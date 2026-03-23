Iran bất ngờ dọa rải thủy lôi toàn Vịnh Ba Tư nếu bị tấn công

Iran tuyên bố sẽ rải thủy lôi nếu bị tấn công, đe dọa đóng các tuyến vận tải dầu qua eo biển Hormuz, khiến giá dầu thế giới tăng mạnh và rủi ro nguồn cung leo thang.

Một cuộc tấn công nhằm vào bờ biển phía nam và các hòn đảo của Iran sẽ khiến nước này trả đũa bằng việc rải thủy lôi, cắt đứt các tuyến hàng hải tại Vịnh Ba, Hội đồng Quốc phòng Iran tuyên bố hôm 23/3, theo truyền thông nhà nước.

Theo hãng Axios, Mỹ đang cân nhắc các kế hoạch chiếm đóng hoặc phong tỏa đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt của Iran – nhằm gây áp lực buộc Tehran mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz cho tất cả tàu thuyền.

“Tất cả các nỗ lực tấn công vào bờ biển hoặc các đảo của Iran sẽ dẫn tới việc toàn bộ các tuyến tiếp cận trong Vịnh (...) bị rải nhiều loại thủy lôi khác nhau, bao gồm cả thủy lôi nổi có thể được thả từ bờ”, tuyên bố nêu rõ.

“Trong trường hợp đó, toàn bộ Vịnh Ba Tư trên thực tế sẽ rơi vào tình trạng tương tự như eo biển Hormuz trong một thời gian dài (...) Không nên quên thất bại của hơn 100 tàu rà phá thủy lôi trong những năm 1980 khi không thể loại bỏ chỉ một số lượng nhỏ thủy lôi”, tuyên bố cho biết thêm.

Hội đồng Quốc phòng Iran cũng nhấn mạnh rằng các quốc gia không tham chiến chỉ có thể đi qua eo biển Hormuz nếu phối hợp với Iran.

Giá dầu đã tăng mạnh trong hôm đầu tuần sau khi Iran đe dọa tấn công các nhà máy điện của Israel và các cơ sở cung cấp điện cho căn cứ của Mỹ tại Trung Đông nhằm trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào vào hạ tầng điện của mình.

Giá dầu Brent tăng 1,57 USD lên 113,76 USD/thùng vào lúc 14h31 ngày hôm nay. Dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đạt 101,32 USD/thùng, tăng 3,09 USD, tương đương 3,15%. Cả hai hợp đồng từng biến động giảm 1 USD sau khi tăng sớm 1 USD trong phiên giao dịch châu Á đầy biến động.

Các nhà phân tích ước tính sản lượng dầu tại Trung Đông có thể giảm từ 7 đến 10 triệu thùng/ngày.

“Điều này rõ ràng đồng nghĩa với leo thang căng thẳng, và kéo theo giá dầu cao hơn. Tuy nhiên, một số người đang nhầm lẫn khi cho rằng Iran có thể nhượng bộ”, bà Amrita Sen, nhà sáng lập Energy Aspects, nhận định.

Iraq đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với toàn bộ các mỏ dầu do các công ty nước ngoài khai thác, theo ba quan chức ngành năng lượng.

Theo Reuters