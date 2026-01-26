ICC xác định ông Duterte đủ năng lực tham gia phiên điều trần tiền xét xử

ICC phán quyết cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đủ năng lực tham gia tố tụng, bác bỏ lập luận suy giảm nhận thức và ấn định phiên xác nhận cáo trạng vào ngày 23/2.

Các thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã phán quyết rằng cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, nay đã ngoài 80 tuổi, vẫn đủ năng lực tham dự các phiên điều trần tiền xét xử. ICC cho biết phiên xác nhận cáo trạng đối với ông Duterte sẽ được tổ chức vào ngày 23/2.

Trước đó, nhóm luật sư bào chữa của ông Duterte lập luận rằng chính trị gia cao tuổi này – hiện đang bị giam giữ tại The Hague liên quan đến các vụ giết người trong chiến dịch “cuộc chiến chống ma túy” – không đủ điều kiện ra hầu tòa do suy giảm nhận thức.

Tuy nhiên, trong tuyên bố của mình, các thẩm phán cho biết báo cáo của các chuyên gia y tế độc lập kết luận rằng ông Duterte vẫn có khả năng hiểu và tham gia vào quá trình xét xử vụ án của mình.

Hội đồng thẩm phán nhấn mạnh rằng, để được coi là đủ năng lực tham gia tố tụng, một bị cáo chỉ cần có sự hiểu biết tổng quát về các thủ tục pháp lý, chứ không bắt buộc phải vận hành ở trạng thái năng lực cao nhất.

“Hội đồng xét thấy, theo quy định pháp luật, ông Duterte có khả năng thực hiện một cách hiệu quả các quyền tố tụng của mình và do đó đủ điều kiện tham gia các thủ tục tiền xét xử,” các thẩm phán nêu rõ.

ICC đồng thời ấn định lại thời điểm tổ chức phiên điều trần xác nhận cáo trạng – một bước quan trọng, mang tính quyết định trong việc đưa vụ việc tiến tới giai đoạn xét xử chính thức.

Theo Reuters