Cận cảnh tàu huấn luyện Hải quân Hàn Quốc

Tàu huấn luyện ROKS Hansando, hô hiệu ATH-81 không chỉ là tàu huấn luyện đa năng của Hải quân Hàn Quốc mà còn là tàu bệnh viện với trang bị phòng mổ, phòng giảng đường với sức chứa hơn 400 người.