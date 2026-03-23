Khám phá xe máy Vespa vừa ra mắt tại Việt Nam có giá đắt hơn ô tô Kia Morning, Grand i10

Thượng Tâm
Phiên bản giới hạn Vespa 946 Horse vừa ra mắt tại Việt Nam có mức giá cao hơn nhiều ô tô cỡ nhỏ. Chiếc xe hướng tới nhóm khách hàng sưu tầm và đề cao giá trị biểu tượng.

Sau một thời gian hé lộ, Piaggio vừa ra mắt Vespa 946 Horse, phiên bản đặc biệt dành cho năm Bính Ngọ 2026, tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe được sản xuất giới hạn 888 chiếc trên toàn cầu.
Vespa 946 Horse tiếp nối chuỗi phiên bản theo chủ đề 12 con giáp của dòng 946, sau các bản Thỏ, Rồng và Rắn. Dòng xe này mang tính sưu tầm cao, hướng đến nhóm khách hàng đặc thù.
Tổng thể, Vespa 946 Horse vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc với phong cách cổ điển kết hợp hiện đại. Thân xe thanh thoát, các đường cong mềm mại và tỷ lệ tối giản.
Khung xe dạng liền khối đi kèm nhiều chi tiết kim loại gia công như tay lái, chắn bùn và các mảng ốp. Đây là điểm tạo nên sự khác biệt so với các dòng Vespa phổ thông.
Chi tiết nhận diện của phiên bản Bính Ngọ nằm ở biểu tượng móng ngựa mạ vàng dưới yên xe. Đi kèm là ký hiệu chữ V đại diện cho Vespa.
Xe sử dụng tông màu nâu ánh kim làm chủ đạo, phối cùng các chi tiết màu vàng và vật liệu da.
Hệ thống treo trước dạng tay đòn đơn kết hợp lò xo và giảm xóc đơn, trong khi phía sau là giảm xóc thủy lực có thể điều chỉnh 5 cấp độ.
Mâm xe 12 inch có thiết kế đa chấu dạng tua-bin. Vespa 946 Horse được trang bị hệ thống phanh ABS hai kênh kết hợp kiểm soát lực kéo.
Trang bị trên Vespa 946 Horse giữ nguyên cấu hình quen thuộc với hệ thống đèn LED, bảng đồng hồ kỹ thuật số.
Yên xe dạng đơn được bọc da, đi kèm baga phía sau tích hợp túi đồ cỡ lớn, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa hỗ trợ chở thêm hành lý.
Tương tự các phiên bản 946 trước, Vespa 946 Horse vẫn sử dụng chìa khóa cơ, chưa được trang bị khóa thông minh như nhiều mẫu xe tay ga đời mới hiện nay.
Về vận hành, xe sử dụng động cơ xy-lanh đơn, 4 thì, dung tích 155 cc, làm mát bằng không khí cưỡng bức, đi kèm hệ thống phun xăng điện tử.
Theo thông tin công bố, Vespa 946 Horse được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá 550 triệu đồng, cao nhất trong phân khúc xe tay ga dưới 175 cc.
Ở tầm giá này, mẫu xe bỏ xa các dòng tay ga cao cấp như Honda SH 125-150 nhập khẩu Italy, vốn dao động khoảng 140-300 triệu đồng. Ngay cả các mẫu tay ga phân khối lớn hơn như Honda SH 350i hay Yamaha Xmax, thường có giá trong khoảng 150 triệu đồng, cũng thấp hơn đáng kể so với Vespa 946 Horse.
Với số tiền tương đương, người dùng thậm chí có thể cân nhắc nhiều mẫu ô tô cỡ nhỏ như VinFast VF 3 (302 triệu đồng), Hyundai Grand i10 (360-455 triệu đồng), Toyota Wigo (405 triệu đồng) hoặc Kia Morning (325-469 triệu đồng).

