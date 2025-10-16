Trung Quốc hé lộ "Robot Phone": Smartphone AI với camera chủ động, có cảm xúc như con người

Honor, thương hiệu tách ra từ Huawei, vừa giới thiệu concept “Robot Phone” với camera gimbal gập mở và trí tuệ nhân tạo cảm xúc, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho thiết bị thông minh.

Hãng sản xuất điện thoại Trung Quốc Honor, tách ra từ Huawei Technologies, vừa hé lộ mẫu concept “điện thoại robot” (Robot Phone) có camera gimbal tự động gập mở, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) – một thiết kế được cho là đột phá trong nỗ lực tạo khác biệt trước các đối thủ Android trên thị trường toàn cầu.

Trong đoạn video quảng bá được công bố trực tuyến hôm 15/10, Honor trình diễn một chiếc camera gắn gimbal có thể bật ra từ cụm camera sau, xoay và tự động theo dõi chuyển động của chủ thể – một cơ chế tương tự robot mini được tích hợp ngay trong điện thoại.

Honor mô tả sản phẩm này là “thiết bị AI mang tính cách mạng, kết hợp giữa trí tuệ đa mô thức, công nghệ robot tiên tiến và hình ảnh thế hệ mới”.

Công ty có trụ sở tại Thâm Quyến chưa tiết lộ thêm chi tiết kỹ thuật, nhưng cho biết sẽ công bố thêm thông tin tại Triển lãm di động MWC Barcelona 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 5/3 năm sau ở Tây Ban Nha.

Honor cho biết, Robot Phone sẽ là “cột mốc quan trọng” trong kế hoạch “Alpha”, một chiến lược 5 năm trị giá 10 tỷ USD được CEO mới James Li Jian công bố hồi tháng 3.

Mục tiêu của kế hoạch là chuyển đổi Honor từ nhà sản xuất smartphone thành “công ty hệ sinh thái AI”, mở rộng sang các lĩnh vực như PC, tablet và thiết bị đeo thông minh.

“Phần lớn khoản đầu tư 10 tỷ USD này sẽ dành cho hợp tác với các đối tác toàn cầu để mở rộng biên giới công nghệ, cùng xây dựng một kỷ nguyên mới cho thiết bị AI có khả năng tự hành động (agentic AI)”, đại diện của Honor cho biết.

Chiếc "Robot Phone" mới của Honor dự kiến ​​sẽ được ra mắt tại triển lãm thương mại MWC Barcelona sắp tới. Ảnh: SCMP.

Buổi công bố Robot Phone được tổ chức tại Bắc Kinh, trong sự kiện ra mắt dòng điện thoại Magic8 mới, được trang bị trợ lý AI “Yoyo” – một AI agent nâng cao có thể tự động thực hiện hơn 3.000 tác vụ nhờ kết nối với hơn 4.000 ứng dụng bên thứ ba, bao gồm Amap (bản đồ của Alibaba), Dianping (ứng dụng đánh giá nhà hàng của Meituan) và Bilibili.

Người dùng có thể kích hoạt Yoyo bằng nút AI vật lý trên thân máy, giúp điện thoại trở thành trợ lý cá nhân thực thụ thay vì chỉ là thiết bị thông minh.

Đoạn video quảng bá của Honor cũng cho thấy Robot Phone sở hữu “tính năng bạn đồng hành cảm xúc” (emotional companion) – có thể “cảm nhận, thích nghi và phát triển như một robot thật sự”. Một cảnh trong video thậm chí còn cho thấy camera robot của máy đang chơi ú òa với một em bé, tạo hiệu ứng sinh động và gợi cảm xúc gần gũi.

Camera gắn gimbal của "Robot Phone" Honor được nhìn thấy ở trạng thái gập lại trong mô-đun camera sau của điện thoại. Ảnh: SCMP.

Hồi tháng 5, Honor đã chính thức bước chân vào lĩnh vực robot, tuyên bố sẽ tự phát triển robot của riêng mình và hợp tác với Unitree Robotics để phá kỷ lục tốc độ di chuyển của robot hình người.

Theo báo cáo của IDC, trong quý kết thúc tháng 9, Honor và Oppo đồng hạng 5 tại thị trường smartphone Trung Quốc đại lục, với thị phần lần lượt là 14,4% và 14,5%.

Honor được thành lập năm 2013 như một thương hiệu giá rẻ của Huawei, trước khi bị bán lại vào tháng 11/2020 cho một liên danh đại lý và nhà phân phối – trong bối cảnh Huawei bị Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại từ năm 2019, dẫn đến hạn chế nghiêm ngặt về công nghệ chip và linh kiện.

Theo SCMP