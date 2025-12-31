Sedan hạng D ngày càng mất sức hút, Mazda 6 và Honda Accord "ế bền vững"

Phân khúc sedan hạng D ghi nhận mức tăng trưởng đều ở các mẫu xe nhưng nhìn chung, nhóm này vẫn sống nhờ "xương sống" Toyota Camry.

Doanh số phân khúc sedan hạng D tăng trưởng trong tháng 11 nhưng bức tranh tổng thể vẫn đang "kém sắc". Nguồn: VAMA.

Kết thúc tháng 11/2025, phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng sau quãng thời gian trầm lắng nhờ loạt chương trình ưu đãi mạnh tay từ hãng và đại lý.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), phân khúc này ghi nhận tổng doanh số 293 xe trong tháng 11, tăng 38 xe so với tháng 10. Dẫu vậy, bức tranh chung vẫn chưa thoát khỏi cảm giác "tẻ nhạt", bởi cuộc đua doanh số gần như chỉ xoay quanh một cái tên quen thuộc.

Tâm điểm của phân khúc tiếp tục gọi tên Toyota Camry. Trong tháng 11, mẫu sedan của Toyota bán ra 252 xe, tăng 23 xe so với tháng trước. Chiếm khoảng 86% tổng doanh số toàn phân khúc, Camry gần như "một mình một chợ", nới rộng cách biệt với các đối thủ và tiếp tục đóng vai trò mẫu xe gánh doanh số cho nhóm sedan hạng D.

Toyota Camry là hy vọng hiếm hoi của nhóm sedan hạng D nhờ các chương trình ưu đãi sâu của hãng. Ảnh: Minh Quân.

Kết quả tích cực của Camry trong giai đoạn cuối năm không chỉ đến từ sức hút thương hiệu. Mẫu sedan này còn được hỗ trợ nhờ chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ, khi Toyota nâng mức hỗ trợ từ 50% ở tháng 10 lên 100% trong tháng 11, giúp giá bán thực tế giảm đến 150 triệu đồng, trở nên dễ tiếp cận hơn.

Dù đứng ở vị trí thứ 2, doanh số Kia K5 kém rất xa Camry khi tháng 11/2025 chỉ đạt 33 xe, tăng 10 xe so với tháng 10. Kết quả này phần lớn đến từ các đợt khuyến mãi sâu tại đại lý, với mức giảm trực tiếp lên đến 90 triệu đồng. Sau ưu đãi, phiên bản tiêu chuẩn của K5 có giá 759 triệu đồng, thấp hơn một số mẫu sedan hạng C. Tuy nhiên, trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên xe gầm cao ở tầm giá 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, K5 vẫn khó tạo sức ép rõ rệt nếu chỉ trông chờ vào ưu đãi.

Honda Accord tiếp tục là mẫu xe có sức tiêu thụ thấp khi tháng 11/2025 chỉ bàn giao 8 xe, tăng 5 xe so với tháng trước, đưa doanh số cộng dồn từ đầu năm 2025 lên 40 xe. Đà tăng này chủ yếu đến từ việc các đại lý duy trì chính sách ưu đãi nhằm kích cầu, trong bối cảnh mẫu sedan Nhật vẫn khá kén khách và chưa tạo được lực mua ổn định.

Thực tế, Honda Accord đã "ế bền vững" nhiều năm khi thường xuyên góp mặt trong nhóm xe bán chậm, doanh số cả năm 2023 và 2024 đều không vượt mốc 100 xe. Nguyên nhân chính đến từ việc mẫu xe này phân phối ít phiên bản đi kèm mức giá hơn 1,3 tỷ đồng. Dù được đánh giá cao ở cảm giác lái nhưng mức giá cao đi kèm kiểu dáng lai coupe khiến Accord trở nên kén khách hơn.

Hiện tại, mẫu xe này hiện cũng không còn nằm trong danh sách sản phẩm ô tô trên website Honda Việt Nam, hé lộ khả năng đang được thu hẹp kinh doanh hoặc âm thầm rút khỏi thị trường.

Hơn nửa năm không phát sinh doanh số, Mazda6 có thể đã ngừng phân phối tại Việt Nam sau làn sóng khai tử tại thị trường quốc tế. Ảnh: Mazda.

Đối thủ lớn nhất của Camry trong quá khứ - Mazda6 tiếp tục không ghi nhận doanh số trong tháng 11/2025. Tháng 4 năm nay là thời điểm cuối cùng mẫu xe này ghi nhận doanh số, dù chỉ là 4 xe. Hơn nửa năm không phát sinh doanh số, không loại trừ khả năng Mazda6 đã bị THACO âm thầm khai tử tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh mẫu sedan này đã ngừng bán tại Bắc Mỹ (2021), Anh (2023), Nhật Bản (2024) và Úc (2025).

Dù doanh số có phần khởi sắc hơn các tháng trước, nhìn chung tương lai của nhóm sedan hạng D vẫn khá mờ mịt. Tính đến hết tháng 11/2025, doanh số cộng dồn toàn phân khúc chỉ đạt 2.418 xe, ngang ngửa lượng xe Mitsubishi Xpander bán ra riêng trong tháng 11.

Sự tương phản này cho thấy người dùng Việt ngày càng kém mặn mà với sedan cỡ D khi thị trường xe gầm cao ngày một dày đặc, phủ kín từ nhóm đô thị đến SUV cỡ D. Với khoảng giá từ 800 triệu đến 1,5 tỷ đồng của Kia K5 và Toyota Camry, khách hàng có thể chuyển hướng sang hàng loạt lựa chọn gầm cao như Hyundai Santa Fe, Ford Everest hay Toyota Fortuner.