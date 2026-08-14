Phó cục trưởng A05 cảnh báo nguy cơ người dùng kẹt trong "vòng nhận thức" do thuật toán dẫn dắt

Phó cục trưởng A05 Triệu Mạnh Tùng cho rằng cần có giải pháp bảo vệ người dùng trước nguy cơ bị thao túng thông tin trên các nền tảng số, khi thuật toán ngày càng ảnh hưởng đến cách tiếp cận thông tin, định hướng nhận thức và hành vi.

Tài khoản giả khởi đầu chuỗi lừa đảo tài chính

Phát biểu tại hội thảo "Kiến tạo niềm tin số - Doanh nghiệp Việt chung tay bảo vệ người tiêu dùng" diễn ra chiều 14/8, thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), cho rằng doanh nghiệp cần đóng vai trò trung tâm trong việc bảo vệ người dùng trên môi trường số, xây dựng niềm tin số và bảo đảm an ninh mạng.

Phó Cục trưởng A05 Triệu Mạnh Tùng đặt vấn đề về bảo vệ người dùng trên toàn bộ hành trình số.

Ông nhìn nhận an ninh mạng hiện không còn là vấn đề riêng của từng hệ thống hay từng doanh nghiệp.

Một vụ việc có thể bắt đầu từ tài khoản giả mạo trên mạng xã hội, khai thác dữ liệu cá nhân, sử dụng hạ tầng viễn thông và kết thúc bằng một vụ lừa đảo tài chính. Một lỗ hổng của doanh nghiệp cũng có thể trở thành điểm khởi đầu của chuỗi rủi ro ảnh hưởng đến nhiều tổ chức và người tiêu dùng.

"Từ đó, chúng ta cần chuyển từ tư duy bảo vệ từng hệ thống sang bảo vệ cả hệ sinh thái số và toàn bộ hành trình của người dùng", ông Tùng nói.

Theo lãnh đạo A05, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin và phối hợp trong bảo đảm an ninh mạng. Với tinh thần bảo vệ con người trên không gian mạng, cần chú trọng từ xây dựng văn hóa ứng xử đến nâng cao khả năng trao đổi, kiểm chứng thông tin.

Ông cảnh báo hiện nay tin giả đang lan tràn, trong khi người dùng có nguy cơ bị các nền tảng số dẫn dắt bởi thuật toán.

"Đôi khi chúng ta bị các nền tảng 'trói' trong một vòng nhận thức theo thuật toán của họ điều hướng. Nếu không để ý, chúng ta sẽ suốt ngày loay hoay trong những thông tin đó, làm cho nhận thức và hành vi bị tác động sai lệch", ông Tùng nói.

Theo ông, đây là vấn đề cần được nghiên cứu để có giải pháp bảo vệ con người trên môi trường số.

Đầu tư an ninh mạng là đầu tư cho năng lực cạnh tranh

Lãnh đạo A05 cho rằng bảo đảm an ninh mạng phải trở thành yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển và vận hành các sản phẩm, dịch vụ số. Đây cũng là yêu cầu đã được thể chế hóa trong Luật An ninh mạng.

Ông ví von quá trình chuyển đổi số hiện nay giống như việc đưa toàn bộ tài sản của quốc gia lên môi trường số.

"Chúng ta chuyển đổi số mạnh mẽ như thế này, tôi hay nói vui là gia tài, tài sản của đất nước mang hết lên môi trường số nhưng nếu chúng ta không bảo vệ, chỉ lo xây nhà mà không lo hàng rào bảo vệ thì rất nguy hiểm", ông nói.

Theo Phó Cục trưởng A05, trong nền kinh tế số, an ninh mạng không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà đã trở thành điều kiện để phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

"Một hệ thống không an toàn sẽ khó tạo ra dịch vụ tin cậy, một dịch vụ không có niềm tin số sẽ khó phát triển bền vững", ông nói. Vì vậy, doanh nghiệp cần coi đầu tư cho an ninh mạng là đầu tư cho sự phát triển, uy tín và thương hiệu, thay vì chỉ là khoản chi phí để tuân thủ quy định.

Ông cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư nghiên cứu, làm chủ công nghệ, phát triển các sản phẩm, giải pháp an ninh mạng "Make in Vietnam".

Theo ông, nhiều doanh nghiệp trong nước đã từng bước làm chủ các sản phẩm như bảo vệ thiết bị đầu cuối, tường lửa..., tạo tiền đề để ngành công nghiệp an ninh mạng Việt Nam không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn hướng tới thị trường quốc tế.