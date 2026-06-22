Đà Nẵng thí điểm sử dụng Bản sao số - Digital Twin

Thời gian thí điểm từ 2026 đến 2028. Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Đề án thí điểm Bản sao số nhằm hình thành môi trường dữ liệu số tích hợp, trực quan hóa các dữ liệu không gian và dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước.

Thông qua việc triển khai thí điểm tại một số địa bàn cấp xã, phường và lĩnh vực ưu tiên, từng bước chuẩn hóa, tích hợp và khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu hiện có; hỗ trợ giám sát, phân tích, dự báo và ra quyết định dựa trên dữ liệu; đánh giá tính khả thi về công nghệ, mô hình tổ chức vận hành và hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, kết quả thí điểm là cơ sở để hoàn thiện mô hình Bản sao số thành phố Đà Nẵng, xây dựng lộ trình mở rộng triển khai trên phạm vi toàn thành phố.

Đề án sẽ xây dựng nền tảng Bản sao số theo hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Khoa học và Công nghệ, bảo đảm khả năng tích hợp, quản lý và khai thác dữ liệu đa nguồn trên môi trường số; chuẩn hóa, số hóa, tích hợp và đồng bộ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin hiện có của thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phục vụ triển khai thí điểm; xây dựng mô hình trực quan hóa dữ liệu trên nền tảng bản đồ số 2D/3D, hỗ trợ tra cứu, giám sát, phân tích và khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, thí điểm triển khai trong một số lĩnh vực, địa bàn ưu tiên; từng bước ứng dụng các công nghệ AI, GIS, IoT, mô hình hóa và phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ công tác quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu; xây dựng cơ chế quản trị dữ liệu, vận hành, khai thác hệ thống; đánh giá hiệu quả triển khai thí điểm và đề xuất lộ trình mở rộng trên phạm vi toàn thành phố.

Thời gian thực hiện từ 2026-2028; kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc quản lý, sử dụng kinh phí phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở KH&CN là cơ quan đầu mối chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Đề án; Sở Xây dựng chủ trì phối hợp xác định yêu cầu nghiệp vụ trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị; cung cấp, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý; tham gia đánh giá hiệu quả triển khai thí điểm.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cung cấp, chia sẻ các dữ liệu đất đai, địa chính, hiện trạng sử dụng đất, dữ liệu không gian địa lý và các dữ liệu chuyên ngành liên quan phục vụ triển khai Đề án; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN tham mưu UBND TP bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo quy định; hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí và huy động các nguồn lực hợp pháp khác phục vụ triển khai Đề án.