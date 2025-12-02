Cận cảnh tàu huấn luyện Hải quân Hàn Quốc
Tàu huấn luyện ROKS Hansando, hô hiệu ATH-81 không chỉ là tàu huấn luyện đa năng của Hải quân Hàn Quốc mà còn là tàu bệnh viện với trang bị phòng mổ, phòng giảng đường với sức chứa hơn 400 người.
Góp ý văn kiện Đại hội Đảng 14 Mô hình phát triển đất nước nhìn từ kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam
Phân tích yêu cầu cấp thiết của Việt Nam trong việc xác định mô hình phát triển cho giai đoạn mới, LS Nguyễn Tiến Lập cho rằng trước khi tham khảo quốc tế, Việt Nam cần nhìn rõ nội lực, đặc thù văn hóa và năng lực quản trị quốc gia.
Cục CSGT lập phòng chuyên trách dữ liệu và chuyển đổi số
Cục CSGT tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Cục. Tại buổi lễ, đơn vị ra mắt Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số.
Thủ tướng nêu 8 nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhấn mạnh xử lý nghiêm mọi vi phạm.
Sinh viên thắc mắc chi trả hỗ trợ tập luyện A80, Hiệu trưởng Cao đẳng Du lịch Hà Nội nói gì?
Hiệu trưởng Phạm Văn Long thừa nhận có sơ suất trong quá trình chi trả và trực tiếp giải thích về cách thức, mức hỗ trợ A80 cũng như khẳng định không có chuyện “ký khống” như sinh viên lo ngại.
Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", bộ đội "thần tốc" xây dựng lại nhà cho người dân ở rốn lũ
Lấy tên "Chiến dịch Quang Trung", sáng 1/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã ra quân hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tại 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.
Kho hàng nhiều container bốc cháy tạo cột khói cao ngút trời ở Đà Nẵng
Kho hàng chứa nhiều container bất ngờ bốc cháy tại xã Bà Nà, Đà Nẵng, tạo cột khói đen cao hàng trăm mét, kèm tiếng nổ lớn. Lực lượng PCCC huy động hàng chục xe chữa cháy để khống chế ngọn lửa.
Chủ doanh nghiệp và chuyên gia nào được Thủ tướng chọn vào tổ tư vấn công nghệ?
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 2622 thành lập Tổ giúp việc của Thủ tướng Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Tổ giúp việc).
Airbus A320 bị lỗi, 81 máy bay của Việt Nam phải kiểm tra khẩn cấp
Airbus phát cảnh báo lỗi dòng A320 khiến 81 máy bay tại Việt Nam phải kiểm tra khẩn, dự kiến ảnh hưởng lịch bay của một số chuyến trong thời gian tới.
Bão số 15 bất ngờ đổi hướng, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông
Bão số 15 bất ngờ ngoặt lên phía bắc và suy yếu, trong khi một áp thấp nhiệt đới xuất hiện ở phía tây nam biển Đông, gây gió mạnh, sóng lớn.
Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền xuyên biên giới hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD
Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao, lừa đảo xuyên biên giới, liên quan với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia với trị giá lên đến hơn 67.000 tỷ đồng.
Tổng bí thư: Chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là chăm lo cho tương lai đất nước
Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh giảm tối đa số trẻ bị bỏ rơi mới là nhiệm vụ ưu tiên mang tính nhân văn và căn cơ nhất trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Đà Nẵng công bố loạt ưu đãi "khủng", hấp dẫn dành cho nhà đầu tư vào Khu thương mại tự do
Đà Nẵng sẽ miễn giấy phép đầu tư, ưu tiên thủ tục hải quan, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo; miễn thuế thu nhập cá nhân 5 năm cho chuyên gia AI, bán dẫn... cho doanh nghiệp đầu tư vào Khu thương mại tự do.
Sân bay Đà Nẵng mở thêm phòng nuôi con bằng sữa mẹ dành cho hành khách
Chiều 28/11, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, phối hợp cùng các đối tác chính thức đưa thêm 2 phòng nuôi con bằng sữa mẹ tại Nhà ga hành khách T1 nhằm phục vụ hành khách.
Ứng phó bão số 15, Đà Nẵng yêu cầu các thủy điện xả nước đón lũ
Trước diễn biến phức tạp của bão số 15, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng vừa yêu cầu 5 thủy điện trên địa bàn phải xả nước đón lũ từ 18h30 hôm nay (28/11).
Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội
Ông Vũ Minh Tuấn được bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, đồng thời đảm nhiệm vị trí Giám đốc cơ quan báo, phát thanh và truyền hình của Thủ đô khi đơn vị này được thành lập.
Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch thành phố Hà Nội
Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.
Ông Nguyễn Đức Trung thôi làm Chủ tịch TP Hà Nội
Ông Nguyễn Đức Trung được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
CSGT đề xuất làm bằng lái không cần ảnh thẻ, có thể dùng ảnh tự chụp
CSGT vừa đề xuất loạt thay đổi lớn trong dự thảo thông tư mới, trong đó người dân khi cấp đổi bằng lái có thể dùng ảnh tự chụp thay cho ảnh thẻ như trước đây. Giấy phép lái xe cũng được cấp dưới dạng điện tử, rút thời gian giải quyết hồ sơ...
Không tìm được địa chỉ doanh nghiệp tuyên bố rót 100 tỷ USD cho dự án đường sắt cao tốc
Có 6 doanh nghiệp đăng ký làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được Chính phủ mời họp nhưng chỉ có 5 đơn vị dự. Doanh nghiệp từng tuyên bố hùng hồn huy động 100 tỷ USD cho dự án nhưng không liên lạc được.
Góp ý văn kiện Đại hội Đảng 14 Vì sao cần đặt đối ngoại, hội nhập quốc tế ngang tầm quốc phòng, an ninh?
Việc đặt đối ngoại, hội nhập quốc tế ngang tầm quốc phòng, an ninh có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng khung chiến lược toàn diện cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đánh dấu sự đổi mới về tầm nhìn chiến lược của Đảng trong tình hình mới.