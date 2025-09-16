Su-34M: “Át chủ bài” mới của Nga, liệu có thể thay thế cả Tu-22M3?

Lực lượng Hàng không – Vũ trụ Nga (VKS) vừa tiếp nhận thêm một lô tiêm kích – cường kích Su-34M mới, trong bối cảnh dòng máy bay này đang được mua sắm với tốc độ cao hơn hẳn các loại chiến đấu cơ chiến thuật khác. Mục tiêu là vừa bù đắp tổn thất thời chiến, vừa mở rộng đáng kể quy mô phi đội.

Người phát ngôn tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec khẳng định: “Su-34 đã chứng minh là một nền tảng đáng tin cậy và hiệu quả. Các đặc tính của nó liên tục được khẳng định trong thực chiến…Máy bay ném bom tiền tuyến này có khả năng tấn công mục tiêu trên bộ, trên biển và trên không, ngay cả khi đối mặt với biện pháp đối kháng phức tạp. Phi công đánh giá cao khả năng cơ động, độ sống sót và nhiều ưu điểm khác của nó”.

Dù được phân loại là máy bay ném bom, Su-34 lại sở hữu nhiều đặc điểm của tiêm kích nhờ khả năng không chiến tiên tiến và hiệu suất bay cao. Máy bay này là phiên bản kế nhiệm trực tiếp của Su-24M – từng là dòng chiến đấu cơ phổ biến nhất của Nga – đồng thời được định hướng thay thế cả Su-25 (tương tự A-10 của Mỹ) và thậm chí là Tu-22M3.

Su-34M từ lô sản xuất mới nhất. Ảnh: MW.

Phát triển từ tiêm kích Su-27 chiếm ưu thế trên không, Su-34 có trọng lượng nặng hơn khoảng 50%, đồng thời sở hữu tầm bay xa nhất thế giới trong nhóm máy bay tiêm kích – hơn gấp đôi so với các mẫu phương Tây như F-35 hay F-16. Từ năm 2020, hoạt động sản xuất đã chuyển sang biến thể nâng cấp Su-34M, với khả năng không chiến và trinh sát vượt trội cùng hiệu quả cao hơn trong các nhiệm vụ tấn công.

Đáng chú ý, tháng 7/2025, Nga công bố hệ thống pod trinh sát đa năng Sych với ba biến thể, cho phép Su-34M đảm nhận thêm nhiều vai trò và thu thập tình báo thời gian thực mà vẫn sẵn sàng cho nhiệm vụ tấn công. Điều này được kỳ vọng sẽ làm gia tăng nhu cầu sử dụng Su-34 như nền tảng trinh sát chiến thuật.

Chiến đấu cơ Su-34 được đặt mua với số lượng lớn. Ảnh: MW.

Kể từ khi Liên Xô tan rã, Bộ Quốc phòng Nga chưa từng đặt mua một dòng chiến đấu cơ nào với số lượng lớn như Su-34. Sản lượng sản xuất vốn đã ở mức cao, nay còn tăng gấp đôi kể từ đầu năm 2022, đạt khoảng 30 chiếc mỗi năm. Các lô bàn giao mới nhất được hoàn tất vào tháng 7 và tháng 8/2025. Đáng chú ý, sự xuất hiện của một số Su-34 với màu sơn sa mạc đã làm dấy lên đồn đoán rằng một hợp đồng xuất khẩu – nhiều khả năng là với Algeria – đã được ký kết.

Một phi công VKS cho biết trên truyền thông nhà nước: “Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, lực lượng VKS đã tiếp nhận máy bay Su-34. Dòng chiến đấu cơ này có thể thực hiện nhiệm vụ đa chức năng vào bất kỳ thời điểm nào – ngày hay đêm, trong mọi điều kiện thời tiết, với nhiều loại vũ khí khác nhau. Phi hành đoàn cảm thấy vững tin và thoải mái khi vận hành nó”.

Su-34 với các ống phóng tên lửa. Ảnh: MW.

Tổng giám đốc Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) Vadim Badekha nhấn mạnh: “Các doanh nghiệp thuộc UAC duy trì tốc độ sản xuất khí tài quân sự ở mức cao, hoàn thành đúng hạn các cam kết với VKS. Tháng này đã lập kỷ lục về số lượng máy bay được bàn giao”.

Ông cho biết thêm: “Nhân viên của chúng tôi không chỉ hoàn thành chỉ tiêu mà còn liên tục cải tiến quy trình để nâng cao năng lực sản xuất, phục vụ đồng thời cả Bộ Quốc phòng và các chương trình khác”.

Người phát ngôn Rostec cũng khẳng định: “Các nhà máy của chúng tôi đã tăng đáng kể sản lượng Su-34 và đang bàn giao đều đặn cho quân đội”.

Với tốc độ sản xuất tăng vọt, quy mô phi đội Su-34 của Nga được dự báo sẽ vượt 400 chiếc vào đầu thập niên 2030, trở thành một trong những lực lượng máy bay chiến đấu chủ lực và đông đảo nhất thế giới.

Theo Military Watch