Nhật Bản làm “tủ lạnh cho người” giữa mùa hè 35°C, bên trong chỉ 15°C

Nhật Bản đang bán Do Hiemon Box, “tủ lạnh cho người” có thể duy trì nhiệt độ 15°C và thổi luồng khí 5°C, giúp người lao động nhanh chóng hạ nhiệt giữa mùa hè khắc nghiệt.

Cánh cửa kính khép lại, một màn khí lạnh lập tức tràn xuống đầu, cổ và vai, mang đến cảm giác dễ chịu gần như tức thời giữa cái nóng mùa hè khắc nghiệt.

Đó là trải nghiệm khi bước vào Do Hiemon Box, một “chiếc tủ lạnh khổng lồ” bằng thép không gỉ được thiết kế đủ lớn để một người có thể đứng hoặc ngồi bên trong. Và đúng như tên gọi, thiết bị này thực sự được tạo ra để… làm mát con người.

Sản phẩm do Trusco Nakayama phát triển, có giá khoảng 1,5 triệu yen (xấp xỉ 9.500 USD) mỗi chiếc. Kể từ khi được đưa ra thị trường vào đầu năm nay, công ty đã bán khoảng 200 thiết bị cho các nhà máy thép, công trường xây dựng, sân golf, trường đại học và các cơ sở vui chơi giải trí.

Khi mùa hè Nhật Bản ngày càng khắc nghiệt

Sự ra đời của Do Hiemon Box diễn ra trong bối cảnh mùa hè tại Nhật Bản ngày càng nóng và ẩm do nhiệt độ toàn cầu gia tăng.

Nhiệt độ tại nhiều khu vực thường xuyên vượt 35 độ C, khiến nguy cơ kiệt sức và sốc nhiệt trở thành vấn đề đáng lo ngại. Cơ quan khí tượng Nhật Bản thậm chí phải bổ sung các thuật ngữ mới để mô tả những ngày nắng nóng gay gắt, trong khi đài truyền hình quốc gia NHK liên tục cảnh báo người dân về nguy cơ say nóng.

Trong mùa hè, các hiệu thuốc và cửa hàng đồ gia dụng tại Nhật Bản cũng thường tràn ngập những sản phẩm mang tông màu xanh, được quảng bá với khả năng tạo cảm giác mát lạnh.

Do Hiemon Box được phát triển để giải quyết một vấn đề thực tế hơn: làm thế nào để nhanh chóng hạ nhiệt cho người lao động hoặc người đang ở ngoài trời tại những nơi không có điều hòa.

Một “phòng lạnh” di động

Về thiết kế, Do Hiemon Box trông giống một chiếc hộp kim loại cao đặt trên bánh xe. Thiết bị có cửa kính, một ghế ngồi bên trong và có thể cắm trực tiếp vào nguồn điện thông thường.

Điều này cho phép thiết bị được triển khai tại những địa điểm khó lắp đặt hệ thống điều hòa cố định, chẳng hạn như công trường xây dựng, nhà máy hoặc các khu vực tổ chức sự kiện ngoài trời.

Sau trận động đất xảy ra tại Kumamoto vào tuần trước, Trusco cũng đã đưa một số thiết bị tới các trung tâm sơ tán để hỗ trợ người dân.

Bên trong Do Hiemon Box, nhiệt độ được duy trì ở mức khoảng 15 độ C. Khi người sử dụng ngồi vào vị trí, các luồng khí lạnh khoảng 5 độ C sẽ được thổi trực tiếp xuống khu vực đầu, cổ và vai.

Mục tiêu của thiết bị không phải tạo ra một không gian để người dùng ngồi thư giãn trong thời gian dài. Nó được thiết kế như một trạm làm mát nhanh, giúp cơ thể hạ nhiệt trong thời gian ngắn và hạn chế nguy cơ kiệt sức hoặc sốc nhiệt.

“Ý tưởng không đơn thuần là cung cấp một nơi để nghỉ ngơi, mà là tạo ra một thiết bị có thể giúp ngăn các tình trạng liên quan đến nhiệt độ cao trở nên nghiêm trọng hơn”, Fumiaki Matsubara, tổng giám đốc bộ phận sản phẩm của Trusco, cho biết.

Từ công trường đến trung tâm sơ tán

Trusco Nakayama hiện có giá trị vốn hóa khoảng 1 tỷ USD và khoảng 3.300 nhân viên. Công ty chủ yếu sản xuất máy móc, dụng cụ cùng các thiết bị phục vụ gia đình và văn phòng.

Theo Matsubara, Do Hiemon Box đã thu hút sự quan tâm không chỉ tại Nhật Bản. Công ty đã nhận được những yêu cầu tìm hiểu sản phẩm từ cả Đức và Mỹ.

Trusco cho rằng thị trường tiềm năng của thiết bị có thể mở rộng khi các đợt nắng nóng cực đoan trở nên phổ biến hơn. Những địa điểm đông người như trung tâm thương mại, lễ hội mùa hè hay các sự kiện ngoài trời đều có thể trở thành nơi triển khai loại “tủ lạnh cho người” này.

Nắng nóng đang tạo ra một thị trường mới

Sự xuất hiện của Do Hiemon Box cũng cho thấy nắng nóng cực đoan đang bắt đầu tạo ra những nhu cầu hoàn toàn mới trên thị trường thiết bị làm mát.

Thay vì chỉ tập trung vào việc hạ nhiệt cho cả một tòa nhà hoặc không gian rộng, các doanh nghiệp đang tìm cách làm mát trực tiếp cơ thể con người trong thời gian ngắn.

Các quy định ngày càng chặt chẽ của chính phủ Nhật Bản nhằm phòng ngừa sốc nhiệt tại nơi làm việc cũng đang thúc đẩy nhu cầu này.

“Trong những năm gần đây, nhu cầu đối với các sản phẩm làm mát nơi làm việc nói chung của chúng tôi đã tăng gần gấp đôi mỗi năm”, Matsubara cho biết.

Nếu các đợt nóng trên 35 độ C tiếp tục xuất hiện thường xuyên, những thiết bị có vẻ kỳ lạ như Do Hiemon Box có thể dần trở thành một phần quen thuộc của các công trường, nhà máy và những nơi tập trung đông người tại Nhật Bản.

Theo SCMP