Trường Đại học trao 43 tỷ đồng học bổng cho tân sinh viên xuất sắc

Ngày 24/9, ĐH Đông Á (Đà Nẵng) đã trao học bổng tài năng và khuyến học cho tân sinh viên năm 2025, với tổng trị giá hơn 43 tỷ đồng.

Đây là hoạt động khuyến học hàng năm mà ĐH Đông Á dành cho tân sinh viên có thành tích học tập tốt nhân dịp khai giảng năm học mới.

Tại Lễ Khai giảng, Quỹ học bổng Hoa Anh Đào, ĐH Đông Á đã trao số tiền học bổng với tổng trị giá lên đến hơn 43 tỷ đồng dành cho các tân sinh viên năm 2025. Trong đó là hơn 200 suất học bổng tài năng dành cho sinh viên có kết quả đầu vào cao ở kỳ tuyển sinh năm 2025, bao gồm học bổng toàn phần (100% học phí toàn khóa học), bán phần (50% học phí toàn khóa học) và 30% học phí toàn khoá; hàng ngàn suất học bổng khuyến học có giá trị 7 triệu/suất hỗ trợ sinh viên trong ngày đầu nhập học.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học 2025, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ĐH Đông Á đã, đang và sẽ góp phần trong việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực đóng góp vào sự phát triển của các doanh nghiệp trong thời gian qua. Đặc biệt là trường đã tập trung cho những ngành mũi nhọn mà thành phố đã và đang hướng tới, để phát triển một nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ, trí tuệ AI, bán dẫn, công nghệ thông tin, logistics và du lịch,…

Với những nỗ lực này, thay mặt UBND thành phố Đà Nẵng, ông Trần Anh Tuấn, đã trao tặng Cờ thi đua của UBND TP Đà Nẵng dành cho ĐH Đông Á, đơn vị đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2020-2025.

Năm 2024, ĐH Đông Á cũng đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng dành cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 5/9/2014 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, giai đoạn 2014-2024.

Năm 2023 ĐH Đông Á cũng nhận được Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng dành cho đơn vị xuất sắc về triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” giai đoạn 10 năm (2013-2023).