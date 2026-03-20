Khám phá xe máy điện đổi pin VinFast Feliz II vừa xuất hiện tại đại lý

Thượng Tâm
Sau Evo, Feliz II là mẫu xe máy điện hỗ trợ đổi pin tiếp theo của VinFast được giao đến tay khách hàng.

Sau khoảng 2 tháng ra mắt, VinFast Feliz II đã có mặt tại đại lý, chuẩn bị giao đến tay khách hàng. Mẫu xe nằm trong nhóm sản phẩm hỗ trợ đổi pin đầu tiên của VinFast, được giới thiệu cùng Evo và Viper vào giữa tháng 1.
Xe có giá từ khoảng 24,9 triệu đồng chưa kèm pin và 30,5 triệu đồng khi mua kèm pin. Người dùng có thể linh hoạt lựa chọn giữa thuê pin hoặc mua đứt, tùy theo nhu cầu sử dụng.
Trong tầm giá khoảng 25 đến 30 triệu đồng, VinFast Feliz II cạnh tranh với các mẫu xe điện như Yadea Osta (27,5-31,9 triệu đồng), Yadea Voltguard P (27,9 triệu đồng) và Honda ICON e: (26,9-27,3 triệu đồng). Ở nhóm xe tay ga chạy xăng, các lựa chọn thay thế có thể kể đến Honda Vision (31,3-36,6 triệu đồng) và Yamaha Janus (28-32 triệu đồng).
Tổng thể, Feliz II hầu như không có khác biệt về ngoại hình so với Feliz 2025 hay Feliz S đã ra mắt trước đó. Xe vẫn giữ kiểu dáng tay ga đô thị với thiết kế gọn gàng, các đường nét đơn giản và ưu tiên tính thực dụng.
Feliz II được trang bị đèn pha LED Projector, kết hợp đèn báo rẽ LED. Hệ thống chiếu sáng này giúp tăng khả năng quan sát và nhận diện khi di chuyển trong đô thị.
Cụm đèn hậu LED thừa hưởng từ các thế hệ Feliz trước, ưu tiên sự tối giản.
Cụm đồng hồ trên Feliz II là loại điện tử hiển thị màu với đầy đủ thông tin như dung lượng pin, vận tốc, chế độ lái và cả đồng hồ thời gian.
Đáng tiếc là hệ thống khóa trên Feliz II vẫn là loại khóa cơ truyền thống, chưa được nâng cấp lên khóa thông minh như các mẫu xe của Yadea.
Feliz II trang bị giảm xóc trước dạng ống lồng, đi kèm phanh đĩa nhưng chưa có ABS. Với một mẫu xe ở tầm giá 30 triệu đồng, việc thiếu trang bị này cũng là điều dễ hiểu.
Feliz II sử dụng động cơ điện BLDC đặt trong bánh sau với công suất tối đa 3.000 W. Xe có thể đạt tốc độ khoảng 70 km/h, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị.
Feliz II sử dụng pin LFP dung lượng 1,5 kWh, với hai khay pin bố trí trong cốp, cho phép nâng cấp lên 2 pin khi cần. Do dành không gian cho pin, dung tích cốp còn lại khá hạn chế, chỉ đủ chứa áo mưa hoặc một số vật dụng nhỏ.
Khi trang bị đủ hai pin, quãng đường di chuyển có thể đạt khoảng 156 km trong điều kiện tiêu chuẩn. Hệ thống pin ưu tiên sử dụng viên có trạng thái tốt hơn nhằm tối ưu hiệu suất và độ bền. Người dùng có thể sạc tại nhà hoặc đổi pin tại các trạm khi cần. Việc thay pin diễn ra khá nhanh, tuy nhiên viên pin có trọng lượng tương đối lớn, có thể gây bất tiện với người dùng chưa quen.
Song song với việc đưa các mẫu xe điện mới ra thị trường, VinFast cũng đang đẩy nhanh việc triển khai mạng lưới tủ đổi pin trên toàn quốc. Theo công bố, hãng đã hoàn tất lắp đặt khoảng 4.500 trạm đổi pin và đặt mục tiêu nâng lên 45.000 tủ tại 34 tỉnh, thành ngay trong quý I.
Theo ghi nhận của VietTimes, mạng lưới tủ đổi pin hiện đã xuất hiện khá dày đặc tại TP.HCM. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, chỉ các tủ đặt tại đại lý VinFast là hoạt động ổn định, còn nhiều điểm khác vẫn chưa vận hành.

