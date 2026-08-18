Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo Daegu tại Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các cơ quan quản lý hai địa phương, thúc đẩy hợp tác công nghệ và mở rộng thị trường.

Sáng 18/8, trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng (SURF) 2026, Đà Nẵng ra mắt Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo TP Daegu (Hàn Quốc) tại Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, số 58 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu.

Không gian được thiết lập nhằm giới thiệu các sản phẩm, giải pháp và công nghệ của doanh nghiệp Daegu tới hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, đồng thời tạo đầu mối kết nối doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và cơ quan quản lý hai địa phương.

Ý tưởng xây dựng không gian được hình thành từ hoạt động hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và các đối tác Daegu trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Triển lãm Quốc tế FIX 2025 tại Hàn Quốc tháng 10/2025.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu tham quan Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo TP Daegu (Hàn Quốc) tại Đà Nẵng. Ảnh NToan.

Sau khánh thành Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu, một loạt Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các doanh nghiệp của Đà Nẵng và Daegu được ký kết, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và triển khai các dự án đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Hiệp hội ICT Daegu - Gyeongbuk và Câu lạc bộ Doanh nhân Phần mềm Đà Nẵng cũng chia sẻ về tiềm năng hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp công nghệ của hai địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, sản xuất thông minh và các ngành công nghệ mới.