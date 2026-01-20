Huawei đặt mục tiêu trang bị hệ thống hỗ trợ lái cho hơn 80 mẫu xe trong năm nay

Huawei kỳ vọng tổng doanh số cộng dồn của các phương tiện trang bị hệ thống Qiankun ADS sẽ đạt mốc 3 triệu chiếc vào cuối năm 2026.

Tập đoàn công nghệ Huawei đang đặt mục tiêu đầy tham vọng khi dự kiến đưa hệ thống hỗ trợ lái xe của mình lên hơn 80 mẫu ô tô trong năm nay. Con số này đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc so với khoảng 30 mẫu xe được ghi nhận hồi tháng 11 vừa qua khi ngày càng có nhiều hãng xe Trung Quốc lựa chọn công nghệ của tập đoàn.

Theo thông báo mới nhất của hãng, Huawei kỳ vọng tổng doanh số cộng dồn của các phương tiện trang bị hệ thống Qiankun ADS sẽ đạt mốc 3 triệu chiếc vào cuối năm 2026. Đây là mức tăng gấp đôi chỉ trong vòng một năm và cho thấy sự tin tưởng của thị trường đối với giải pháp tự hành do hãng phát triển.

Hệ thống Qiankun ADS hiện được lắp đặt trên các thương hiệu xe mà Huawei cùng hợp tác thiết kế với các đối tác sản xuất ô tô cũng như cung cấp dưới dạng linh kiện cho các bên thứ ba. Chức năng điều hướng tự động trên hệ thống này có khả năng thực hiện các thao tác tăng tốc, phanh, chuyển hướng và nhiều động tác kỹ thuật khác trong những điều kiện vận hành nhất định.

Dự kiến quá trình hợp tác với các nhà sản xuất xe nội địa sẽ cho ra đời ít nhất 12 mẫu xe hoàn toàn mới trong năm nay. Nếu tính cả các phiên bản nâng cấp từ những dòng xe hiện có, tổng số lượng phương tiện sử dụng công nghệ của Huawei sẽ đạt khoảng 20 mẫu. Đáng chú ý các thương hiệu được ra mắt bởi những tập đoàn nhà nước lớn như Guangzhou Automobile và Dongfeng Motor cũng sẽ được trang bị nền tảng công nghệ tiên tiến này.

Ngoài các đối tác chiến lược truyền thống, Huawei đang mở rộng cung cấp hệ thống cho nhiều đơn vị sản xuất ô tô khác trên thị trường. Bắt đầu từ năm 2026, liên doanh SAIC-GM-Wuling giữa tập đoàn SAIC và General Motors sẽ lần đầu tiên lắp đặt công nghệ hỗ trợ lái của Huawei trên một mẫu xe SUV hoàn toàn mới. Bên cạnh đó tập đoàn FAW cũng quyết định áp dụng hệ thống này cho thương hiệu xe sang Hongqi của mình.

Việc các ông lớn ngành xe hơi đồng loạt lựa chọn Qiankun ADS đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình thương mại hóa công nghệ của Huawei. Do các chức năng lái tự động thường có chi phí rất đắt đỏ nên trước đây chúng chủ yếu xuất hiện trên các dòng xe cao cấp. Tuy nhiên kể từ năm nay Huawei có kế hoạch tung ra một hệ thống tối ưu về chi phí bao gồm các cảm biến và camera dành riêng cho phân khúc xe phổ thông có mức giá khoảng 150.000 NDT (21.524 USD).

Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của chính phủ Mỹ đối với mảng kinh doanh thiết bị viễn thông cốt lõi, Huawei đã đẩy mạnh việc lấn sân sang lĩnh vực công nghệ ô tô. Các số liệu thống kê cho thấy Huawei hiện nắm giữ khoảng 20% thị phần cung cấp công nghệ hỗ trợ lái tại Trung Quốc tính đến giai đoạn cuối năm ngoái.

Công ty hiện đang đứng ở vị trí thứ hai sau Momenta, một đơn vị chuyên biệt về lĩnh vực này với thị phần khoảng 60%. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Huawei không chỉ thay đổi cục diện ngành bán dẫn ô tô mà còn thúc đẩy cuộc đua tự chủ công nghệ vận tải tại quốc gia tỷ dân.

Theo Nikkei Asia