khánh (Tập đoàn Liên Tưởng): hơn 3000 tỷ NDT

Vương Truyền Phúc (BYD), Vương Lai Xuân (Luxshare), Nhậm Chính Phi (Huawei): trên 2000 tỷ NDT

Lôi Quân (Xiaomi), Tăng Dực Quần (CATL), Hà Đình Kiện (Midea), Hứa Ngưỡng Thiên (Shein), Hoàng Tranh (Pinduoduo): trên 1000 tỷ NDT.

Tóm lại, Danh sách Hurun không chỉ là “bức ảnh chụp nhanh của giới tỷ phú”, mà còn phản ánh chuyển động lớn của nền kinh tế Trung Quốc. Năm 2025, với tổng tài sản tăng 42%, AI và năng lượng mới bứt phá, thế hệ doanh nhân trẻ đang trỗi dậy mạnh mẽ, danh sách này trở thành chỉ báo niềm tin kinh tế quan trọng.

Bức tranh tỷ phú Hurun 2025 cho thấy: Trung Quốc đang trong giai đoạn tái cấu trúc năng lượng kinh tế, với động lực mới, thế hệ mới và niềm tin mới.

Theo Finance Sina