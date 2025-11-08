"Sát thủ giáp thép" của Nga tiêu diệt hàng nghìn mục tiêu thiết giáp trên chiến trường Ukraine

Hệ thống tên lửa chống tăng Kornet của Nga đã phá hủy hàng nghìn xe bọc thép phương Tây tại Ukraine, bao gồm Leopard, Challenger và Abrams. Vũ khí này được mệnh danh là “sát thủ giáp thép” nhờ sức xuyên phá vượt trội.

Hệ thống tên lửa chống tăng Kornet của Nga được cho là đã lập kỷ lục với hàng nghìn mục tiêu bị tiêu diệt trong thực chiến, phần lớn trong số đó diễn ra tại cuộc xung đột Nga–Ukraine, khi các xe bọc thép và tăng chủ lực của quân đội Ukraine trở thành nạn nhân.

Kornet là một tên lửa chống tăng hạng nhẹ, cầm tay, được đưa vào biên chế cuối những năm 1990, từng được thử nghiệm rộng rãi qua nhiều cuộc chiến khốc liệt tại Iraq và Syria bởi các khách hàng xuất khẩu.

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Kornet là đầu đạn nổ song song. Thiết kế này gồm hai khối nổ xuyên giáp cao áp (HEAT) được ngăn cách bởi động cơ tên lửa, cho phép tăng độ dài tiêu điểm của đầu đạn thứ hai, giúp khả năng xuyên phá được nâng cao đáng kể. Kích thước lớn của đầu đạn thứ hai giúp Kornet sống sót tốt hơn trước các hệ thống giáp phản ứng nổ (ERA) – loại giáp được trang bị trên hầu hết xe tăng phương Tây.

Bệ phóng tên lửa chống tăng Kornet. Ảnh: MW.

Theo văn phòng báo chí của tập đoàn quốc phòng nhà nước Nga Rostec, khi thông báo về việc bàn giao lô Kornet mới cho quân đội Nga, hệ thống này đã được “chứng minh hiệu quả vượt trội trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Thông cáo viết: “Tại khu vực chiến sự, binh sĩ Nga đã tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt như trung tâm điều khiển UAV và hầm trú ẩn của đối phương bằng đạn dẫn đường Krasnopol. Những loại đạn này cũng được dùng để tiêu diệt các mục tiêu bọc thép cơ động, bao gồm cả xe tăng Abrams và Leopard”.

Rostec cho biết thêm: “Binh sĩ Nga gọi Kornet là ‘kẻ thiêu rụi giáp đối phương’. Vũ khí này đã ghi nhận hàng nghìn mục tiêu bị tiêu diệt thành công, trong đó có các xe tăng Leopard, Challenger, xe chiến đấu bộ binh Bradley và nhiều loại xe bọc thép phương Tây khác, cùng các công sự, boongke kiên cố của địch. Kornet có thể được khai hỏa từ nhiều vị trí ẩn nấp, gắn trên xe địa hình hoặc ATV. Một bảng điều khiển từ xa cũng đã được phát triển để đảm bảo an toàn cho xạ thủ trong trường hợp đối phương phản kích”.

Một binh sĩ đang phóng tên lửa chống tank Kornet. Ảnh: MW.

Kể từ khi ra mắt, Kornet đã liên tục được cải tiến với các biến thể hiện đại hơn, nổi bật là Kornet-EM có tầm bắn mở rộng, hệ thống theo dõi mục tiêu tự động và khả năng chống giáp phản ứng nổ nâng cao.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng ca ngợi hiệu quả của Kornet vào giữa năm 2023, nhấn mạnh “cần tăng sản lượng” để đáp ứng nhu cầu chiến trường. Đến tháng 9 cùng năm, Kornet tiếp tục được chú ý toàn cầu khi lần đầu tiên tiêu diệt một xe tăng Challenger 2 của Anh – chỉ vài ngày sau khi loại xe tăng này được triển khai ở tiền tuyến.

Dù vậy, Kornet vẫn có một hạn chế lớn: hệ thống này chưa có khả năng “bắn và quên” (fire-and-forget) như các đối thủ Mỹ (Javelin) hay Trung Quốc (HJ-12). Nga chỉ đạt được công nghệ tương tự khi mua lại hệ thống Bulsae-4 từ Triều Tiên – một tên lửa chống tăng phóng từ mặt đất có cơ chế tự dẫn tiên tiến.

Xe tăng Challenger 2 của Quân đội Ukraine bị lực lượng Nga phá hủy trong trận chiến. Ảnh: MW.

Kornet lần đầu xuất hiện trong chiến đấu năm 2003, khi quân đội Iraq sử dụng loại vũ khí này – được mua qua chợ đen, bất chấp lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc – để chống lại các xe tăng Abrams và xe chiến đấu Bradley của Mỹ trong cuộc chiến ở Iraq do Washington dẫn đầu.

Ba năm sau, Kornet lại gây chú ý khi được lực lượng Hezbollah sử dụng trong chiến tranh với Israel năm 2006, xuyên thủng giáp của ít nhất hai chục xe tăng Merkava, bao gồm cả biến thể Merkava IV – phiên bản được cho là “bất khả xâm phạm”.

Từ năm 2014, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sử dụng những khẩu Kornet thu được để vô hiệu hóa hàng loạt xe tăng Abrams của quân đội Iraq, và nhiều báo cáo cho thấy Kornet cũng được dùng hiệu quả chống lại xe tăng Leopard 2 của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria.

Theo MW