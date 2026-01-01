Mô tô điện Honda WN7 sắp về Việt Nam, đối đầu xe "nội địa" Nuen N1-S

Sau giai đoạn tập trung vào các giải pháp xe điện hai bánh phục vụ đi lại hằng ngày, Honda đang phát tín hiệu "nâng hạng" với mẫu mô tô điện cỡ lớn.

Trong công báo sở hữu công nghiệp số 453, Tập A - Quyển 2 (12/2025), loạt ảnh phối cảnh vừa được công bố cho thấy một mẫu xe mang phong cách naked hoàn toàn mới, nhiều khả năng liên quan đến WN7 – mẫu "big bike" chạy điện vừa ra mắt thị trường châu Âu.

WN7 được Honda đăng ký kiểu dáng tại Việt Nam.

WN7 được Honda định vị là mẫu mô tô điện cỡ lớn đầu tiên của hãng trong mảng xe hai bánh chạy pin, hướng đến người dùng đô thị tại châu Âu. Xe nặng khoảng 217 kg, hiệu năng được mô tả tương đương môtô xăng 600 cc. Điểm nhấn của xe nằm ở mô-men xoắn 100 Nm - kiểu lực kéo tức thì đặc trưng của xe điện, giúp xe bốc và linh hoạt khi tăng tốc trong phố.

Honda ước tính WN7 có thể chạy hơn 130 km sau mỗi lần sạc, dùng pin lithium-ion cố định. Xe hỗ trợ cả sạc tại nhà lẫn sạc nhanh: sạc bằng ổ điện gia dụng thông thường có thể đầy trong dưới 3 giờ (tùy điều kiện), còn sạc nhanh chuẩn CCS2 cho phép nạp từ 20% lên 80% trong khoảng 30 phút.

WN7 có kiểu dáng cơ bắp, pha chút ngôn ngữ tương lai. Ảnh: Honda

Trên xe có màn hình TFT màu 5 inch và hỗ trợ kết nối Honda RoadSync để dùng các tính năng liên quan smartphone như định vị, liên lạc. Một chi tiết thực dụng hiếm thấy trên xe phân khối lớn là cốp dưới yên 20 lít. WN7 dự kiến có mặt tại thị trường châu Âu từ đầu 2026 với giá niêm yết khoảng 13.000 bảng Anh.

Việc Honda đăng ký kiểu dáng WN7 tại Việt Nam có thể là bước bảo hộ thiết kế và giữ chỗ thị trường, cho thấy khả năng được phân phối trong tương lai. Dù vậy, mẫu xe này có thể chưa được mở bán ngay vì còn phụ thuộc thủ tục chứng nhận, hạ tầng sạc và chiến lược giá.

Xe được trang bị đồng hồ TFT kích thước 5 inch, hỗ trợ các tính năng liên quan smartphone như định vị, liên lạc. Ảnh: Honda.

Tại Việt Nam, phân khúc mô tô điện vẫn còn khá nhiều dư địa bởi phần lớn sản phẩm trên thị trường hiện nay chủ yếu là xe phổ thông, ưu tiên chi phí và tính tiện dụng nên hiệu suất chỉ ở mức vừa phải. Nếu được Honda phân phối chính hãng, mẫu "big bike" điện này gần như chỉ phải so kè trực tiếp với một lựa chọn đáng chú ý là Nuen Moto N1-S (170-220 triệu đồng). Hiện mẫu xe của Nuen vẫn ở giai đoạn nhận đặt cọc và chưa phổ biến rộng trên thị trường.