Iran cảnh báo "lật lá bài mới trên chiến trường" giữa lúc đàm phán gấp rút

Phó Tổng thống Mỹ J. D. Vance đang trên đường tới Islamabad để chuẩn bị cho vòng đàm phán tiềm năng, trong bối cảnh thời hạn của lệnh ngừng bắn hiện tại sắp hết hiệu lực.

Các quan chức Iran đã thể hiện lập trường cứng rắn trước khả năng diễn ra một vòng đàm phán mới với Washington, cảnh báo rằng Tehran sẵn sàng “lật những lá bài mới trên chiến trường” và bác bỏ mọi cuộc thương lượng diễn ra “dưới bóng đe dọa.”

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách biến bàn đàm phán thành “bàn đầu hàng”, đồng thời cho biết Iran đã dành hai tuần qua để chuẩn bị các phương án quân sự mới.

“Ông Trump, bằng cách áp đặt bao vây và vi phạm lệnh ngừng bắn, đang tìm cách biến bàn đàm phán — trong tưởng tượng của ông ta — thành bàn đầu hàng, hoặc biện minh cho việc tái khởi động chiến tranh. Chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới bóng đe dọa, và trong hai tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị để lật những lá bài mới trên chiến trường,” ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng cách hành xử “không mang tính xây dựng và đầy mâu thuẫn” của các quan chức Mỹ đang gửi đi thông điệp rằng Washington muốn Iran đầu hàng, đồng thời khẳng định người Iran “sẽ không khuất phục trước sức ép.”

Lệnh ngừng bắn tạm thời do Pakistan làm trung gian dự kiến sẽ hết hạn vào thứ Tư, sau khi vòng đàm phán đầu tiên tại Islamabad cuối tuần trước không đạt được đột phá, và ông Trump đã áp đặt phong tỏa quân sự đối với các cảng của Iran.

Hôm Chủ nhật tuần trước, ông Trump cảnh báo rằng nếu Iran không chấp nhận “thỏa thuận công bằng và hợp lý” của chính quyền ông, Mỹ sẽ “đánh sập toàn bộ các nhà máy điện và mọi cây cầu tại Iran.”

Ban đầu, Tổng thống Mỹ thông báo vòng đàm phán thứ hai sẽ diễn ra vào thứ Hai, và Nhà Trắng được cho là đã chờ đợi suốt ngày để nhận xác nhận rằng Tehran sẽ cử phái đoàn đàm phán. Trang tin Axios sau đó đưa tin rằng Phó Tổng thống J.D. Vance, cùng với các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner, dự kiến rời Mỹ tới Islamabad vào sáng 21/4 theo giờ Mỹ.

Theo Axios, các nhà đàm phán Iran đã trì hoãn quyết định trong bối cảnh có sức ép từ lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) yêu cầu lập trường cứng rắn hơn và không tham gia đàm phán nếu Mỹ chưa chấm dứt phong tỏa. Bản tin cho biết các bên trung gian từ Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã thúc giục Tehran tham dự, và phái đoàn Iran được cho là đã nhận “đèn xanh” từ lãnh tụ tối cao vào tối thứ Hai.

Theo RT