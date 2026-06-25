Đà Nẵng khen thưởng doanh nghiệp tổ chức đoàn khách M.I.C.E gần 5.000 người

Ngày 25/6, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng đã trao giấy khen cho Công ty CP Du lịch Vietravel vì đã xuất sắc tổ chức và phục vụ đoàn khách du lịch M.I.C.E quy mô lớn nhất trong thời gian qua.

Theo đó, từ 31/5 - 3/6, Vietravel đã thành công đón đoàn khách gần 5.000 người đến Đà Nẵng tham quan, lưu trú và tham gia các hoạt động. Đây là một trong những đoàn M.I.C.E lớn nhất thời gian gần đây, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp với các sở, ban, ngành và địa phương.

UBND TP đã chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ giao thông, an ninh, phân luồng và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn tại Ga Đà Nẵng cũng như trong suốt thời gian lưu trú.

Vietravel đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp hiệu quả với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Công an thành phố, ngành Đường sắt và các đơn vị liên quan để đảm bảo an toàn, chu đáo.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng tặng Giấy khen và hoa cho Vietravel.

Phát biểu tại buổi trao giấy khen, lãnh đạo Sở VH-TT&DL biểu dương tinh thần trách nhiệm và năng lực tổ chức chuyên nghiệp của Vietravel, đồng thời mong muốn doanh nghiệp tiếp tục thu hút thêm các đoàn khách chất lượng cao.

Đại diện Vietravel cảm ơn sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố và cam kết đồng hành phát triển du lịch Đà Nẵng.

Theo thống kê, 5 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón hơn 7,74 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 20% so với cùng kỳ; doanh thu đạt hơn 27,7 ngàn tỷ đồng, tăng 19%. Riêng 6 tháng đầu năm, thành phố đón khoảng 126 đoàn M.I.C.E với gần 39.370 lượt khách.

Việc khen thưởng kịp thời khẳng định vai trò quan trọng của các doanh nghiệp trong việc nâng tầm thương hiệu du lịch Đà Nẵng chuyên nghiệp, hấp dẫn.