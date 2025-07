Thành lập Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp giữ chức Bí thư Đảng ủy

Theo đó, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố, chỉ định ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố.

Thành lập Đảng bộ UBND TP, chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP giữ chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ UBND TP.

Thành lập Đảng bộ Quân sự thành phố, chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP giữ chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Quân sự thành phố.

Thành lập Đảng bộ Công an TP, chỉ định ông Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP giữ chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Công an TP.

Thành lập Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, ông Lê Trí Thanh được chỉ định giữ chức Chủ tịch.

Dịp này, Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng, gồm các ông: Lê Văn Dũng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ); Lê Trung Chinh, nguyên Chủ tịch TP Đà Nẵng (cũ); ông Lê Văn Trung, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng (cũ).

Ngoài ra, Ban Tổ chức Thành ủy cũng công bố các quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy, các tổ chức chính trị - xã hội TP.