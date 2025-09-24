Loạt sai phạm khai thác khoáng sản tại Đà Nẵng: Nhiều doanh nghiệp bị điểm tên, thu thuế bổ sung

Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã chỉ ra một loạt các sai phạm về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, thăm dò, cấp phép, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Loạt vi phạm về cấp phép thăm dò, khai thác

Bà Trần Thị Kim Hoa, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng vừa qua đã ký kết luận thanh tra số 510/KL-TTTP, trong đó chỉ ra một loạt các sai phạm về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, thăm dò, cấp phép, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp.

Cụ thể, theo kết luận, tại thời điểm thanh tra, Sở NN&MT thành phố Đà Nẵng chưa tham mưu ban hành khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản sau thời điểm Nghị định 158/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực, thay thế Nghị định 15/2012/NĐ-CP. Việc này vi phạm quy định Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, trách nhiệm thuộc về Sở NN&MT, bộ phận, cá nhân chuyên môn có liên quan.

Đối với công tác cấp phép thăm dò khoáng sản, Sở NN&MT chưa thể hiện đầy đủ các nội dung thẩm định theo quy định của Chính phủ (khoản 1 Điều 35 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP) về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản đối với mỏ đất xã Hòa Liên và xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang do Công ty TNHH XD phát triển Thái Anh Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Thanh tra Đà Nẵng yêu cầu các doanh nghiệp khai thác nộp bổ sung tiền thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường vào Ngân sách nhà nước theo quy định.

Đối với việc cấp phép gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá Trường Bản cho Công ty Trường Bản vi phạm quy định Nghị định 158/2016/NĐ-CP. Đặc biệt, việc Sở NN&MT xác định Công ty Trường Bản đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước không đúng theo nội dung xác nhận của cơ quan thuế, vi phạm quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và Nghị định 158/2016/NĐ-CP của chính phủ.

Bên cạnh đó, việc tham mưu UBND thành phố cấp phép gia hạn khai thác đối với mỏ đá Suối Mơ II của Công ty Quang-HT theo Giấy phép số 15/GP-UBND ngày 26/4/2021 chưa đảm bảo quy định của Nghị định 158/2016/NĐ-CP.

Nghiêm trọng hơn, Sở NN&MT không lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đất số 3 (xã Hòa Liên và xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang cũ) do Công ty TNHH XD phát triển Thái Anh Đà Nẵng làm chủ đầu tư, mà giao Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng (đơn vị tổ chức bán đấu giá). Việc này vi phạm quy định Nghị định 22/2012/NĐ-CP.

Xác định sản lượng khai thác thực tế không đúng theo quy định

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra một loạt các sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng tại các doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Cụ thể, các công ty Công ty Trường Bản, Quang -HT, Quang Hưng, Miền Nam Đà Nẵng không gửi báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản hằng năm cho cơ quan thuế, vi phạm quy định của Nghị định 158/2016/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, việc lập bản đồ hiện trạng khu vực được phép khai thác của các mỏ như: Trường Bản (Công ty Trường Bản), mỏ Hóc Già Hạnh (Công ty Quang Hưng) không thể hiện đầy đủ một số thông tin về khu vực khai thác, trữ lượng khoáng sản… vi phạm quy định Thông tư 17/2020/TT-BTNMT của Bộ TN&MT.

Nghiêm trọng hơn, trong quá trình khai thác, các Công ty Trường Bản, Quang Hưng và Miền Nam Đà Nẵng xác định thiếu sản lượng khai thác khoáng sản thực tế theo quy định…

Thanh tra Đà Nẵng kiến nghị xử lý các cá nhân, đơn vị để sai sót trong quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Ngoài ra, Thanh tra thành phố Đà Nẵng cũng chỉ ra loạt tồn tại, thiếu sót, vi phạm về hồ sơ, trình tự thủ tục tham mưu phê duyệt đề án đóng cửa mỏ đất của các doanh nghiệp (Công ty TNHH Xây dựng Biên giới, Công ty CP Trường Sơn 532) cũng như tiến độ đóng mỏ đất chưa đảm bảo quy định.

Với việc xác định sản lượng khai thác thực tế không đúng theo quy định, Thanh tra thành phố Đà Nẵng yêu cầu các công ty: Trường Bản, Quang Hưng, Miền Nam Đà Nẵng nộp bổ sung tiền thuế và phí bảo vệ môi trường trong năm 2023 và 2024 với tổng số tiền hơn 270 triệu đồng. Cụ thể, Trường Bản phải nộp hơn 20 triệu đồng, Quang Hưng phải nộp hơn 139 triệu đồng, Miền Nam Đà Nẵng phải nộp hơn 89 triệu đồng.

Liên quan đến tiền cấp quyền bổ sung đối với phần khối lượng tăng thêm do thực hiện chủ trương nâng công suất phục vụ công trình trọng điểm năm 2024, trong quá trình thanh tra, cơ quan thanh tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý thu bổ sung nộp ngân sách Nhà nước.

Thực hiện kiến nghị của Thanh tra thành phố, Sở NN&MT đã rà soát tính và có tờ trình ngày 4/7/2025 gửi UBND thành phố để ban hành thu bổ sung tiền cấp quyền đối với 6 mỏ với tổng số tiền phải nộp bổ sung hơn 347 triệu đồng. Cơ quan thanh tra cũng đề nghị các công ty Trường Bản, Quang Hưng, Khai thác khoáng sản và xây dựng miền nam Đà Nẵng, Quang - HT. XD&TM Huy Cường Thịnh, Trung Thành Đà Nẵng nộp số tiền trên vào ngân sách.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đề nghị các đơn vị liên quan chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng trong giai đoạn 2019-2024.

Bên cạnh đó kiến nghị Sở NN&MT kiểm điểm, chấn chỉnh đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến các tồn tại, thiếu sót trong công tác tham mưu quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; rà soát, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế; tăng cường công tác quản lý nhà nước; đôn đốc các doanh nghiệp nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định.