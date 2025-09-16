Khám phá máy bay ném bom chiến lược B-21 Raider của Không quân Mỹ qua ảnh chụp

Sau chuyến bay đầu tiên của chiếc máy bay ném bom B-21 Raider thứ hai hôm 11/9, Không quân Mỹ đã công bố một số bức ảnh, khiến giới quan sát và những người đam mê hàng không hiểu thêm về chiếc máy bay bí ẩn và được mong đợi này.

Những đặc điểm độc đáo của B-21 Raider dần lộ diện

Những bức ảnh cho thấy chiếc B-21 Raider cất cánh từ Palmdale, California và hạ cánh tại Căn cứ Không quân Edwards, California. Mặc dù độ phân giải tương đối thấp, các bức ảnh cho thấy cấu hình cánh tam giác độc đáo của B-21, cửa sổ buồng lái độc đáo và các cửa hình tam giác cao chót vót (mỗi bên một cửa) nằm cao phía trên thân máy bay. Những cửa này được mở ra trong quá trình lăn bánh, cất cánh và hạ cánh để cung cấp thêm không khí cho động cơ. Một số bề mặt điều khiển cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Khung hình cho thấy sự có mặt của cả hai chiếc B-21 Raider. Ảnh: QQnews.



Một bức ảnh đặc biệt gây ấn tượng: chiếc B-21 thứ hai đang lăn bánh, trong khi chiếc B-21 đầu tiên hiện rõ trong nhà chứa máy bay.

Đáng chú ý, những bức ảnh cũng cho thấy vẻ ngoài tương đối đơn giản của chiếc B-21. Chiếc B-21 đầu tiên được trang bị thêm thiết bị thử nghiệm trong chuyến bay đầu tiên, bao gồm một ống thăm dò (ống pitot) kéo dài từ mũi và một dây cáp dài (hình nón cản) kéo dài từ đuôi. Phù hiệu của Bộ Tư lệnh Trang thiết bị Không quân Mỹ, Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu và Phi đoàn Thử nghiệm số 412 cũng được trang trí phía sau cửa sổ buồng lái, trong khi số hiệu và biệt danh "Cerebrus" (Chó Ba đầu địa ngục) cũng được khắc trên cửa càng mũi.

Phù hiệu "Cerebrus" (Chó Ba đầu địa ngục) trên chiếc B-21 Raider đầu tiên. Ảnh: QQnews.



Ngược lại, chiếc B-21 thứ hai dường như không có những dấu hiệu này. Việc không xuất hiện các thiết bị thử nghiệm có thể cho thấy đây là máy bay thử nghiệm tiết diện phản xạ radar được sử dụng để xác minh khả năng tàng hình của B-21, có khả năng cho thấy cấu hình hoạt động gần hơn.

Một bức ảnh dường như cho thấy phù hiệu mũ bảo hiểm Spartan có cánh được sơn ở mặt trong của cửa càng mũi.

Cho đến nay Không quân Mỹ tiết lộ rất ít về các tính năng và khả năng của B-21, nhưng tuyên bố B-21 Raider là "máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu đầu tiên trên thế giới". Cho đến nay người ta chỉ biết B-21 Raider về công nghệ tàng hình có độ bộc lộ cực thấp; chế độ lái có thể lựa chọn "có người lái" hoặc "không người lái"; tốc độ tối đa vẫn cận âm; có khả năng tấn công tầm xa và tương thích với hầu hết các loại vũ khí

Cả những bức ảnh công khai do Không quân Mỹ công bố và cảnh quay do các nhà quan sát hàng không ghi lại dần hé lộ một số thông tin chi tiết của nó, như kích thước ước tính, số khoang vũ khí, bố cục khí động học và thiết kế ống xả.

Chiếc B-21 Raider thứ hai đang cất cánh. Ảnh: QQnews.



B-21 có thể sớm được đưa vào trang bị

Theo phân tích của trang web tin tức quân sự Army Recognition, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên thành công của chiếc máy bay B-21 Raider thứ hai của Không quân Mỹ vào ngày 11/9 có ý nghĩa sâu rộng, không chỉ dừng lại ở việc mở rộng phi đội thử nghiệm. Nó sẽ có những tác động sâu sắc về mặt chiến lược và hoạt động đối với lực lượng máy bay ném bom tàng hình của quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.

Với sự xuất hiện của chiếc máy bay thử nghiệm thứ hai tại Căn cứ Không quân Edwards, chương trình sẽ có thể chuyển từ các bài kiểm tra khả năng bay ban đầu và tính năng bay sang các bài đánh giá hệ thống nhiệm vụ và tích hợp vũ khí tiên tiến hơn.

Chiếc B-21 Raider đầu tiên trình làng năm 2022. Ảnh: QQnews.



Phân tích chỉ ra rằng, không giống như các nguyên mẫu truyền thống, tất cả máy bay thử nghiệm B-21 Raider đều được chế tạo theo tiêu chuẩn sản xuất đại diện, nghĩa là chúng có thể được chuyển đổi thành máy bay hoạt động chính thức sau khi hoàn thành thử nghiệm.

Việc có một máy bay thứ hai cùng tiêu chuẩn sẽ cho phép chương trình thử nghiệm mở rộng nhanh hơn, xác định các thách thức trong việc tích hợp hệ thống, khả năng tương thích vũ khí và bảo trì sớm hơn, do đó giảm thiểu nguy cơ chậm trễ chứng nhận trong tương lai và những thay đổi thiết kế ở giai đoạn cuối. Về mặt hậu cần, nhiều máy bay thử nghiệm cũng cho phép đánh giá đồng thời các yêu cầu về chuỗi cung ứng, công cụ bảo trì và đào tạo nhân sự.

Nhìn từ dưới lên, chiếc B-21 Raider thứ hai rất "sạch sẽ". Ảnh: QQnews.

Ở cấp độ chiến lược, sự xuất hiện của chiếc máy bay thứ hai này hỗ trợ Không quân Mỹ thực hiện ý định triển khai ít nhất 100 chiếc B-21, cung cấp khả năng dự phòng cho lực lượng máy bay ném bom tầm xa và có khả năng tăng cường khả năng răn đe trước các đối thủ sở hữu hệ thống phòng không tiên tiến.

Năng lực thử nghiệm được tăng cường cũng cho phép quân đội Mỹ xác minh độ tin cậy của các hệ thống tàng hình, bảo trì ít bị phát hiện và nhiệm vụ trong phạm vi điều kiện rộng hơn, điều này rất quan trọng khi xét đến nhu cầu hoạt động dự kiến ​​của B-21 Raider trong môi trường cạnh tranh cao.

Chiếc B-21Raider thứ hai trong chuyến bay thử nghiệm hôm 11/9. Ảnh: QQnews

Cách đây 10 năm, vào ngày 27/10/2015, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo Công ty Northrop Grumman đã được trao hợp đồng chế tạo máy bay ném bom tấn công tầm xa (LRS-B). Tháng 12/2022, Không quân Mỹ ước tính việc phát triển, mua sắm và vận hành 100 máy bay ném bom B-21 Raider sẽ tiêu tốn 203 tỷ USD trong 30 năm cho toàn bộ chương trình và phi đội.

Với đơn giá lên tới 564 triệu USD (thời giá năm 2016), chiếc B-21 Raider thứ nhất bay thử nghiệm chuyến đầu tiên vào ngày 10/11/2023; chiếc thứ hai bay thử chuyến đầu hôm 11/9/2025. Theo dự kiến Không quân Mỹ sẽ bắt đầu đưa máy bay B-21 vào sử dụng vào khoảng 2026-2027.