Thời sự - Xã Hội

Đại học Đông Á dành gần 600 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ

Hồ Xuân Mai
Đại học Đông Á vừa trao 565 triệu đồng ủng hộ, chia sẻ cùng đồng bào và sinh viên, giảng viên khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ năm 2025.

Thầy và trò Đại học Đông Á quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ năm 2025.
Theo đó, Ban Giám hiệu Đại học Đông Á đã trao tặng toàn bộ số tiền tiết kiệm và quyên góp được của thầy cô và sinh viên toàn trường ủng hộ 500 triệu đồng chia sẻ cùng đồng bào Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ năm 2025 thông qua UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, Đại học Đông Á cũng dành 65 triệu đồng để trao hỗ trợ đến các sinh viên, giảng viên các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hoá có gia đình bị thiệt hại nặng nề trong bão số 10, san sẻ phần nào khó khăn cùng các gia đình và tiếp thêm nỗ lực vượt lên để học tập tốt của sinh viên.

