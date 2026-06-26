Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng (SURF 2026) có chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình - Sáng tạo tiên phong” sẽ diễn ra trong 2 ngày 18/8 - 19/8 tại Cung Hội nghị Quốc tế Furama Đà Nẵng.

Tiếp nối thành công của SURF 2025 thu hút hơn 3.000 lượt khách, 40 diễn giả, 20 quỹ đầu tư và hàng trăm gian hàng, SURF 2026 tiếp tục khẳng định vai trò sự kiện thường niên lớn nhất hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng.

Sự kiện kỳ vọng sẽ quy tụ hàng trăm startup, doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Điểm nhấn của SURF 2026 là chuỗi diễn đàn chuyên đề mang tầm quốc tế như "Khát vọng kiến tạo Kỳ lân công nghệ từ Đà Nẵng" và "Đà Nẵng Go Global - Từ Đà Nẵng vươn ra toàn cầu", nơi các chuyên gia, doanh nhân và quỹ đầu tư sẽ cùng chia sẻ xu hướng công nghệ, chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ, kinh nghiệm gọi vốn và mở rộng thị trường quốc tế.

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra Lễ ra mắt Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu (Hàn Quốc) tại Đà Nẵng, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo, đồng thời mở ra nhiều cơ hội kết nối công nghệ, chuyển giao tri thức và phát triển doanh nghiệp giữa hai địa phương; và Cuộc thi Khởi nghiệp SURF 2026 tập trung tìm kiếm dự án tiềm năng trong AI, blockchain, công nghệ sinh học, du lịch thông minh, nông nghiệp công nghệ cao…

Bên cạnh đó, hoạt động Triển lãm khởi nghiệp sẽ diễn ra song song với nền tảng thực tế ảo kéo dài từ tháng 7 đến tháng 12/2026, tạo cơ hội kết nối, gọi vốn và thương mại hóa công nghệ.

Với tinh thần “Kỷ nguyên vươn mình - Sáng tạo tiên phong”, SURF 2026 kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác quốc tế, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.