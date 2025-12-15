Thủ tướng: Quan tâm đầu tư cho khu vực biên giới ít nhất phải bằng hoặc cao hơn trong nội địa

Chiều 15/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1975 - 2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1975 - 2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Phạm Gia Khiêm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao và lãnh đạo Ủy ban Biên giới quốc gia qua các thời kỳ, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương biên giới, ven biển.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đã thay mặt Ủy ban Biên giới quốc gia báo cáo về công tác biên giới lãnh thổ qua 50 năm xây dựng và trưởng thành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ kỷ niệm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong hành trình nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Ủy ban Biên giới quốc gia đã đạt được nhiều thành tích, tạo ra những dấu ấn quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong việc từng bước tạo dựng nên đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác với các nước láng giềng.

Ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ vì chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Ủy ban Biên giới quốc gia nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập các hạng Nhất, Nhì, Ba, cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua và phần thưởng danh giá khác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực và thành tích xuất sắc của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Biên giới quốc gia trong suốt 50 năm qua - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực và thành tích xuất sắc của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Biên giới quốc gia trong suốt 50 năm qua.

Thủ tướng nhấn mạnh Ủy ban Biên giới quốc gia là người lính thầm lặng, ngày đêm cống hiến tâm sức và trí tuệ, tiên phong trên các mặt trận ngoại giao, pháp lý, dư luận và thực địa; góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, củng cố quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.

- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhân dịp này, Thủ tướng chuyển lời đánh giá cao của Đảng và Nhà nước tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Ủy ban Biên giới quốc gia đã bền bỉ, trung thành, tận tụy, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn lại các bài học kinh nghiệm trong công tác biên giới lãnh thổ, Thủ tướng nhấn mạnh cần bám sát các chỉ đạo của Đảng để thực hiện mục tiêu cao nhất là bảo vệ độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; cần kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, thượng tôn pháp luật trong việc giải quyết các vấn đề về biên giới lãnh thổ.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Biên giới quốc gia.- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc học hỏi những kinh nghiệm phong phú, đa dạng của thế hệ tiền bối, xây dựng thành cơ sở dữ liệu, khái quát thành lý luận, tư duy, để từ đó chủ động triển khai công tác biên giới lãnh thổ. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chú trọng công tác đầu tư cho nguồn lực làm công tác biên giới lãnh thổ.

Theo Thủ tướng, thực tiễn cho thấy, để có thể bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, cần quan tâm đầu tư, phát triển kinh tế cho người dân khu vực biên giới, để mỗi người dân là “cột mốc sống” vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc. Thủ tướng nhấn mạnh, cần quan tâm đầu tư cho khu vực biên giới ít nhất phải bằng hoặc cao hơn trong nội địa.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, trước bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Biên giới quốc gia quán triệt và thực hiện phương châm “3 kiên”, đó là kiên quyết, linh hoạt trong đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; kiên định vận dụng các yếu tố pháp lý, kỹ thuật: Coi các điều ước, thoả thuận song phương về biên giới, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), là công cụ quan trọng hàng đầu để bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; kiên trì hợp tác và đối thoại trong giải quyết các bất đồng, tìm kiếm giải pháp căn bản, lâu dài, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của đơn vị, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Biên giới quốc gia.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thay mặt tập thể Lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao, trong đó có Ủy ban Biên giới quốc gia, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo toàn diện và sâu sắc của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định, để có được những thành quả vẻ vang trong 50 năm qua, Ủy ban Biên giới quốc gia luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động làm công tác biên giới, lãnh thổ.

Thủ tướng tặng quà các cán bộ có nhiều đóng góp cho ngành ngoại giao nói chung và công tác biên giới nói riêng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, trong thời gian tới, Ủy ban Biên giới quốc gia sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, quán triệt chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, làm việc hết sức mình vì mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thủ tướng cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lễ kỷ niệm là dịp quan trọng để ôn lại truyền thống, tri ân các thế hệ đi trước và khẳng định quyết tâm của Uỷ ban Biên giới quốc gia nói riêng, ngành Ngoại giao nói chung trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới.

