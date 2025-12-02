Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Cận cảnh tàu huấn luyện Hải quân Hàn Quốc

Hồ Xuân Mai

Tàu huấn luyện ROKS Hansando, hô hiệu ATH-81 không chỉ là tàu huấn luyện đa năng của Hải quân Hàn Quốc mà còn là tàu bệnh viện với trang bị phòng mổ, phòng giảng đường với sức chứa hơn 400 người.

Clip: Tàu huấn luyện ROKS Hansando của Hải quân Hàn Quốc đến Đà Nẵng
vt_hai quan han quoc 3.png
Sáng 2/12, tàu huấn luyện ROKS Hansando của Hải quân Hàn Quốc cùng 375 sĩ quan, thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Hong Sang Yong làm trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa, chính thức chuyến thăm Đà Nẵng 4 ngày.
vt_hai quan han quoc 11.png
Tàu huấn luyện ROKS Hansando hô hiệu ATH-81 là tàu huấn luyện đa năng, có chiều dài 142 m, rộng 25 m, lượng giãn nước khoảng 4.300 tấn. Tàu có biên chế thủy thủ đoàn 150 người; tốc độ di chuyển 24 hải lý/h; tầm hoạt động 6.479 hải lý.
vt_hai quan han quoc 12.png
Tàu được trang bị pháo hạm OTO 76 mm phía mũi tàu
vt_hai quan han quoc 15.png
Các bệ phóng mồi bẫy MASS, cùng thiết bị radar hiện đại được trang bị trên tàu
vt_hai quan han quoc 4.png
Với thiết kế đặc biệt, ngoài mục đích huấn luyện sĩ quan và thủy thủ đoàn, tàu còn có khả năng đóng vai trò tàu bệnh viện với trang bị phòng mổ, phòng giảng đường có thể chứa hơn 400 người.
vt_hai quan han quoc 8.png
Ngoài pháo hạm OTO 76 mm, tàu còn được trang bị pháo 2 nòng 40 mm phía đuôi tàu
vt_hai quan han quoc 9.png
Phía sau tàu được là kho chứa và sân đỗ trực thăng.
vt_hai quan han quoc 13.png
Người dân Hàn Quốc tại Đà Nẵng trong buổi lễ đón tàu
vt_hai quan han quoc 14.png
Lễ đón tàu được tổ chức tại cảng Tiên Sa có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Phòng Đối ngoại - Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) và Quân chủng Hải quân.
vt_hai quan han quoc 16.png
Lễ đón còn có sự tham dự của Tùy viên Quốc phòng Hàn Quốc tại Việt Nam, cán bộ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng và cộng đồng người Hàn Quốc tại Đà Nẵng.
vt_hai quan han quoc 10.png
Chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc được nâng cấp từ tháng 12/2022.
vt_hai quan han quoc 2.png
Trong thời gian chuyến thăm, sĩ quan chỉ huy tàu chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân, trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với các cán bộ, sĩ quan Hải quân và tham quan văn hóa, du lịch tại địa phương.
vt_hai quan han quoc 5.png
Tàu huấn luyện ROKS Hansando từng đến thăm TP HCM vào tháng 9/2022 trong chuyến huấn luyện kéo dài 110 ngày, qua 10 cảng thuộc 9 quốc gia và Việt Nam là nước đầu tiên tàu ghé thăm trên hành trình huấn luyện.

