Hình ảnh xót xa ở miền Trung – Tây Nguyên vì lũ lụt lịch sử

Mưa lũ lịch sử đã khiến nhiều tỉnh trong đó có Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk...bị thiệt hại nặng nề. Cuộc sống người dân đảo lộn, nhiều khu vực bị cô lập, lực lượng cứu hộ ngày đêm căng mình tiếp cận, sơ tán và hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Đợt mưa lũ lịch sử làm gần 68.000 nhà dân ở 114 xã phường của Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk bị ngập, 43 người chết, 9 người mất tích.
Cho đến tận bây giờ, nhiều người khi gặp tôi vẫn thường đặt câu hỏi: “Tại sao anh lại từ bỏ một vị trí đầy quyền lực, khi VietNamNet đang ở đỉnh cao vinh quang và rực rỡ đến vậy? Có phải anh xin nghỉ, bị kỷ luật, hay bị ép buộc phải rời đi?”
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương huy động tổng lực cứu dân, tiếp cận ngay khu vực bị cô lập. Ông nhấn mạnh việc sẵn sàng nhường trụ sở công an, bộ đội làm nơi sơ tán tạm trú, bảo đảm lương thực và chăm sóc cho người dân vùng lũ.
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương tập trung cao độ, đặt mục tiêu cứu dân là ưu tiên số một. Bằng mọi cách tiếp cận ngay các khu vực ngập sâu, tuyệt đối không để người dân phải kêu cứu trên mái nhà trong đêm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính cân đối việc hỗ trợ ngay 200 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng, 200 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa, hỗ trợ Đắk Lắk thêm 150 tỷ đồng (đã hỗ trợ 230 tỷ đồng), Gia Lai thêm 150 tỷ đồng (đã hỗ trợ 330 tỷ đồng).
Mưa lũ ở các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên khiến 41 người chết, 9 người mất tích; 167 nhà bị hư hỏng, hơn 52.000 nhà đang bị ngập.
Tổng bí thư đề nghị, tỉnh An Giang tạo đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nhân lực, xem đây là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững.
Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, vừa được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.
Chuyên gia cho biết đợt mưa lớn kéo dài, kết hợp với vận hành hồ chứa và hình thế thời tiết cực đoan đã khiến nhiều sông ở Đắk Lắk, Khánh Hòa vượt mức lũ lịch sử.
Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa phối hợp với công an, quân đội tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Đứng trước những dòng chữ nghiêm ngắn trên chiếc bảng đen 30 năm tuổi, “bà giáo” 75 tuổi Ngô Thúy Trình hăng say hướng dẫn sơ đồ tư duy làm bài văn nghị luận. Không kỹ xảo, không phông nền, mỗi video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.
Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu coi trọng đột phá vào lĩnh vực thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo phục vụ cho nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam.
Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu thương mại tự do và hạ tầng logistics tại Đà Nẵng sẽ diễn ra vào ngày 28/11 tại Trung tâm hành chính Đà Nẵng với khoảng 150 đại biểu tham dự.
Sư đoàn Không quân 372 sẵn sàng lực lượng, phương tiện bay và triển khai phương án vận tải phao cứu sinh bằng trực thăng đến các vùng ngập sâu, chia cắt, nơi người dân đang thiếu nghiêm trọng trang bị nổi và vật tư cứu sinh.
Không chỉ là nhà khoa học có gần 200 bài báo quốc tế và trong nước, GS.TS Lê Minh Giang còn là người đưa bằng chứng vào chính sách, góp phần thay đổi cách Việt Nam ứng phó với HIV và nghiện chất trong suốt hai thập kỷ qua.
Thường trực Ban Bí thư đã ban hành Kết luận 208, thống nhất chủ trương sắp xếp lại tổ chức đảng tại 18 tập đoàn kinh tế và 4 ngân hàng thương mại Nhà nước, hoàn thành trước ngày 31/12.
Ngày 19/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã ký duyệt kinh phí hỗ trợ khẩn cấp 18 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố cho các địa phương thiệt hại do thiên tai đợt 2 trên địa bàn.
Chiều 19/11, trong quá trình tìm kiếm tại khu vực sạt lở núi thuộc xã Hùng Sơn, lực lượng cứu nạn thành phố Đà Nẵng đã phát hiện thi thể 1 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở trước đó.
Chiều 19/11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm việc với Trường ĐHYHN, ghi nhận những đóng góp nổi bật của trường cho ngành y tế và định hướng nhiều cơ hội chính sách lớn từ các nghị quyết quan trọng, mở ra bước phát triển mới cho trường.
Ông Hà Quang Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với 39 trong số 40 đại biểu có mặt tán thành.