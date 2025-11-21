Hình ảnh xót xa ở miền Trung – Tây Nguyên vì lũ lụt lịch sử

Cho đến tận bây giờ, nhiều người khi gặp tôi vẫn thường đặt câu hỏi: “Tại sao anh lại từ bỏ một vị trí đầy quyền lực, khi VietNamNet đang ở đỉnh cao vinh quang và rực rỡ đến vậy? Có phải anh xin nghỉ, bị kỷ luật, hay bị ép buộc phải rời đi?”