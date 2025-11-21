Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Thời sự - Xã Hội

Pháp luật Xã hội Y tế Giáo dục

Hình ảnh xót xa ở miền Trung – Tây Nguyên vì lũ lụt lịch sử

Quỳnh An
Quỳnh An

Mưa lũ lịch sử đã khiến nhiều tỉnh trong đó có Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk...bị thiệt hại nặng nề. Cuộc sống người dân đảo lộn, nhiều khu vực bị cô lập, lực lượng cứu hộ ngày đêm căng mình tiếp cận, sơ tán và hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Anh 1.png
Tính đến sáng 21/11, mưa lũ đã làm 43 người chết, 9 người mất tích. Trong đó, Đắk Lắk 16 người, Khánh Hòa 14, Gia Lai 5, Lâm Đồng 4, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi 2 người. Ảnh: VGP.
Anh 1.jpg
Anh 1.jpg
Tại Khánh Hòa ghi nhận có 162 điểm của 54 xã, phường ngập lũ và 126 điểm của 15 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở. Địa phương này tiếp tục cứu hộ, sơ tán người dân trong vùng bị cô lập. Hình ảnh ngập nặng tại khu vực nút giao Ngọc Hội (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) được anh Quỳnh Long Hải ghi lại vào sáng 20/11. Ảnh: Quỳnh Long Hải.
Anh 1.jpg
Phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chìm trong nước lũ. Nhìn từ trên cao, nước lũ đục ngầu bủa vây các khu dân cư của địa phương này, có nơi cao tới 3-4m. Mọi hoạt động đều tê liệt, cuộc sống bị đảo lộn. Ảnh: Vietnamnet.
Anh 1.jpg
Tại các thôn Phú Hữu, Mỹ Hoà, Cảnh Tịnh, Mỹ Cảnh, Mỹ Xuân 1, Mỹ Xuân 2, Mỹ Lâm, Mỹ Phú, Mỹ Trung, Mỹ Điền…tỉnh Đắk Lắk đến sáng 21/11 vẫn còn bị ngập sâu trong nước lũ. Đây là những khu vực ngập nặng nhất của tỉnh trong nhiều ngày qua. Ảnh: TTXVN.
Anh 1.jpg
Nhiều phương tiện được lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đưa vào để giải cứu người dân ra khỏi nơi bị ngập. Ảnh: TTXVN.
Anh 1.jpg
Bộ đội hỗ trợ sơ tán người dân trong mưa lũ. Ảnh: VGP.
Anh 1.jpg
Lữ đoàn 25 (thuộc Quân khu 7, đóng tại tỉnh Đồng Nai) đã tăng cường lực lượng, phương tiện lên tỉnh Lâm Đồng để phối hợp chính quyền địa phương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân di dời tài sản trong đợt mưa lũ.
Anh 1.jpg
Lực lượng quân đội hỗ trợ di dời tài sản cho người dân. Ảnh: Vietnamnet.
Anh 1.jpg
Người dân Quy Nhơn được đội cứu hộ dỡ mái nhà cứu ra ngoài. Ảnh: VGP.

Từ khoá:

Vùng lũ miền Trung – Tây Nguyên Mưa lũ lịch sử

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm